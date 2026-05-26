Colombia

Capturan profesor de natación en Medellín por realizar tocamientos indebidos a sus estudiantes menores de edad: hay más agresores

Las autoridades confirmaron la detención de un conocido instructor ligado al Inder Bello, que enfrenta varias denuncias de abuso sexual, generando preocupación y llamados de alerta dentro del entorno educativo

Guardar
Google icon
La impactante captura de un profesor de natación en Medellín por presuntos abusos a menores estremece a la comunidad - crédito @Teleantioquia/X
La impactante captura de un profesor de natación en Medellín por presuntos abusos a menores estremece a la comunidad - crédito @Teleantioquia/X

Las autoridades capturaron en el Valle de Aburrá a cuatro hombres señalados de distintos delitos relacionados con violencia sexual, abuso contra menores y agresiones intrafamiliares.

Entre los detenidos se encuentra un profesor de natación de 52 años que, según las investigaciones, habría realizado tocamientos indebidos a varias alumnas en Medellín.

PUBLICIDAD

El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación mediante diligencias judiciales adelantadas en Medellín y Bello.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hombre trabajaba como funcionario del Inder Bello y además prestaba sus servicios como instructor de natación en una institución educativa ubicada en el sector de Belén, en Medellín.

PUBLICIDAD

La policía captura a un profesor de natación y otros tres hombres por presuntos delitos sexuales y violencia en Medellín y Bello - crédito cortesía CBS
La policía captura a un profesor de natación y otros tres hombres por presuntos delitos sexuales y violencia en Medellín y Bello - crédito cortesía CBS

Las autoridades señalaron que el docente habría aprovechado su rol como educador para realizar presuntos tocamientos de carácter sexual a cuatro menores de 14 años. Según la investigación, las víctimas relataron junto a sus familiares un patrón similar en los hechos denunciados.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, entregó detalles sobre el presunto modo de operación del señalado docente y la forma en que habría abusado de la confianza de sus estudiantes.

“Al mismo tiempo, en algún colegio de aquí de Medellín, en el sector de Belén, era profesor de natación. Utilizaba la confianza que podía tener como docente o como presunto docente y abusaba con tocamientos de sus estudiantes, de niñas entre los diez y los trece años”, aseguró Villa.

Durante el pronunciamiento público, el funcionario también explicó el trabajo investigativo que permitió la captura del señalado y la recolección del material probatorio.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la Paz Total del Gobierno Petro es impunidad - crédito @ManuelVillaMe/X
El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, entregó detalles sobre la captura del profesor de natación señalado de presuntos abusos contra menores en la capital antioqueña - crédito @ManuelVillaMe/X

Presentamos todos los elementos materiales probatorios, entrevistas, declaraciones juradas, que nos permitieron obtener las órdenes de captura para el día de hoy (lunes 25 de mayo) materializarlas y presentarlas aquí a la sociedad antioqueña", indicaron en la rueda de prensa.

Según las autoridades, el hombre ya tendría otras denuncias relacionadas con presuntos abusos sexuales en la ciudad, por lo que no se descarta la aparición de nuevas víctimas dentro del proceso judicial.

La captura del profesor ocurrió en el barrio Panamericano de Bello, mientras avanzaban los operativos adelantados por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación contra presuntos agresores sexuales y personas vinculadas a hechos de violencia.

Durante las mismas acciones judiciales también fue capturado un joven de 25 años señalado de violencia intrafamiliar agravada contra su excompañera sentimental. Según la investigación, el hombre habría agredido física y sexualmente a la mujer durante varios años.

Un joven, un adulto mayor y un instructor: las impactantes detenciones que ponen bajo la lupa la violencia sexual en Antioquia - crédito @Teleantioquia/X
Un joven, un adulto mayor y un instructor: las impactantes detenciones que ponen bajo la lupa la violencia sexual en Antioquia - crédito @Teleantioquia/X

Otro de los procedimientos permitió la captura de un adulto mayor de 77 años investigado por actos sexuales con una menor de 14 años. De acuerdo con las autoridades, el hombre presuntamente exhibía sus partes íntimas desde una ventana a estudiantes que transitaban hacia un colegio del barrio Caicedo.

Asimismo, en el barrio Santa Rita de Bello, fue detenido un hombre de 41 años señalado de abusar de su pareja, una mujer transgénero, aprovechando presuntamente su estado de indefensión relacionado con el consumo de sustancias.

En el sector de La Veracruz, en Medellín, también fue capturado un joven de 21 años que, según las investigaciones, instrumentalizaba adolescentes para la distribución de estupefacientes.

Todos los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras las audiencias concentradas, un juez envió a varios de ellos a la cárcel, mientras que a uno se le concedió prisión domiciliaria.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Henry Bello Cubides, informó que durante lo corrido de 2026 ya se han realizado más de 5.000 capturas en esta región del país y señaló que las autoridades han priorizado los casos relacionados con violencia sexual y afectaciones contra menores de edad.

Temas Relacionados

Abuso menoresProfesor de natación capturadoAbuso sexual en MedellínInder BelloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Paloma Valencia aclaró si le pagó a Yeferson Cossio por respaldar su campaña presidencial: dejó a más de uno sorprendido

La candidata presidencial se refirió a la llegada de famosos e influenciadores para respaldarla y dejó claro que son sus propuestas las que han llamado la atención desde que inició sus recorridos por el país

Paloma Valencia aclaró si le pagó a Yeferson Cossio por respaldar su campaña presidencial: dejó a más de uno sorprendido

Estos son los casos en los que 9,6 millones de colombianos, que hoy reciben remesas, deberán declarar renta en 2026

Un incremento en el monto de giros familiares y una apreciación del peso han aumentado las consignaciones, lo que puede situar a más ciudadanos en la obligación de reportar sus ingresos ante la entidad competente

Estos son los casos en los que 9,6 millones de colombianos, que hoy reciben remesas, deberán declarar renta en 2026

Alcaldía de Bogotá aclaró si habrá ciclovía este domingo 31 de mayo durante la jornada de elecciones presidenciales

La decisión busca facilitar las labores logísticas, operativas y de movilidad asociadas al desarrollo del proceso democrático en la capital del país

Alcaldía de Bogotá aclaró si habrá ciclovía este domingo 31 de mayo durante la jornada de elecciones presidenciales

Justicia y Paz condenó a tres exjefes paramilitares por esclavitud sexual y brujería sistemática en Meta y Vichada

El fallo judicial obliga al Estado a fortalecer la memoria colectiva y garantizar acceso prioritario a servicios de salud y reparación simbólica para quienes sufrieron el terror en Alto Neblinas

Justicia y Paz condenó a tres exjefes paramilitares por esclavitud sexual y brujería sistemática en Meta y Vichada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

⁠Qué pasó con Roberto Velásquez, el “jefe” de ‘La casa de los famosos Colombia’: habría sido despedido del Canal RCN

Maluma aseguró que no está interesado en hacer colaboraciones con figuras en Estados Unidos: “Ahora es el sueño colombiano”

La Liendra se expuso al peligro al grabar a una manada de hipopótamos para su documental: estuvo a pocos metros de los animales

El actor Sebastián Caicedo reveló a qué candidato apoyará en las elecciones presidenciales de 2026

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto lo recreó 32 años después

Deportes

Davinson Sánchez quiere mejorar lo hecho con la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018: “Queda la espina grandisima, nos dolió a todos”

Davinson Sánchez quiere mejorar lo hecho con la selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018: “Queda la espina grandisima, nos dolió a todos”

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Etapa 16 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard conquista una nueva victoria y Egan Bernal entró en el top-10 de la general

David Ospina confirmó que no continuará en Atlético Nacional, pero abrió la posibilidad de jugar en otro club: “Fue mi último partido”