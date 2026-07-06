Habría purga de directivos de Ecopetrol tras llegada de Abelardo de la Espriella: estos serían los funcionarios que saldrían de la empresa

El nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella convocará una asamblea temprana en Ecopetrol para elegir presidente y remover a tres miembros de la junta vinculados a Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El próximo cambio de mando en Ecopetrol anticipa una reestructuración profunda en la cúpula directiva de la mayor empresa estatal de Colombia. El nuevo gobierno, liderado por Abelardo De La Espriella, proyecta una asamblea temprana para remover a tres miembros vinculados a la administración de Gustavo Petro y designar a un nuevo presidente de la compañía.

Según información publicada por El Tiempo, la decisión de acelerar estos ajustes responde a la urgencia de imprimir un nuevo rumbo a la petrolera, en un contexto donde la gestión saliente enfrenta cuestionamientos por contratos, licitaciones y la continuidad del saliente Ricardo Roa.

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El reemplazo de Roa quedará definido en esa primera asamblea, junto con los primeros movimientos en la junta directiva. Según se conoció, dicha reunión tendría su fecha definitiva a mediados de agosto, cuando el nuevo mandatario se haya instalado en la Casa de Nariño.

En la asamblea general de accionistas, que se convocará mediante el primer decreto del nuevo gobierno, se plantearían dos acciones concretas, según conoció ese diario nacional: la elección de un nuevo presidente para Ecopetrol y el retiro de tres directivos alineados con el proyecto de Petro.

El gobierno corporativo de Ecopetrol solo permite modificar una parte de los nueve integrantes de la junta directiva en una primera etapa de la reestructuración - crédito Luisa González/Reuters

Esta medida se fundamenta en las restricciones del gobierno corporativo, que solo permiten modificar una parte de los nueve integrantes de la junta en una primera instancia.

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La gestión de De la Espriella buscaría mantener a los miembros independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, quienes representan a los fondos de pensiones minoritarios y a los departamentos productores de petróleo, respectivamente. Ambos se opusieron a la permanencia de Roa, citando riesgos reputacionales y económicos por los procesos judiciales en curso.

El presidente de la asamblea, Henao, junto con Rodríguez Yee, solicitaron en la última reunión suspender cualquier decisión no esencial hasta la llegada de la nueva administración. Esta postura incluye frenar contratos de mantenimiento y adjudicaciones millonarias en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, pedidos respaldados por la Unión Sindical Obrera (USO), que denunció intentos de acelerar acuerdos antes del cambio de gobierno.

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Por el contrario, la primera “descabezada” de la estatal sería la presidenta de la Junta, Ángela María Robledo, al tiempo que se pusieron sobre la mesa los nombres de otros alfiles de Petro.

La junta de Ecopetrol pidió frenar decisiones no esenciales, incluidos contratos de mantenimiento y adjudicaciones en Barrancabermeja y Cartagena, antes del cambio de gobierno - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

“En la más reciente junta, el doctor Henao, a quien el gobierno Petro buscaba remover, y Rodríguez Yee pidieron frenar lo no esencial. Y se da por descontado que una de las primeras en salir de la junta es su presidenta, Angela María Robledo“, señaló una fuente enterada a El Tiempo.

Contratos bajo revisión y tensión sindical

Entre los puntos críticos se encuentran los contratos de mantenimiento en las principales plantas de la estatal, que superan los 150 mil millones de pesos, y un contrato tecnológico en la filial Cenit, valorado en 400 mil millones de pesos. Ambos acuerdos están bajo revisión por posibles adjudicaciones anticipadas y presuntas irregularidades detectadas por la USO.

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La presidenta de la junta, Ángela María Robledo, propuso posponer la discusión de estos contratos hasta que la nueva administración tome posesión. Mientras tanto, la presión sindical y las investigaciones internas continúan marcando la agenda de la estatal.

La purga no se limitará a la casa matriz de Ecopetrol. También se anticipan cambios en las filiales, especialmente en ISA, donde la estatal ostenta mayoría accionaria. Tras la salida de Jorge Andrés Carrillo por irregularidades en su nombramiento, ingresaron dos exdirectivos de Ecopetrol: Mónica de Greiff y Álvaro Torres. Ambos serían relevados en la misma dinámica que regirá la renovación directiva, según fuentes internas consultadas por El Tiempo.

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El reemplazo de Ricardo Roa se resolverá en la primera asamblea de accionistas junto con los primeros cambios en la junta directiva de Ecopetrol - crédito @ricroabar/X

Torres, además, enfrenta una investigación disciplinaria por un contrato legal con la firma Covington & Burling, que escaló de 875.000 a cinco millones de dólares sin aprobación de la junta.

El proceso incluye ajustes en las filiales de Ecopetrol en el exterior, donde la administración entrante busca consolidar una gestión alineada con sus objetivos energéticos y de transparencia.

Si los cambios se implementan gradualmente, el equipo de Petro conservaría apenas tres posiciones en la junta directiva, aunque existe la posibilidad de que algunos de estos representantes presenten su renuncia en los próximos días. Entre los nombres que podrían dejar su cargo se encuentran Alberto Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Carolina Arias y Tatiana Roa.

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La nueva administración tiene previsto reactivar los proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas, al tiempo que revisa la composición de las juntas en las subsidiarias nacionales e internacionales.