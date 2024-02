Carlos Fernando Galán ya tiene nueva directora en el Idartes: trabajó en el gobierno Santos

María Claudia Parias, una de las responsables de la creación de Idartes en 2010, fue elegida como directora de la entidad para el periodo 2024-2027 - crédito Idartes Idartes

Con la desvinculación de Mauricio Galeano como director del Instituto Distrital de las Artes (Idartes)—cargo que desempeñó entre 2022 y 2023 tras la elección de su antecesora Catalina Valencia como secretaria de Cultura—, Carlos Fernando Galán finalmente dio a conocer a la encargada de la entidad responsable de la gestión cultural y artística en las actividades a realizar en la capital del país durante su mandato.

Se trata de María Claudia Parias, que asumió el cargo formalmente el pasado martes 30 de enero en una ceremonia oficial en la que estuvo presente el propio alcalde de Bogotá. Allí también se nombró a Javier Palacios como nuevo encargado del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud (Idipron).

Parias se venía desempeñando como presidenta de la Fundación Nacional Batuta, vinculada a la creación de oportunidades en zonas vulnerables para niños, adolescentes y jóvenes vinculadas con el sector cultural. “Poder liderar esta entidad pública tan importante para el desarrollo de las artes en Bogotá me llena de muchísimo orgullo y satisfacción. Estoy muy emocionada de asumir este reto y me comprometo desde hoy a dedicar todos mis esfuerzos y conocimientos para impulsar las prácticas artísticas y el acceso a los derechos culturales por parte de la ciudadanía”, comentó durante la ceremonia.

Egresada de la Universidad de La Sabana como comunicadora social y periodista, especializada en Gestión Cultural de la universidad del Rosario y magíster en Gerencia Cultural de la Universidad de Barcelona, el perfil de la nueva directora del Idartes es uno de los más calificados en el sector cultural, algo que también avala su experiencia.

Durante el periodo que Parias fue directora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, esta recibió el Latin Grammy a "Mejor álbum instrumental", hecho que contribuyó a impulsar su proceso de internacionalización - crédito @filarmonibogota/Instagram

Además de su experiencia en publicaciones especializadas como la Revista Arte Internacional, que le valieron sendas nominaciones a los premios Simón Bolívar, su labor como gestora cultural ha resultado significativa a lo largo de los años. Entre 2008 y 2013 fue la directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bajo su administración, se inició un proceso de internacionalización que tuvo como logro destacado la obtención del Latin Grammy en 2008 a Mejor álbum instrumental con el álbum Orquesta Filarmónica de Bogotá – 40 Años, recibiendo durante tres años el premio a la mejor gestión en las encuestas de percepción “Bogotá cómo vamos” entre 2008 y 2010.

Paralelamente, se involucró en el diseño y proyección de Idartes, que culminó con su creación mediante decreto por el Concejo de Bogotá en 2010. Con esta acción legislativa fueron transferidas de inmediato todas las responsabilidades relacionadas con la gestión y desarrollo del calendario de eventos culturales en la capital del país. De igual modo, fue la responsable de la nominación y posterior aprobación de Bogotá como parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco. De ahí que desde 2014 la capital goce del estatus de Ciudad Creativa de la Música por parte de dicha organización.

Parias estuvo involucrada en la creación de Idartes en 2010, que desde entonces se encargó de la gestión de, entre otros, el ciclo de fesivales Al Parque en Bogotá - crédito Festival Rock al Parque Festival Rock al Parque

Esas credenciales le permitieron ejercer como directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura entre 2013 y 2014. En este cargo contribuyó con la construcción de una nueva manera de medir el desarrollo cultural en los municipios del país: el Índice de Desarrollo Cultural de Colombia, que luego fue adoptado por la Unesco como referente más destacado a la hora de realizar mediciones de impacto cultural a nivel mundial.

Apenas unas semanas antes de ser nombrada como directora del Idartes, recibió el premio Patrick Hayes de la International Society for the Performing Arts (Ispa) por su labor en la gestión cultural. Actualmente, es miembro principal del Consejo Ejecutivo del International Music Council (IMC), y es miembro de la International Society for the Performing Arts (Ispa) de Nueva York.