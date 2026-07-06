Jorge Enrique Robledo se sumó a petición de Iván Cepeda para que Abelardo de la Espriella renuncie a la ciudadanía estadounidense: “Traición a la patria”

Robledo planteó que la doble ciudadanía genera un conflicto de lealtades entre Colombia y Estados Unidos en el ejercicio de la Presidencia - crédito Colprensa

La doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, sigue generando varios cuestionamientos en la clase política nacional.

Inicialmente fue el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, en la que instó al futuro mandatario colombiano que desista de su ciudadanía estadounidense o, de lo contrario, entraría en una desobediencia civil pacífica en la que, según él, podría desconocerlo en su máxima autoridad del país sudamericano.

A su turno, fue el exsenador de la república Jorge Enrique Robledo que, en su columna de opinión difundida en sus redes sociales, también instó al presidente electo para que rechace a la nacionalidad norteamericana, al considerar que el juramento de naturalización que prestó en ese país lo obligaría a defender primero los intereses estadounidenses y no los colombianos.

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Columna de Opinión Jorge Enrique Robledo sobre doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella - crédito jorgerobledo.com

En su escrito, rememoró una declaración de más de 20 exmagistrados de las altas cortes y abogados que, en su momento, rechazaron la eventual candidatura presidencial de De la Espriella por haber jurado como ciudadano de Estados Unidos.

“Porque dicho juramento obliga a De la Espriella, bajo pena de castigos legales en Estados Unidos por violarlo, a que, como presidente de Colombia, defienda, primero que todo, no los intereses colombianos sino los norteamericanos”, expresó el excongresista.

Así mismo, el líder del partido Dignidad y Compromiso afirmó que Abelardo de la Espriella quedaría sometido, a partir de ese juramento, bajo amenaza de castigos legales en Estados Unidos si lo incumple, a priorizar los intereses de ese país incluso en el ejercicio de la Presidencia de Colombia, y advirtió que esa condición vuelve incompatible la ciudadanía estadounidense con la jefatura del Estado colombiano.

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“Y que pueden darse contradicciones antagónicas entre los intereses de Colombia y los de Estados Unidos es fácil de demostrar. Por ejemplo, basta recordar que, violando el TLC firmado con Colombia, el presidente Donald Trump aumentó los aranceles de las exportaciones colombianas a EE.UU”, indicó.

La columna mencionó que Donald Trump aumentó aranceles a exportaciones colombianas hacia Estados Unidos y presentó ese caso como un choque de intereses entre ambos países - crédito AmCham Colombia

Robledo añadió que la incompatibilidad le parece tan evidente que incluso la cuestiona el senador estadounidense Bernie Moreno. En ese punto mencionó lo que llamó “el corolario Trump a la Doctrina Monroe” y lo describió como una política resumida en la idea de “América para los norteamericanos”.

El dirigente colombiano también recurrió a un antecedente diplomático. Sostuvo que Luis Gilberto Murillo tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense para poder posesionarse como embajador de Colombia en Washington, porque, según escribió, el gobierno de Estados Unidos no le permitió ser al mismo tiempo ciudadano de ese país y representante de los intereses colombianos.

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En el tramo final de su columna, Robledo agregó una consecuencia jurídica y política que tendría el presidente electo Abelardo de la Espriella, en caso de que continúe como ciudadano norteamericano.

“Si Abelardo de la Espriella se empecina en ser, al mismo tiempo, presidente de Colombia y ciudadano norteamericano, corre el riesgo de que esa decisión lo obligue a atender acusaciones por traición a la patria, tipificadas en la Ley 599 de 2000”, puntualizó.

Más de 600.000 personas radicadas en el extranjero ejercieron su derecho al voto - crédito Colprensa/EFE

Abelardo de la Espriella llamó ‘loquito’ a Iván Cepeda

Aunque no se ha referido a su posible renuncia a la ciudadanía estadounidense, el presidente electo Abelardo de la Espriella si se pronunció sobre la propuesta del senador Iván Cepeda a declararse en desobediencia civil pacífica que contemplaría desconocer las directrices del nuevo mandatario.

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En su segunda alocución emitida en la noche del domingo 5 de julio de 2026, el abogado lo calificó como “loquito” y vinculó esa tesis con escenarios de violencia callejera y bloqueos.

En ese sentido, advirtió que responderá con todas las herramientas que establece la Constitución para mantener el orden en el territorio nacional.

Abelardo de la Espriella se refirió a la 'desobediencia civil pacífica' promovida por Iván Cepeda - crédito Captura de Video DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

“Algunos loquitos hablan de desobediencia civil que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. Yo propongo obediencia constitucional. Todo aquello que esté por fuera de la ley será enfrentado con toda la fuerza del Estado de Derecho. Aquí no habrá privilegios contra los violentos”, declaró De la Espriella.

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Por el momento, el senador del Pacto Histórico no ha respondido a las declaraciones del presidente electo de Colombia, que se posesionará el 7 de agosto de 2026 sucediendo a Gustavo Petro.