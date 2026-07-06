Gustavo Petro respondió señalamientos del vicepresidente de Abelardo de la Espriella sobre una ‘destrucción institucional profunda’: “Encontré un pueblo lleno de hambre”

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo dejó en claro la necesidad de un proceso de empalme "ordenado" con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito REUTERS

Gustavo Petro rechazó en X las declaraciones del vicepresidente electo José Manuel Restrepo sobre una “destrucción institucional profunda” en el empalme, y reivindicó su gestión con una frase que concentra el tono de toda su respuesta.

“Dejo mi presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien y jugando bien fútbol y sin trampas”, escribió inicialmente el jefe de Estado en la publicación.

El mandatario saliente publicó el mensaje en respuesta directa a Restrepo, que en una entrevista con El Colombiano sostuvo que los cuatro años del gobierno Petro representaron “una destrucción institucional muy profunda” y calificó el período como “años perdidos en la historia del país”.

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Gustavo Petro respondió a José Manuel Restrepo sobre el empalme y lo que han encontrado hasta ahora - crédito @petrogustavo/IG

El vicepresidente electo, quien lidera el proceso de empalme del equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella, también señaló contrataciones masivas de último momento, manejo de fondos con baja trazabilidad y servicios esenciales en riesgo como parte de los hallazgos preliminares.

Petro no solo rebatió ese diagnóstico, sino que cuestionó la legitimidad misma del proceso: “Hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo no ganó las elecciones en Colombia”.

El presidente atribuyó el resultado electoral a una operación externa para alterar el curso de las elecciones en el país: “El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia; lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EEUU, de los hermanos Bautista”.

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La convocatoria del 20 de julio

José Manuel Restrepo rechazó que se cuestione el empalme del nuevo gobierno y defendió las advertencias del equipo de Abelardo De la Espriella como un ejercicio legítimo para evitar riesgos de corrupción - crédito Colprensa

El tono del mensaje presidencial escaló hacia una convocatoria política directa. Petro estructuró su publicación en un formato de pregunta y respuesta, en el que él mismo se identificó como interlocutor: “¿Quién lo dice? El jefe del Estado. ¿A quién? A toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nos veamos este 20 de julio en el sur de Bogotá a gritar ¡independencia!”.

La fecha coincide con el Día de la Independencia de Colombia, cuando el país conmemora el grito libertario de 1810. La convocatoria, lanzada desde la cuenta oficial del presidente, apunta al sur de Bogotá como escenario de una movilización que Petro enmarca en clave de soberanía popular frente al gobierno entrante.

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El empalme en tensión

El cruce de declaraciones se produce en medio de un proceso de transición que arrancó formalmente el 2 de julio, con una primera reunión entre los equipos coordinadores en la Casa de Nariño.

El empalme del gobierno entrante, denominado “Empalme Anticorrupción”, involucra a más de 1.300 personas distribuidas en 22 sectores y usa inteligencia artificial para verificar datos y contratos del gobierno saliente.

Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

La Contraloría General de la República confirmó el 5 de julio su participación en el proceso, a solicitud de Restrepo y De la Espriella. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, coordinador del empalme por parte del gobierno saliente, había respondido días antes a las exigencias de Restrepo con una carta en la que aseguró que “el Estado colombiano está por encima de las diferencias políticas”.

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La transmisión de mando está prevista para el 7 de agosto de 2026.

Qué dijo Abelardo de la Espriella en su alocución digital sobre los hallazgos del empalme

Uno de los anuncios centrales de la alocución a través de las diferentes plataformas digitales del presidente electo fue la decisión de iniciar acciones legales a partir de los hallazgos obtenidos durante el proceso de empalme.

“Hemos encontrado cientos de irregularidades. He ordenado conformar un grupo de abogados que ya está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias para que ninguna tropelía, ilegalidad cometida contra la patria quede impune”, afirmó el mandatario electo.

Incluso, aseguró que tiene como misión en este proceso “identificar, documentar y denunciar, sin miedo ni contemplaciones, cualquier foco de corrupción”.