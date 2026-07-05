Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

El actor cuestionó las decisiones del mandatario colombiano en materia de combustibles - crédito @sebastiancaicedo - @gustavopetrourrego/Instagram

El presidente saliente Gustavo Petro advirtió que la reforma tributaria del gobierno entrante gravará el huevo con IVA y llamó al “progresismo” a movilizarse “pacíficamente” para defender las reformas sociales.

“Quieren, como Duque, pagar la alta tasa de interés de los títulos con que endeudan al Estado y que les garantiza el Banco de la República con el bolsillo de la gente que trabaja... El papel de hoy del progresismo no es ver cuáles son los candidatos del 2027, sino salir con el pueblo pacíficamente a defender las reformas sociales, apenas ataquen al pueblo“, dijo el mandatario colombiano.

La publicación del jefe de Estado generó una respuesta directa de Sebastián Caicedo, empresario y actor, quien apuntó a una de las medidas más cuestionadas del Gobierno Petro: el alza sostenida en el precio de los combustibles.

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“Quien subió la gasolina casi al doble fue su gobierno, porque según usted ‘los pobres’ no la usan, o lo van a negar también”, escribió Caicedo en X.

El actor respondió al presidente colombiano utilizando el alza de la gasolina en sus cuatro años de gobierno - crédito @SebasCaicedo_(X

El incremento del precio de la gasolina fue una política del Gobierno Petro para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló una deuda de decenas de billones de pesos durante años de subsidios.

La medida fue justificada por el entonces ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con el argumento de que el subsidio beneficiaba de manera desproporcionada a los propietarios de vehículos, un grupo de mayor poder adquisitivo. “Tendríamos un déficit de 28 billones de pesos a no ser que empecemos a aumentar fuertemente los precios de los combustibles, lo que es un tema bastante complejo”, dijo en su momento.

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El aumento del precio del combustible había sido anunciada por el presidente Gustavo Petro - crédito Captura de Pantalla Colprensa

La reforma tributaria que enciende la polémica

El actual jefe de Estado publicó en X que la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella planea aplicar el Impuesto al Valor Agregado a los huevos, un producto de la canasta familiar que hoy está exento de ese tributo.

“Ya le van a poner IVA a los huevos, que no digan después que no lo advertí”, escribió Petro, quien además trazó un paralelo con el gobierno de Iván Duque al señalar que el objetivo de la medida sería financiar los intereses de los títulos de deuda pública que respalda el Banco de la República, con cargo al bolsillo de los trabajadores.

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El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, confirmó en entrevista con Portafolio que el nuevo gobierno impulsará una reforma tributaria ante el Congreso. La propuesta contempla reducir los impuestos administrados por la Dian, aunque no precisó qué exenciones o gravámenes específicos serían modificados.

Las alarmas del sector productivo ya se habían encendido antes del debate político. Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), advirtió que los cambios tributarios podrían golpear a los productores nacionales y encarecer alimentos como el pollo y los huevos. Moreno subrayó que ambos productos son pilares de la alimentación de los colombianos de menores ingresos.

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Petro fue más allá de la discusión técnica y acusó a quienes se opusieron a sus propias reformas fiscales de haber bloqueado “en cuatro ocasiones” la aprobación de tributos para los sectores más ricos.

El presidente Gustavo Petro criticó la reforma tributaria de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Ante ese escenario, convocó al progresismo a abandonar los cálculos electorales de 2027 y concentrarse en la defensa de las reformas sociales: “El papel de hoy del progresismo no es ver cuáles son los candidatos del 2027, sino salir con el pueblo pacíficamente a defender las reformas sociales, apenas ataquen al pueblo”.

Y agregó: “Eso va a afectar directamente, no solamente a los consumidores, sino a todas esas personas que son pequeños productores, que son medianos productores, y a todas las personas que estamos atacando la desnutrición en el país (...) Son el 65 % de la canasta total de proteínas que se consumen en Colombia. Cada colombiano, en promedio, come 38 kilogramos de carne de pollo y 366 huevos al año”, afirmó Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, citado por Blu Radio.

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