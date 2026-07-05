Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, respaldó a la Bichota tras sus declaraciones sobre el estado de ánimo de la artista - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

La cantante Karol G compartió la noche del 4 de julio de 2026 una foto en sus historias de Instagram en la que aparece llorando, y explicó que atraviesa un periodo de reflexión personal antes de iniciar su nueva gira, el Viajando por el mundo Tropitour.

En el mensaje, la colombiana dijo que acababa de bajar de un vuelo y que no pudo contener las lágrimas al ver el respaldo que ha recibido de parte de sus seguidores en esta etapa de su carrera profesional.

La artista señaló que durante mucho tiempo guardó para sí situaciones difíciles y también momentos positivos, pero que ahora siente que varias experiencias de su vida “finalmente tienen sentido” y quiso contarlo a quienes la han acompañado durante su carrera.

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Hermana de Karol G compartió emotivo mensaje con la paisa tras sus declaraciones en redes sobre su estado de ánimo - crédito @karolg/IG

La Bichota aclaró que sus lágrimas no se relacionan solo con tristeza. En su texto afirmó que hoy siente tranquilidad, felicidad y agradecimiento por el camino recorrido, además de emoción por lo que viene.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo. Entre ellos se destacó el de su hermana Verónica Giraldo, que le escribió: “Hermana, eres más fuerte de lo que todos ven, eres valiente; cómo te admiramos y nos sentimos orgullosas de ti. TE AMAMOS MUCHO Y RECUÉRDALO SIEMPRE. Ya prontito nos veremos otra vez para recargarnos”.

El mensaje de Verónica sorprendió a los seguidores de la paisa, que reaccionaron con miles de likes y varios mensajes en la publicación, de los cuales destacan: “Qué hermosas palabras, Vero, Dios te bendiga”; “Te amamos mucho, con demasiado, Vero, nunca cambies”; “Las hermanas son ese respaldo que a veces no encontramos en otro lado”, entre otros.

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Qué decía el mensaje de Karol G que ‘encendió’ las redes sociales

Una reciente publicación de Karol G en Instagram desató inquietud entre sus seguidores luego de que la cantante compartiera una imagen en la que se muestra llorando y acompañó la fotografía con un extenso mensaje. Este hecho ocurrió la noche del 4 de julio, tras aterrizar de un vuelo en el que, según relató, “lloré lo que no está escrito”.

La cantante compartió un estado en el que aseguró que estuvo llorando durante un vuelo, aunque sin dar detalles de los motivos - crédito @karolg/Instagram

En su mensaje, la artista explicó que suele guardar sus emociones en privado, pero decidió compartir con sus fanáticos un momento de vulnerabilidad. Describió sentirse agradecida, nostálgica y aliviada tras atravesar una etapa de confusión. Destacó que, tras ese periodo, muchas cosas cobraron sentido para ella, tanto en su mente como en su corazón.

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A través de sus palabras, Karol G vinculó ese estado emocional con la proximidad de su gira mundial, el Viajando Por El Mundo Tropitour, que comenzará el 24 de julio en Chicago. La cantante enfatizó: “Se nos va a salir el cora de la felicidad, de la magia, de la energía”, y manifestó su entusiasmo por lo que ha preparado para sus seguidores durante meses.

Expresó, además, el afecto y compromiso incondicional que siente hacia su público: “Los amo y nunca jamás nunca he dado por sentado el cariño que me dan”.

Esta fue la invitación de la artista Karol G al presidente electo Abelardo de la Espriella, al que le pidió tener en cuenta a todos los colombianos - crédito @KarolG/X

El mensaje concluyó con una reflexión sobre sus lágrimas, diferenciando entre aquellas que brotan por tristeza y las que surgen cuando “el alma entiende que todo valió la pena”. Karol G agradeció la presencia constante de sus seguidores, incluso sin que ellos conozcan todos sus motivos.

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La publicación, junto con la imagen de la artista con maquillaje corrido por el llanto, provocó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Los seguidores especularon sobre el motivo de su emoción, relacionándolo con confesiones recientes sobre una relación fallida que Karol G compartió durante un concierto de Rosalía en Los Ángeles, donde relató detalles de una ruptura sin mencionar nombres, aunque los usuarios asociaron la historia con Feid o Anuel AA.

Otros interpretaron su estado como una extensión de la carta pública que la cantante dirigió al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que le pidió gobernar para todos los ciudadanos y advirtió que la historia juzga a los líderes por las vidas que logran mejorar.

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