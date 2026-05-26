Capturan profesor de natación en Medellín por realizar tocamientos indebidos a sus estudiantes menores de edad: hay más agresores

La impactante captura de un profesor de natación en Medellín por presuntos abusos a menores estremece a la comunidad - crédito @Teleantioquia/X

Las autoridades capturaron en el Valle de Aburrá a cuatro hombres señalados de distintos delitos relacionados con violencia sexual, abuso contra menores y agresiones intrafamiliares.

Entre los detenidos se encuentra un profesor de natación de 52 años que, según las investigaciones, habría realizado tocamientos indebidos a varias alumnas en Medellín.

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El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación mediante diligencias judiciales adelantadas en Medellín y Bello.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre trabajaba como funcionario del Inder Bello y además prestaba sus servicios como instructor de natación en una institución educativa ubicada en el sector de Belén, en Medellín.

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La policía captura a un profesor de natación y otros tres hombres por presuntos delitos sexuales y violencia en Medellín y Bello - crédito cortesía CBS

Las autoridades señalaron que el docente habría aprovechado su rol como educador para realizar presuntos tocamientos de carácter sexual a cuatro menores de 14 años. Según la investigación, las víctimas relataron junto a sus familiares un patrón similar en los hechos denunciados.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, entregó detalles sobre el presunto modo de operación del señalado docente y la forma en que habría abusado de la confianza de sus estudiantes.

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“Al mismo tiempo, en algún colegio de aquí de Medellín, en el sector de Belén, era profesor de natación. Utilizaba la confianza que podía tener como docente o como presunto docente y abusaba con tocamientos de sus estudiantes, de niñas entre los diez y los trece años”, aseguró Villa.

Durante el pronunciamiento público, el funcionario también explicó el trabajo investigativo que permitió la captura del señalado y la recolección del material probatorio.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, entregó detalles sobre la captura del profesor de natación señalado de presuntos abusos contra menores en la capital antioqueña - crédito @ManuelVillaMe/X

“Presentamos todos los elementos materiales probatorios, entrevistas, declaraciones juradas, que nos permitieron obtener las órdenes de captura para el día de hoy (lunes 25 de mayo) materializarlas y presentarlas aquí a la sociedad antioqueña", indicaron en la rueda de prensa.

Según las autoridades, el hombre ya tendría otras denuncias relacionadas con presuntos abusos sexuales en la ciudad, por lo que no se descarta la aparición de nuevas víctimas dentro del proceso judicial.

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La captura del profesor ocurrió en el barrio Panamericano de Bello, mientras avanzaban los operativos adelantados por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación contra presuntos agresores sexuales y personas vinculadas a hechos de violencia.

Durante las mismas acciones judiciales también fue capturado un joven de 25 años señalado de violencia intrafamiliar agravada contra su excompañera sentimental. Según la investigación, el hombre habría agredido física y sexualmente a la mujer durante varios años.

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Un joven, un adulto mayor y un instructor: las impactantes detenciones que ponen bajo la lupa la violencia sexual en Antioquia - crédito @Teleantioquia/X

Otro de los procedimientos permitió la captura de un adulto mayor de 77 años investigado por actos sexuales con una menor de 14 años. De acuerdo con las autoridades, el hombre presuntamente exhibía sus partes íntimas desde una ventana a estudiantes que transitaban hacia un colegio del barrio Caicedo.

Asimismo, en el barrio Santa Rita de Bello, fue detenido un hombre de 41 años señalado de abusar de su pareja, una mujer transgénero, aprovechando presuntamente su estado de indefensión relacionado con el consumo de sustancias.

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En el sector de La Veracruz, en Medellín, también fue capturado un joven de 21 años que, según las investigaciones, instrumentalizaba adolescentes para la distribución de estupefacientes.

Todos los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias concentradas, un juez envió a varios de ellos a la cárcel, mientras que a uno se le concedió prisión domiciliaria.

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El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello Cubides, informó que durante lo corrido de 2026 ya se han realizado más de 5.000 capturas en esta región del país y señaló que las autoridades han priorizado los casos relacionados con violencia sexual y afectaciones contra menores de edad.