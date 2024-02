Yerry Mina fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Cagliari: estos son los detalles de su fichaje

Yerry Mina es nuevo jugador del Cagliari hasta mediados del 2024 - crédito @CagliariCalcio/X

Esta temporada no ha sido del todo amable para el defensor central Yerry Mina, que no logró encontrar en la Fiorentina la cantidad de participación deseada para su carrera. No obstante, gracias al mercado de transferencias, el defensor encontró una nueva esperanza bajo la camiseta del Cagliari.

Por medio de un comunicado oficial y varias fotografías, el club rossoblù hizo oficial la vinculación del zaguero de Guachené (Cauca) para lo que resta de la temporada. Este equipo se encuentra pasando por una dura situación deportiva y la inclusión del colombiano al plantel buscaría “salvar los muebles”.

“Cagliari Calcio se complace en anunciar la compra del derecho a las actuaciones deportivas del jugador Yerry Mina, que llega procedente de la Fiorentina de forma permanente y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2024″.

El punto positivo de la vinculación del colombiano es que contará con la oportunidad de extender su contrato con la institución hasta el próximo año, dependiendo de su rendimiento y de que se cumplan los objetivos pactados al momento de cerrar las negociaciones.

A día de hoy Cagliari, dirigido por el reconocido técnico Claudio Ranieri, se encuentra en los puestos del descenso de la Serie A, por lo que dentro de las tareas de Mina en el equipo se encuentra el sacarlo de allí y poderlo mantener en la primera división.

Esto fue lo que destacó Cagliari de Yerry Mina

Yerry Mina jugará con el Cagliari hasta final de temporada- @CagliariCalcio

Dentro del comunicado oficial, el club le dio un “abrebocas” a la afición de lo que puede llegar a esperar del central nacido en Guachené. En su texto destacaron la altura, técnica y habilidad aérea con la que cuenta Mina y la que lo ha hecho destacar durante toda su carrera:

“Defensa central físicamente fuerte, de 195 centímetros de altura, dotado de buena técnica individual e inteligencia táctica, hábil en la fase de colocación, sus principales prerrogativas son la marcación y el juego aéreo: aprovechando su altura, elevación y elección de ritmo en el cabezazo, es eficaz. Tanto en defensa como en ataque en situaciones a balón parado”.

Aparte de esto, también resaltaron su trayectoria tanto de clubes como a nivel internacional, haciendo especial enfoque en su experiencia con la selección Colombia, donde ha conseguido convertirse en un referente de la última línea de juego, siendo figura en el Mundial de Rusia 2018:

“Experiencia internacional, personalidad y carisma para reforzar la retaguardia rossoblù: ¡bienvenido a Cerdeña, Yerry!”.

Esto fue lo que dejó Mina en Fiorentina

Con un emotivo mensaje Yerry Mina se despidió de la Fiorentina - crédito @yerrymina/IG

Fue una sensación un poco amarga la que dejó el zaguero tricolor en la viola. Desde su llegada a la institución italiana en agosto de 2023, proveniente del Everton, el nacido en Guachené solo logró jugar únicamente 185 minutos de juego.

De los más de 30 partidos que ha disputado el cuadro Gigliati esta temporada, el cafetero únicamente jugó 7 de ellos. 4 por Serie A, 2 por Copa Italia y 1 por UEFA Conference League, donde registró una sola anotación y dos tarjetas amarillas.

Con una publicación y un emotivo mensaje en sus redes personales, Mina se despidió de aquella “familia púrpura” que lo recibió con los brazos abiertos el año pasado:

“Quiero agradecer a Dios y a toda la familia viola por hacerme sentir siempre como en casa. Deseando todo lo mejor a toda la gente del club, personal técnico y compañeros y que logren grandes cosas con esta hermosa familia. A pesar del poco tiempo, un pedazo de mi corazón siempre será morado. Fue un honor usar esta camiseta y ser parte de la Fiorentina”