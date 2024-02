Jessi Uribe habló de que cómo lleva la crianza de su hija adolescente: “Confío mucho en ella, es muy madura”

El colombiano dejo ver su lado protector al hablar de los permisos de salidas a su hija adolescente - crédito @jessiuribe3/Instagram

El cantante del género popular Jessi Uribe tiene cuatro hijos fruto de su matrimonio pasado, Luna, Sarah, Alan y Roy, pero el talento colombiano en estos momentos está pasando una etapa que sobrellevan todos los padres, la adolescencia, debido a que su hija mayor va a cumplir 15 años.

Las salidas y las fiestas hacen parte de la vida de algunos jóvenes, Luna Uribe Barrios no es la excepción, sin embargo, su padre está atento a sus comportamientos, sobre todo para cuidarla, así lo reveló el músico en una entrevista en el programa Desnúdate con Eva de la periodista española Eva Rey.

El cantante colombiano se mostró protector con su primera hija de 15 años - crédito Eva Rey/ Instagram

“Sí hablo mucho con ella, pero si ya llevo como dos años que ya quiere todos los fines de semana estar en pijamada, que la chiva, que me voy a quedar donde mis amigas y resulta que entonces que hay un niño y uno pendiente del chino, que pilas con el chino”, expresó el intérprete de Dulce pecado.

El cantante bumangués confesó que la crianza de su hija adolescente a veces es complicada porque la llama y no contesta: “Ella nunca contesta para yo buscarla tengo que escribirle por Instagram y me contesta”.

El esposo de la tambien cantante Paola Jara dejó ver su lado celoso debido a que la presentadora española le preguntó cómo reaccionaría cuando su hija le presentara un novio: “No, no me ha presentado (...) no sé como actuaría, pues es que confío mucho en ella, porque es muy madura”, agregó el colombiano.

Jessi Uribe reveló que su hija mayor, Luna Uribe, es muy madura para su edad - crédito Jessi Uribe/Instagram

La periodista puso al cantante en un momento incomodo al decirle: “Pero la madurez no tiene nada que ver, hombre, yo empecé tarde. Yo me desvir*** a los 17, tú cómo crees que vayas...”, el cantante no dejó terminar a la presentadora y expresó: “Ay no, yo no estaba pensando en eso”.

El intérprete de Matemos las ganas reveló que perdió la virginidad tarde por temor a su mamá: “Tarde, a los 18, pero es que le tuve, pues le tengo mucho miedo a mi mamá, todavía miedo y respeto, pero le tenía mucho miedo a mi mamá”.

Jessi Uribe confesó que quiere tener un hijo con Paola Jara

La pareja de cantantes que inició en el 2019 y se casaron en el 2022 sueñan con tener un hijo juntos, al parecer, los planes de bebé serían para este año.

“Trabajamos a diario, no nos cuidamos (...) yo sí quiero, me gustaría. Ya yo soy papá tengo cuatro hijos, dos niños y dos niñas, pero si me gustaría tener otro”, confesó el colombiano en el programa Desnúdate con Eva.

Asimismo, la esposa del bumangués indicó que se está preparando para ser madre para este 2024: “Sí, lo estoy contemplando (...) Ah, y lo práctico, lo practico juiciosa, eso sí. Me estoy cuidando, pero lo estoy contemplando”, indicó en una entrevista con la periodista española.

La cantante colombiana manifestó que se está preparando para ser madre primeriza junto a su esposo Jessi Uribe, quien tiene cuatro hijos de su relación pasada - crédito Eva Rey/ Instagram

Los internautas opinaron acerca de la decisión de la colombiana de ser madre: “Que se apure, porque después de los 35 es riesgoso tener un hijo”; “Muy juiciosa Paolita”; “Pero de aquí que lo contemple, ya no le hace”; “Es mayorcita”; “Jessi ya tiene 4 hijos”, fueron algunos comentarios en las redes sociales.

La artista Paola Jara mostró su deseo ser madre recientemente porque años atrás no contemplaba todavía a la idea de tener un bebé: “Es de esas preguntas que ni yo he resuelto en mi vida, pero sí tengo para decirles que de pronto como mujer le he dado más prioridad en mi vida a desarrollar esa parte profesional primero, a salir adelante, a cumplir mis metas, mis propósitos y mis sueños. Los hijos me parecen una decisión supremamente importante”, dijo la colombiana en su momento en diálogo con sus seguidores.