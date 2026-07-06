Creador de contenido reveló nueva modalidad de estafa: “Están robando el dinero de tu cuenta usando tu señal del celular”

La duplicación de SIM card ha permitido que delincuentes vacíen cuentas bancarias en cuestión de minutos, sin necesidad de claves, solo tomando el control de la señal del celular de la víctima, alertó el creador de contenido Juan Valencia en TikTok al exponer un caso reciente ocurrido en Bogotá - crédito tecuentajuan / TikTok

La duplicación de SIM card se ha convertido en un mecanismo recurrente de estafa en Colombia y otros países de la región, alertó el creador de contenido Juan Valencia en su canal de TikTok.

Según su relato, esta técnica conocida como “SIM swapping” permite que delincuentes accedan a cuentas bancarias sin necesidad de conocer contraseñas, solo aprovechando la señal del teléfono móvil de la víctima.

“Cuidado, están robando el dinero de tu cuenta bancaria sin pedirte las claves ni las contraseñas, solo usando tu señal del celular”, advirtió Valencia, quien remarcó el crecimiento de este fenómeno en Latinoamérica.

Según su relato, uno de los casos recientes, un comerciante en Bogotá notó que su celular pasó a “solo llamadas de emergencia” mientras trabajaba. Al regresar a casa y conectarse a una red wifi, descubrió que le habían vaciado su cuenta de ahorros: “Le habían vaciado doce millones de pesos que tenía en su cuenta de ahorros”, relató Valencia.

PUBLICIDAD

Ante una pérdida repentina de señal, contactar rápidamente al operador y revisar movimientos bancarios puede evitar mayores consecuencias en caso de ataque - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento de los estafadores inicia con la obtención de datos personales a partir de filtraciones en internet. Luego, “llamaron a la empresa de telefonía haciéndose pasar por él y argumentaron que supuestamente había perdido su celular”. De esta manera, logran que la línea sea bloqueada y reactivada en una nueva SIM en su poder.

En cuestión de minutos, los criminales tomaron el control de aplicaciones como WhatsApp y las plataformas bancarias, ya que los códigos de recuperación llegaron por SMS al teléfono duplicado. “En menos de veinte minutos hicieron transferencias y avances de las tarjetas de crédito”, mencionó el creador.

PUBLICIDAD

Ante este tipo de ataques, Valencia aconsejó sospechar si el móvil pierde señal repentinamente y contactar al banco de inmediato para bloquear las cuentas. “Hoy hay que desconfiar de absolutamente todo”, concluyó.

Varios seguidores reaccionaron con escepticismo sobre el papel de las empresas de telefonía: “Como es que una compañía telefónica te activa una simcard en una llamada? para eso es obligatorio hacer ese tramite personalmente”.

Otros consideraron que existe complicidad: “Entonces es complicidad de la compañía porque cuando uno va a reactivar una línea le toca acercarse a cualquier centro de experiencia y con cédula en mano no por vía telefónica”. Una usuaria relató su experiencia: “A mí me pasó que estuve sin señal casi todo el día pero pues en el banco nunca mantengo ni una moneda”.

PUBLICIDAD

La activación de un PIN de seguridad en la SIM dificulta que terceros utilicen tu línea móvil si el chip es extraído sin autorización - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección ante el SIM Swapping en Colombia requiere acciones preventivas concretas. Una de las más efectivas es establecer un PIN de bloqueo para la SIM desde los ajustes del teléfono. Este código impide que terceros utilicen el chip en otro dispositivo si lo extraen sin autorización.

Otra medida fundamental consiste en activar una contraseña de seguridad con el operador móvil. Muchos proveedores ofrecen la opción de recibir alertas cuando alguien intenta duplicar la línea, lo que permite actuar rápidamente ante cualquier intento de fraude.

Para reducir el riesgo, es clave evitar compartir información personal en redes sociales o formularios de dudosa procedencia. Los delincuentes buscan datos como nombres completos, documento de identidad o fechas de nacimiento para suplantar la identidad.

PUBLICIDAD

El uso de aplicaciones de autenticación y llaves físicas ofrece mayor protección frente a intentos de fraude por SIM Swapping que los códigos enviados por SMS - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aplicaciones de autenticación, como Google Authenticator, es más seguro que recibir códigos por SMS. También se recomienda optar por llaves físicas o sistemas biométricos para validar el acceso a cuentas importantes.

Si en algún momento el teléfono pierde la señal sin motivo, podría tratarse de un ataque. En ese caso, hay que contactar de inmediato al operador y revisar las cuentas bancarias asociadas.

En caso de ser víctima, se debe bloquear la línea, notificar al banco y presentar una denuncia formal ante la Policía Nacional y la Fiscalía General por suplantación y fraude. La rapidez en la reacción es determinante para minimizar los daños y recuperar el control de la información personal.

PUBLICIDAD