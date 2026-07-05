Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su novio y explicó por qué lo hizo: “Este amor me brota por los poros”

La presentadora realizó los preparativos con sus amigos en un jardín lleno de flores y velas - crédito Isabella Atehortúa / Instagram

La periodista Isabella Atehortúa, presentadora de Noticias RCN, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram el video de la propuesta de matrimonio que preparó para su novio.

En la grabación registró los preparativos, la sorpresa y el momento exacto en que le hizo la pregunta a su pareja, una escena que rápidamente generó reacciones entre quienes siguen su trabajo y su vida personal en redes sociales.

La conductora publicó el video en la jornada del 5 de julio de 2026, mostrando todo el trabajo detrás de la organización de casa para la sorpresa. En el mensaje que acompaña el post, la novia explicó que su pareja ya le había pedido matrimonio antes y que su gesto formó parte de una dinámica entre los dos.

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“POV: pidiéndole al amor de mi vida que se case conmigo”, escribió Atehortúa. De inmediato, la publicación sumó cientos de reacciones entre sus seguidores.

Isabella Atehortúa aseguró que no solo hubo dos pedidas de matrimonio, sino que habrá dos matrimonios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo preparó la propuesta de matrimonio

La periodista Isabella Atehortúa mostró que salió con sus amigas a comprar los adornos y otros elementos para la celebración. Después enseñó cómo dejaron listo el lugar en el que pensaba hacer la declaración.

Sin embargo, la sorpresa no salió como la había planeado, debido a que su pareja entró a la casa por un acceso distinto y se encontró antes de tiempo con las personas invitadas, que esperaban ocultas para salir en el momento previsto.

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Ese cambio alteró la sorpresa y lo llevó a sospechar de lo que ocurría. Aun así, la presentadora pudo llevar a cabo la propuesta y su pareja se emocionó bastante al verla esperándolo con un vestido blanco.

Atehortúa explicó en la descripción de la publicación que realizó en sus redes sociales que él ya le había pedido matrimonio antes. Por eso, ella también decidió hacerlo.

“Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno. Y también que este amor me brota por los poros y cursi sí que soy". Del mismo modo, aclaró que realizarán dos bodas: “2 pedidas y también van a ser 2 matrimonios”, escribió.

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Cabe mencionar que en las redes sociales suele cuestionarse que una mujer haga la propuesta. Sin embargo, en este caso puntual, los comentarios recogidos en la publicación fueron de felicitación para la pareja, teniendo en cuenta que él dio el primer paso y era un tema que ya habían conversado con anterioridad.

La famosa aseguró que se casará dos veces con su pareja - crédito Isabella Atehortúa / Instagram

El mensaje que dedicó a su prometido emocionó a los internautas

La conductora compartió unas palabras que preparó para ese momento. Allí recordó el inicio de la relación y escribió que la probabilidad de que se hubieran conocido era de una en seis millones.

En esa dedicatoria mencionó parte de la historia de su amor y agregó lo siguiente: “Bendito Nuquí, que nos juntó y que hasta, a veces, nos ha hecho dudar de lo agnósticos que somos”.

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Más adelante se refirió a una conversación que tuvieron en las primeras semanas de la relación, cuando ella le dijo con una copa de vino en la mano a su novio: “Yo creo que usted y yo nos vamos a casar”.

La declaración en las redes sociales cerró con su deseo de compartir la vida juntos y con una mención al bebé que están esperando, pues la famosa está embarazada: “Así que no me queda más que preguntarte, si quieres por favor cumplir mis sueños y presagios: ¿Te quieres casar conmigo?”.

Su esposo se mostró muy emocionado y claramente respondió que sí se casaría con ella, por lo que se tomaron unas divertidas fotos para celebrar junto a sus seres queridos.

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La conductora de Noticias RCN preparó una propuesta llena de detalles y recibió mensajes de felicitación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los internautas no dudaron en reaccionar y entre las respuestas a la publicación aparecieron mensajes como “Que viva el amor y todas sus expresiones” y “Un amor muy bonito”.

Además, otros más románticos quieren implementar la idea: “Awwww 🥹 Ahora por culpa de este video voy a querer 2 pedidas de mano jajaajaja una de él y una mía”. La reacción general fue de celebración ante una historia en la que la pedida de matrimonio terminó convertida en un gesto compartido.