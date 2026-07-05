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Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

La creadora de contenido recordó que esa etapa estuvo marcada por el malestar con su imagen, los cambios hormonales y una convivencia difícil con el cantante, justo cuando él grababa una serie para Disney

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La paisa confesó que durante mucho tiempo sintió fastidio de su pareja; durante el embarazo y el posparto fue peor - crédito @latobonshow/IG

Luisa Fernanda Cataño Ríos reveló que su relación amorosa con Pipe Bueno atravesó un período de desgaste emocional durante su segundo posparto y parte del embarazo, una etapa en la que dijo que no toleraba ni a su pareja ni al entorno que lo acompañaba mientras él grababa una serie de Disney.

La creadora de contenido contó que el momento no estuvo puesto solo en la convivencia, sino en cómo se sentía “consigo misma en todo sentido”, con un impacto sobre su vínculo de pareja.

Esta declaración apareció en una entrevista con Laura Tobón en su programa La Tobón Show, en medio de la expectativa por la boda de la pareja, que lleva casi siete años junta y tiene dos hijos: Dominic y Máximo. Luisa Fernanda W puso el foco en un episodio personal que, según dijo, nunca había contado.

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A través de Instagram, la influenciadora compartió una foto que atizó los rumores sobre un nuevo embarazo. FOTO: vía Instagram (luisafernandaw)
La paisa dijo que se sintió fastidiada por las personas que trabajaban con Pipe Bueno en su segundo posparto - crédito @luisafernandaw/IG

Su relato fue el malestar con su propia imagen y su estado emocional. “Lo más duro es definitivamente cómo me sentía conmigo misma en todo sentido”, explicó al hablar de su segundo posparto, y luego precisó que, cuando se veía al espejo, también sentía que estaba “con las hormonas muy desordenadas”.

Describió esa etapa como un período en el que su irritabilidad se expandió a su vida cotidiana y alcanzó de lleno a Pipe Bueno. “Pasé por etapas donde muchas personas me desesperaban, lo tengo que decir honestamente, hasta Pipe me desesperaba”, contó.

De acuerdo con la empresaria, durante ese proceso llegó a experimentar cambios bruscos en su percepción sobre Pipe Bueno, hasta el punto de resumirlo en una frase que condensó el tono de su confesión: “A veces lo quería, a veces no”.

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Describió una convivencia atravesada por el malestar emocional de su embarazo y su posparto, con consecuencias en la intimidad y en la relación con el entorno del cantante.

El rechazo al entorno de Pipe Bueno

La celebración se tornó aún más especial cuando, Pipe Bueno publicó un video familiar protagonizado por sus dos hijos - crédito @luisafernandaw / IG
La celebración se tornó aún más especial cuando, Pipe Bueno publicó un video familiar protagonizado por sus dos hijos - crédito @luisafernandaw / IG

La tensión, según su propio relato, no se limitó a la pareja. También alcanzó a las personas que acompañaban a Bueno en ese momento.

En esa parte de la conversación, Luisa Fernanda W situó la escena en una etapa del embarazo, cuando Pipe llevaba a su casa a compañeros y personas cercanas de ese proyecto. “A mí me caían muy mal todas las personas que lo rodeaban a él en ese momento”, afirmó.

La molestia se trasladaba incluso a encuentros domésticos. “Yo los veía y me daba mucha pereza. Los llevaba a la casa y menos me alegraba”, dijo sobre esas reuniones, y agregó que imaginaba que quienes la rodeaban podían verla como alguien “amargada” o “lo peor”.

Ese reconocimiento sumó otro punto a su testimonio: la distancia entre lo que ella estaba viviendo y la imagen que podía proyectar hacia afuera. Luisa Fernanda W admitió que esa conducta formaba parte de un mal momento personal y no de un conflicto puntual con esas personas.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W: cómo comenzó su historia

La relación nació en 2018, apenas dos meses después de la muerte del cantante Fabio Legarda, pareja de Luisa en ese momento. Ese origen le valió a la influenciadora una ola de críticas del público, que consideró el tiempo demasiado corto.

Luisa Fernanda W responde críticas y defiende su apoyo a Pipe Bueno tras la pérdida de Yeison Jiménez - crédito @luisafernandaw/IG
Luisa Fernanda W responde críticas y defiende su apoyo a Pipe Bueno tras la pérdida de Yeison Jiménez - crédito @luisafernandaw/IG

Los dos se conocieron como colegas del medio artístico y de inmediato sintieron una conexión. Pipe acompañó a Luisa en su duelo con respeto, la hacía reír y le ofrecía otra perspectiva de vida. Ella misma confesó que al principio se autojuzgaba: “Este man me está gustando, ¿qué me está pasando?”.

La amistad fue el puente hacia el amor. Pipe la invitaba a sus conciertos, compartían tiempo juntos y la relación fue fluyendo de forma natural, sin forzarla. Luisa consultó a su psicóloga y habló con su mamá antes de aceptar sus sentimientos.

En junio de 2019 publicaron su primera fotografía juntos en redes sociales. Desde entonces, la relación avanzó: hoy están comprometidos y tienen dos hijos, Máximo (2020) y Domenic (2022).

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