Isabella Santiago advirtió lo que no va a tolerar en ‘La casa de los famosos’: “Necesito mi espacio”

Isabella Santiago contó que no va tolerar el desorden ni la suciedad La casa de los famosos Colombia - crédito @isabella.san/Instagram

Isabella Santiago, luego de confirmar su participación en La casa de los famosos-Colombia, lanzó una serie de advertencias sobre lo que no estará dispuesta a tolerar dentro del confinamiento con las demás celebridades que convivirá. “Yo necesito mi espacio sin ruido y con privacidad para relajarme y descasar”.

Te puede interesar: La casa de los famosos Colombia: participantes confesaron si han espiado o culpado a otros de sus ‘maldades’

La actriz transgénero reveló sus cartas y las puso sobre la mesa, pues advirtió que no tendrá pelos en la lengua para hablar las cosas cuando las piense o las sientas. “Digo lo no me gusta y lo que me molesta sin miedo”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Diana Ángel, quien ingresará a ‘La casa de los famosos’, reveló por qué terminó su última relación: “No tengo la energía para lidiar con la inseguridad”

Pese a que la también modelo venezolana arrancó compartiendo intimidades que el público no sabe sobre ella, desvelando que se considera una mujer espiritual a la que no le gustan los problemas, terminó lanzando advertencias a sus compañeros antes de que arranque el juego.

Isabella Santiago advirtió sobre lo que no va tolerar dentro de La casa de los famosos-Colombia - crédito @isabella.san/Instagram

Aparte de auténtica, Isabella se describió como una persona en contante evolución, a la que le encanta aprender de lo espiritual, pero sobre todo conectar con las energías puras, sin embargo, pese a sonar tranquila, aclaró que fuera de su lado paciente y amoroso, tiene puntos claros que no va dejar pasar por alto en la casa.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos’: Martha Isabel Bolaños respondió al desafío de Isabella Santiago

“Lo anterior no significa que me vaya a dejar. Tengo mi carácter fuerte y no me importa el qué dirán, digo lo que me gusta y lo que no sin misterios, de frente”, añadió la actriz quien afirmó que no guarda apariencias con nadie.

Por otra parte, explicó que no es un ser conflictivo, aseguró que cuenta con una amplia capacidad de adaptabilidad y que eso será algo que juegue a su favor al momento de relacionarse con los demás. No obstante, reiteró sobre su genio cuando de compartir espacio se trata.

“No me gusta la gente desordenada, ni sucia, ni cochina. Espero que todas las personas dentro de la casa sean limpias por que voy diciendo lo que no tolero y lo que no me gusta en el momento”.

Una mujer de armas tomar

Isabella Santiago se siente preparada para enfrentar el reto que estaba esperando y ya tiene la maleta lista, tanto así que hasta cambió su look para ingresar a La casa de los famosos-Colombia renovada y con una imagen fresca. “Estaban locos si creyeron que me iba a perder esta oportunidad que tanto soñé”.

Isabella Santiago cambió de look para ingresar renovada a La casa de los famosos-Colombia Colombia-Entretenimiento, Colombia-Noticias,

Al considerarse Tranquila, la exprotagonista de Lala´s Spa, se mostró preocupada debido a que ella es amante del silencio y de los momentos de desconexión. “No sé que voy a hacer porque yo necesito mi espacio propio, sin ruido y privado”, aún así está entusiasmada con su regreso a las pantallas después de MasterChef, ya que en el reality culinario quedó con ganas de revancha.

“Yo vine fue a reinar, así que llegaré hasta el final”, con esta frase la actriz anunció entrará a la casa dispuesta a todo, pues quiere hacerse con el premio mayor de 400 millones de pesos colombianos que se llevará el ganador de esta primera temporada en Colombia.

Isabella Santiago fue confirmada para La casa de los famosos Colombia, reality que advirtió ganará - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“¡Sí, señores! 🔥 Tenemos nueva integrante en La casa de los famosos Colombia Isabella Santiago llegará con todo su conocimiento en reinados y su extrovertida personalidad para alegrar nuestras noches a partir del 11 de febrero”, con este anunció le dio el Canal RCN la bienvenida a la ex reina transgénero venezolana, quien desde ya demostró que va dispuesta a darlo todo para avanzar hasta la última etapa.

“Cada día como que me decepcionó más de este programa”, “entre más participantes revelan, menos ganas de verlo me dan”, “ella puede ganar, pero el fastidio del público como en MasterChef”, “esta mujer y Marta Isabel Bolaños en un mismo lugar, será algo ¡bomba!”, “felicitaciones reina, serás luz en esa casa y brillarás como siempre”, “con toda, ve por ellos”, “este reality no será apto para menores de edad”, “la casa de los payasos será”, “ahora si se puso bueno, que empiecen los juegos del hambre”.