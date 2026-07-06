Petro acusa a Abelardo de la Espriella de vivir “como magnate” con recursos de la salud y señala un supuesto fraude electoral

Petro respondió a los cuestionamientos de Abelardo de la Espriella sobre las finanzas públicas y el sistema de salud con nuevas acusaciones en su contra. - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió con un extenso mensaje publicado en sus redes sociales a las declaraciones del mandatario electo Abelardo de la Espriella, quien durante su segunda alocución dominical aseguró que recibirá un país con una compleja situación fiscal, una crisis en el sistema de salud y múltiples irregularidades que, según dijo, serán investigadas por su equipo de empalme.

En su pronunciamiento, Petro rechazó los señalamientos sobre el estado de las finanzas públicas y defendió la gestión de su Gobierno frente al sistema de salud, pero además lanzó fuertes acusaciones contra el presidente electo relacionadas con el manejo de recursos del sector y con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.

PUBLICIDAD

Petro respondió a las críticas sobre la crisis del sistema de salud

El jefe de Estado comenzó su respuesta cuestionando la versión presentada por el mandatario electo sobre las deudas del sistema sanitario. “No señor Abelardo, las cuentas por pagar de la salud no son del Estado colombiano, es decir del pueblo”, escribió Petro.

Según el mandatario, las obligaciones económicas corresponden a los intermediarios privados del sistema y no al Gobierno.

“No señor, las deudas en el sistema de salud son de los intermediarios privados que ustedes crearon, son deudas privadas. No vayan a sacarle al pueblo recursos para las ganancias de los vampiros, esos vampiros son suyos, Abelardo”.

El presidente sostuvo además que el abogado se habría beneficiado económicamente de esos recursos, una afirmación que realizó sin presentar pruebas en su publicación. “Usted, Abelardo de la Espriella ha vivido como magnate con los recursos de la salud del pueblo”, escribió.

PUBLICIDAD

Petro rechazó que las deudas del sistema de salud correspondan al Estado y aseguró que son responsabilidad de los intermediarios privados. - crédito Visuales IA

Petro lanzó nuevas acusaciones sobre las elecciones de 2026

Más allá del debate sobre el sistema de salud, Petro escaló el tono de la confrontación al afirmar que las elecciones presidenciales habrían estado marcadas por un supuesto fraude electoral.

En su mensaje aseguró que la “verdadera decisión del pueblo” fue alterada y vinculó a De la Espriella con empresas extranjeras. “Ya sabe y la humanidad sabrá que usted se robó la verdadera decisión del pueblo y la vendió con sus amigos israelíes de Cube”.

El mandatario también afirmó que familiares del presidente electo tendrían empresas en Estados Unidos que, según él, obtuvieron recursos derivados de ese supuesto fraude. “Hasta puso a su familia a tener empresas en los EE. UU. para que ganaran dineros del fraude electoral, qué barbaridad”.

PUBLICIDAD

Asimismo, Petro señaló que empresas de apuestas extranjeras y supuestos algoritmos desarrollados desde Los Ángeles habrían sido utilizados para alterar el resultado electoral.

“Las famosas empresas de apuestas extranjeras que decían que Abelardo iba a ganar era porque ya tenían los algoritmos lanzados desde Los Ángeles en EEUU”.

El jefe de Estado agregó que esas operaciones habrían servido, según su versión, para lavar 150 millones de dólares provenientes de organizaciones criminales, aunque en su publicación no aportó evidencia que respaldara esa afirmación.

Gustavo Petro respondió a la alocución del presidente electo con fuertes señalamientos sobre la salud y las elecciones de 2026. - crédito @petrogustavo/X

También involucró a Israel y a Benjamín Netanyahu

En otro de los apartes de su pronunciamiento, Petro relacionó las supuestas irregularidades electorales con empresas privadas de inteligencia israelí.

El mandatario aseguró que esas compañías habrían reemplazado la voluntad de los votantes mediante el uso de inteligencia artificial y campañas de desinformación en redes sociales. “Pusieron las empresas privadas de inteligencia israelí a reemplazar a los electores colombianos”.

PUBLICIDAD

También sostuvo que se invirtieron decenas de millones de dólares para influir en la opinión pública, afirmando que posteriormente fue necesario recurrir a un supuesto fraude sistémico para consolidar el resultado electoral.

En ese mismo mensaje, Petro volvió a referirse al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiterando las críticas que ha expresado en diferentes escenarios internacionales. “Claro que Netanyahu me cobra en Colombia que yo haya dicho ante el mundo que él, Netanyahu, es un genocida. Pero es un genocida”, escribió.

"Lo suyo no ha sido precisamente la verdad y, en el término de la distancia, los colombianos conocerán el verdadero estado de las finanzas públicas", agregó el mandatario electo en su segunda alocución - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La respuesta llegó tras la segunda alocución de Abelardo de la Espriella

El mensaje de Petro fue publicado como respuesta directa a la segunda alocución del presidente electo, difundida la noche del domingo 5 de julio a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Durante esa intervención, De la Espriella afirmó que su equipo de empalme ha encontrado “cientos de irregularidades” en la administración saliente y anunció investigaciones sobre tres temas principales: el estado de las finanzas públicas, la política de paz total y la situación del sistema de salud.

En materia fiscal, sostuvo que solicitará una revisión del verdadero estado de las cuentas del Estado, mientras que sobre la salud aseguró que el país recibe un sistema “al borde del colapso” y con una deuda de las EPS que, según indicó, asciende a 26 billones de pesos.

Además, anunció que su Gobierno impulsará un plan para desmontar la política de paz total, revocar beneficios otorgados a grupos armados y reactivar órdenes de captura contra integrantes de organizaciones ilegales.

PUBLICIDAD