Galán recibe a los bomberos de Bogotá que regresaron de misión humanitaria en Venezuela: “Son unos verdaderos héroes”

Los rescatistas fueron recibidos tras varios días de labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos que sacudieron al vecino país. - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recibió durante la madrugada de este lunes 6 de julio a los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que regresaron al país tras participar en la misión internacional de búsqueda y rescate desplegada en Venezuela, luego de los devastadores terremotos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio.

Los uniformados hicieron parte del contingente colombiano enviado para apoyar las labores de rescate entre estructuras colapsadas en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la tragedia. A su llegada a la capital, el mandatario distrital destacó el trabajo realizado y aseguró que representan un orgullo para Bogotá y para Colombia.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta en la red social X, Galán publicó un mensaje en el que dio la bienvenida a los rescatistas y reconoció la labor de todos los equipos colombianos que participaron en la emergencia.

“Bienvenidos de regreso a Bogotá. Gracias a los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que hicieron parte del equipo de búsqueda y rescate que Colombia envió a Venezuela. También gracias a todos los demás rescatistas que estuvieron en esta misión humanitaria”, escribió el alcalde.

Los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá arribaron a la ciudad tras su participación en las labores de rescate en zonas afectadas por los sismos en Venezuela. - crédito @CarlosFGalan/X

“Cuando se trata de salvar vidas, no existen fronteras”

En su mensaje, el alcalde también resaltó que la misión fue posible gracias al trabajo conjunto de cuerpos de bomberos y organismos de socorro de diferentes regiones del país.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron equipos provenientes de Bogotá, Pereira, Dosquebradas, Medellín, Envigado, Cali, Yopal, Armenia, Manizales, Chinchiná, entre otras ciudades.

Galán aprovechó la ocasión para destacar el carácter humanitario de la operación y el compromiso demostrado por los rescatistas colombianos.

“Cuando se trata de salvar vidas y tender la mano, no existen fronteras. Son un orgullo para Bogotá, para sus ciudades y para toda Colombia. ¡Son unos verdaderos héroes!”, concluyó el mandatario.

Galán destacó la labor de los rescatistas colombianos y aseguró que "cuando se trata de salvar vidas y tender la mano, no existen fronteras". - crédito @CarlosFGalan/X

Más de 190 horas de trabajo en condiciones extremas

El equipo colombiano estuvo conformado por 63 rescatistas, entre ellos cuatro mujeres, además de cuatro caninos especializados en búsqueda y rescate, quienes permanecieron durante varios días en territorio venezolano apoyando las labores de atención de la emergencia.

PUBLICIDAD

Durante la misión, acumularon más de 192 horas de trabajo, realizaron inspecciones en edificaciones colapsadas, evaluaron 35 estructuras con riesgo de víctimas y colaboraron en cinco operaciones conjuntas con equipos internacionales de rescate.

Las condiciones fueron especialmente exigentes. Los rescatistas durmieron, en promedio, menos de cuatro horas al día y enfrentaron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, mientras desarrollaban operaciones de alta complejidad para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

El rescate de Moisés, uno de los momentos más emotivos de la misión

Uno de los episodios que marcó la participación colombiana fue el rescate de Moisés Calzadilla, un niño de 11 años que permaneció atrapado durante dos días bajo una estructura colapsada en La Guaira.

PUBLICIDAD

La operación se prolongó durante siete horas, tiempo en el que los especialistas mantuvieron comunicación permanente con el menor mediante equipos de búsqueda y cámaras especializadas hasta lograr extraerlo con vida desde una profundidad cercana a los cuatro metros.

Días después del rescate, el niño y su padre volvieron a encontrarse con los integrantes del equipo colombiano para agradecerles personalmente por no abandonar la búsqueda. El reencuentro estuvo marcado por abrazos, mensajes de gratitud y la entrega de algunos distintivos de los uniformes de los rescatistas.

El equipo colombiano logró hallar con vida a Moisés Calzadilla tras siete horas de rescate - crédito Ungrd

Colombia mantiene la ayuda humanitaria con un hospital de campaña

Tras concluir la fase de búsqueda y rescate, la cooperación colombiana en Venezuela entró en una nueva etapa centrada en la atención médica.

El Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Salud, inició la instalación de un hospital de campaña en Caracas, que tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes al día durante aproximadamente dos meses y medio.

PUBLICIDAD

La infraestructura será operada por 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para participar en este tipo de misiones internacionales.

Además de consultas médicas, el hospital ofrecerá servicios de urgencias, pediatría, ginecología, laboratorio clínico, atención psicológica y suministro de medicamentos. Como parte del apoyo, Colombia también envió 12 camas hospitalarias, 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres y 5.000 tapabocas para fortalecer la respuesta sanitaria.

Colombia despliega hospital de campaña para atender a damnificados por terremoto en Venezuela-crédito Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)