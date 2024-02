J Balvin preocupó a sus seguidores por el estado de salud de un ser querido: “Duele verlo así”

El paisa aseguró que su mascota se encuentra mucho mejor y recuperándose - crédito @jbalvin/Instagram

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y esto parece haberlo confirmado recientemente J Balvin con su mascota Enzo, de raza akita y que ocupa un importante espacio en su vida.

A través de una de sus InstaStories, el antioqueño contó que se encuentra bastante preocupado por el estado de salud de su fiel amigo de cuatro patas. Esto produjo que sus más de 51 millones de seguidores en Instagram reaccionaran a la publicación que hizo y que, también, despertó preocupación en su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer.

J Balvin dejó preocupados a sus seguidores con el estado de salud de Enzo - crédito @jbalvin/Instagram

De acuerdo con el intérprete de Amigos y Qué pretendes, el animal ha compartido junto a él más de 14 años —lo que equivale a cerca de 120 años de humano—, pero una publicación despertó la preocupación de los seguidores de Balvin. Y es que Enzo aparece acostado en una camilla de una veterinaria de Nueva York, y aseguró que le duele el corazón ver su estado de salud.

“Está viejito mi rey, duele verlo en la clínica porque no se puede mover. Ayer estaba súper y hoy, pues así es la vida”, es el mensaje que se puede leer en la publicación de Balvin. Cabe destacar que el akita se ha robado las miradas en algunos de los videos de Balvin como Sigo estrañándote, donde el paisa entregó las primeras pistas de su romance con Ferrer y madre de su hijo Río.

Asimismo, la modelo y exreina argentina también compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje, del enorme y llamativo animal —teniendo en cuenta que su cola ha estado pintada con los colores del arcoíris—. Valentina Ferrer lo describió como su gran protector, por lo que no dudó en alentarlo a que tenga una pronta recuperación, por el cariño que le tiene.

Valentina Ferrer compartió también en sus redes sociales la preocupación que le generó el estado de salud de Enzo - crédito @valentinaferrer/Instagram

“He’s getting better!!! (Está mejorando) … Go my Enzo (Vamos mi Enzo) … Está viejito pero para delante. Él es mi protector número 1″, escribió la modelo argentina, junto a una postal de la mascota acompañándolo en la clínica.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos internautas no dudaron en expresarle sus muestras de aprecio, deseando pronta recuperación para Enzo. Algunos de los más destacados son: “Dios, solo los que los amamos, sabemos lo que ellos nos duelen”; “estas noticias son las que me duelen”; “es el momento más difícil, ojalá duraran más que nosotros”; “esperamos que se recupere pronto Enzo”, entre otros.

La rutina del paisa para mantenerse activo

En la actualidad, el paisa no solo se esfuerza arduamente por darle nueva música a sus seguidores, tal y como fue el caso de Amigos, canción que ha sido un éxito, sino que también trabaja en mantenerse bien tanto física como mentalmente. Por esta razón compartió en sus redes sociales cómo es el inicio de un día normal en su vida y todas las actividades que desarrolla para mantenerse en gran forma.

Lo primero que hace es beber una bebida que, según las palabras del cantante, “sabe a mierda”, aunque no especificó la función o la reacción que tiene en su cuerpo. Después, J Balvin se sumerge en agua congelada durante cuatro minutos, lo que le permite recuperarse físicamente, mejorar su circulación y reducir el estrés.

También hace algunos ejercicios en los que con unas gafas, que cuentan con un lente azul y el otro rojo, busca mejorar su retentiva y le funciona para “entrenar el cerebro”. Y, finalmente, la meditación es parte fundamental de su rutina diaria, por lo que destina un tiempo esencial para ello.