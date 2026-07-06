Gustavo Petro denunció presunto apoyo extranjero a la campaña de Abelardo de la Espriella: “Prohibido por nuestra constitución”

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de x - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS/Sergio Reyes/AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a través de su cuenta oficial en X explicaciones acerca de un presunto apoyo extranjero en la campaña del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El jefe de Estado preguntó si está registrada la supuesta inversión de 1,8 millones de dólares del ciudadano estadounidense Dan Newlin en las redes de la empresa Meta, destinada, según Petro, a favorecer a Abelardo de la Espriella y a ir en contra del excandidato Iván Cepeda.

“¿El señor, ciudadano estadounidense Dan Newlin invirtió 1,8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta’ para hacer campaña por Abelardo y en contra de Iván Cepeda, está registrado ese apoyo en las cuentas de la campaña presidencial? (sic)”, indicó Petro.

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Gustavo Petro preguntó si está registrada la supuesta inversión de 1,8 millones de dólares del ciudadano estadounidense Dan Newlin en las redes de la empresa Meta, destinada, según el presidente, a favorecer a Abelardo de la Espriella e ir en contra del excandidato Iván Cepeda - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

En su mensaje, el mandatario colombiano afirmó que Abelardo de la Espriella será el próximo presidente de Colombia porque así lo decidió el Consejo Nacional Electoral (CNE), y cuestionó que no se realizó el escrutinio en las mesas de votación en el exterior.

“Podrá la gerencia de la campaña de Abelardo de la Espriella o el ex candidato a la presidencia y próximo presidente de Colombia por decisión del Consejo Nacional Electoral, sin el escrutinio de las mesas de la votación de las y los colombianos en el exterior, responder la siguiente pregunta? (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

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El presidente Gustavo Petro recordó que, según la Constitución, está prohibida la financiación extranjera en las campañas presidenciales en Colombia, por lo que solicitó una respuesta de la gerencia de la campaña de Abelardo de la Espriella o del propio presidente electo.

“Está prohibido por nuestra constitución que dineros extranjeros apoyen un campaña presidencial (sic)”, indicó Petro.

El presidente Gustavo Petro recordó que, según la Constitución, está prohibida la financiación extranjera en las campañas presidenciales en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Acusación de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en respuesta a Abelardo de la Espriella, presidente electo, quien en su segunda intervención dominical afirmó que heredará una nación con serios problemas fiscales, crisis en el sistema de salud y numerosas irregularidades que, según anunció, serán revisadas por su equipo de transición.

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Petro rechazó los cuestionamientos sobre el estado financiero del país y defendió las acciones de su administración en materia de salud. Además, dirigió acusaciones directas contra De la Espriella, señalando irregularidades en el manejo de recursos del sector salud y mencionando un presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

El mandatario inició su respuesta desmintiendo la versión de las supuestas deudas en el sistema sanitario. “No señor Abelardo, las cuentas por pagar de la salud no son del Estado colombiano, es decir del pueblo”, escribió Petro. Argumentó que esas obligaciones corresponden a intermediarios privados, no al Gobierno central.

- crédito Juan Bello/Presidencia

Petro insistió en que las deudas en el sector salud provienen de entidades privadas creadas por gobiernos anteriores. “No señor, las deudas en el sistema de salud son de los intermediarios privados que ustedes crearon, son deudas privadas. No vayan a sacarle al pueblo recursos para las ganancias de los vampiros, esos vampiros son suyos, Abelardo”.

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El presidente también sugirió que De la Espriella se benefició económicamente de esos recursos, aunque no presentó pruebas al respecto. “Usted, Abelardo de la Espriella ha vivido como magnate con los recursos de la salud del pueblo”, afirmó.

La confrontación escaló cuando Petro sostuvo que las elecciones presidenciales estuvieron marcadas por fraude. Aseguró que la voluntad popular habría sido modificada y vinculó al presidente electo con empresas foráneas. “Ya sabe y la humanidad sabrá que usted se robó la verdadera decisión del pueblo y la vendió con sus amigos israelíes de Cube”.

Petro además señaló que familiares de De la Espriella tendrían empresas en Estados Unidos que recibieron recursos producto del supuesto fraude. “Hasta puso a su familia a tener empresas en los EE. UU. para que ganaran dineros del fraude electoral, qué barbaridad”.

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El mandatario añadió que compañías de apuestas extranjeras y algoritmos desarrollados en Los Ángeles habrían sido utilizados para alterar el resultado electoral. “Las famosas empresas de apuestas extranjeras que decían que Abelardo iba a ganar era porque ya tenían los algoritmos lanzados desde Los Ángeles en EEUU”.

Finalmente, Petro afirmó que esas operaciones estarían relacionadas con el lavado de 150 millones de dólares provenientes de organizaciones delictivas, aunque no presentó evidencias para sustentar esa acusación.