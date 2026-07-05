Colombia

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Lejos de entrar en detalles sobre un accidente que sufrió, la intérprete de 74 años agradeció a quienes la asisten. Además, compartió una reflexión sobre el cuidado colectivo como una señal muy humana en tiempos difíciles

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Movistar Arena iniciará la temporada ‘Chavela por siempre Vargas’, un musical que destaca los detalles más importantes de la vida y la carrera de la artista mexicana. Los encargados de ‘revivir’ a una de las leyendas de la música latinoamericana serán los actores Carmenza Gómez, Adriana Bottina, Ana Sofía González, Julián Román y Diego León Hoyos, quienes sumergirán a los colombianos en la vida de Chavela Vargas FOTO: (Colprensa - Camila Díaz)
Carmenza Gómez sufrió un accidente que la dejó inmovilizada durante varios días mientras se recupera - crédito Camila Díaz/Colprensa

La actriz colombiana Carmenza Gómez reveló que se recupera de una fractura en una pierna y convirtió ese episodio en un mensaje público sobre el cuidado comunitario, al agradecer desde su cuenta de Instagram a las personas que la asisten mientras permanece en cama con la extremidad vendada.

La publicación mostró a la intérprete acostada y con la pierna completamente inmovilizada. Allí identificó por nombre a una parte de la red de apoyo que la acompaña: “Agradezco a esas personas que están ayudando a sanar mi pierna rota: Ludis, Magaly, Viviana, León, Gloria, Cecilia, Victoria y muchas más, médicos y enfermeros”, escribió.

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Gómez, de 74 años, no informó la causa exacta de la lesión ni el tiempo de incapacidad que demandará la rehabilitación. Hasta el momento tampoco se conocieron partes médicos oficiales sobre su evolución.

Carmenza Gómez tiene una larga trayectoria en el teatro y en televisión - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Carmenza Gómez tiene una larga trayectoria en el teatro y en televisión - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

La actriz escribió que este momento de fragilidad le confirmó una idea sobre la convivencia humana: “A veces solo pensamos en destriparnos y a veces, esta es una de esas veces, solo nos amamos y cuidamos”.

La fractura quedó narrada como una experiencia de dependencia y asistencia

En el mensaje que difundió en la red social, Carmenza Gómez eligió no concentrarse en detalles clínicos de la fractura, sino en la ayuda recibida durante la recuperación.

La actriz reveló no habló del origen del accidente, sino de la existencia de un entorno de apoyo que hoy sostiene su tratamiento y que ella presentó como el centro de su experiencia.

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La consecuencia de ese enfoque fue que la actriz transformó una novedad sobre su salud en una reflexión sobre la vulnerabilidad. La tensión del mensaje quedó planteada entre el daño físico y la respuesta colectiva que, según su relato, hizo posible sobrellevarlo.

La referencia a Margaret Mead desplazó el foco desde la lesión hacia la idea de civilización

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La actriz se fracturó la pierna e hizo una apología al dolor de la sociedad con su publicación - crédito @carmenzagomez53/IG

Después del agradecimiento, Gómez incorporó una tesis atribuida a la antropóloga estadounidense Margaret Mead para explicar por qué asocia su recuperación con una forma básica de organización humana. Según reprodujo la actriz, en el resto del reino animal una pierna rota suele equivaler a una condena, porque el herido no puede huir, buscar agua ni alimentarse.

La publicación desarrolló esa comparación con una imagen precisa: un fémur que logró soldar en tiempos antiguos prueba que alguien permaneció junto al lesionado, lo protegió y lo cuidó hasta que sanó.

Desde esa idea, la intérprete cerró su mensaje con una definición: “Ayudar a alguien a atravesar la dificultad es el punto de partida de la civilización”.

La actriz condensó esa lectura en una frase final: “La civilización es una ayuda comunitaria”. Ese cierre convirtió una actualización sobre su estado de salud en una toma de posición sobre el valor del auxilio mutuo.

Carmenza Gómez dio positivo para Covid-19
La actriz preocupó a sus seguidores por la publicación que subió a sus redes sociales - crédito @carmenzagomez53/IG

Sus seguidores enviaron mensajes de aliento como: “Recupérate pronto Carmenza”; “Cuéntanos qué te pasó, estás bien, un abrazo desde la distancia”; “Me costó entender la claridad del mensaje, pero espero que todo esté bien”, entre otros.

La trayectoria de Carmenza Gómez le dio peso público a un mensaje íntimo

Nacida el 9 de febrero de 1952 en Nueva Orleans, Estados Unidos, y criada entre Cartagena y Bogotá, Gómez construyó una carrera de más de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión colombiana.

Su nombre quedó asociado a producciones como El gallo de oro, La casa de las dos palmas, Tentaciones, Pura sangre y Hasta que la plata nos separe. Esa trayectoria explica el alcance de una publicación que generó reacciones de apoyo entre colegas, amigos y seguidores después de que la actriz hiciera pública la fractura.

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