Así quedaron los colombianos en la etapa 2 del Tour de Francia 2026: hora y dónde ver la tercera jornada

Harold Tejada corre el Tour de Francia con XDS Astana Team y es el mejor colombiano en la clasificación general en la casilla 26 -crédito @ParisNice/X

La segunda etapa del Tour de Francia 2026 comenzó a perfilar las primeras diferencias entre los grandes favoritos al título. Después de una jornada inaugural marcada por la contrarreloj por equipos, el recorrido entre Tarragona y Barcelona, de 168,5 kilómetros, ofreció el primer examen para los escaladores y especialistas en llegadas explosivas, dejando cambios importantes tanto en la clasificación de la etapa como en la lucha por el maillot amarillo.

El gran vencedor del día fue el mexicano Isaac del Toro, que firmó una actuación memorable para imponerse en la llegada a Montjuïc, por delante de su compañero Tadej Pogacar, mientras que Jonas Vingegaard conservó el liderato de la clasificación general gracias a la ventaja obtenida en la primera jornada.

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Para los ciclistas colombianos, la segunda fracción representó un día de control. Ninguno logró pelear por la victoria parcial, pero los principales hombres de la clasificación general consiguieron mantenerse con el grupo de favoritos, evitando pérdidas significativas antes del primer gran examen de alta montaña que llegará en la tercera jornada.

Isaac del Toro festeja el triunfo en segunda etapa del Tour de Francia - crédito Guillaume Horcajuelo/EFE

Así quedaron los colombianos tras la segunda etapa

El mejor colombiano continúa siendo Egan Bernal, quien sigue como la principal carta nacional para disputar un puesto entre los mejores de la clasificación general. El campeón del Tour de Francia 2019 logró terminar con el grupo principal y mantiene intactas sus opciones de comenzar a descontar diferencias cuando aparezcan las grandes montañas.

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También finalizaron sin mayores contratiempos Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita y Fernando Gaviria, aunque este último tiene como principal objetivo superar las etapas de montaña para buscar oportunidades en los embalajes masivos que aparecerán durante la primera semana de competencia.

El ciclista colombiano Egan Bernal of Netcompany Ineos Cycling durante la primera etapa del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros este sábado en Barcelona - crédito Guillaume Horcajuelo/EFE

La estrategia de los equipos de los colombianos estuvo centrada en proteger a sus líderes y evitar cortes en el grupo principal, conscientes de que las diferencias importantes comenzarán a producirse a partir de la tercera etapa.

Clasificación de los colombianos en la segunda etapa del Tour de Francia 2026

19 Sergio Higuita (XDS Astana Team) – 3h 40′ 44″ (+43″)

23 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 3h 40′ 48″ (+47″)

25 Harold Tejada (XDS Astana Team) – 3h 40′ 52″ (+51″)

119 Einer Rubio (Movistar Team) – 3h 53′ 34″ (+13′ 33″)

141 Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) – 3h 53′ 34″ (+13′ 33″)

Clasificación general de los colombianos:

19 Sergio Higuita (XDS Astana Team) 03h 40′ 44′' (+ 00h 00′ 43′')

29 Harold Tejada (XDS Astana Team) – 4h 05′ 25″ (+3′ 37″)

31 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 4h 05′ 41″ (+3′ 53″)

128 Einer Rubio (Movistar Team) – 4h 18′ 46″ (+16′ 58″)

142 Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) – 4h 19′ 26″ (+17′ 38″)

Einer Rubio es el tercer colombiano que está participando en el Tour de Francia 2026, tiene contrato con Movistar Team hasta 2028 - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Clasificación general tras dos etapas

La lucha por el maillot amarillo continúa completamente abierta, aunque Jonas Vingegaard logró conservar el liderato.

Top 10 de la clasificación general:

Jonas Vingegaard Tadej Pogacar (+6 segundos) Remco Evenepoel Isaac del Toro Juan Ayuso Florian Lipowitz Filippo Ganna Mattias Skjelmose Tobias Foss Paul Seixas

Las diferencias siguen siendo muy reducidas, por lo que cualquier ataque en la montaña puede modificar completamente la clasificación.

Así será la tercera etapa

La tercera fracción marcará el primer gran desafío montañoso del Tour de Francia 2026. El recorrido unirá Granollers (España) con la estación de esquí de Les Angles (Francia) sobre una distancia cercana a 196 kilómetros, atravesando los Pirineos y acumulando aproximadamente 3.850 metros de desnivel positivo.

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Será una jornada diseñada para los escaladores, con varios puertos de montaña y un final completamente en ascenso, escenario ideal para que los favoritos al título comiencen a lanzar ataques importantes.

Además, debido a incendios forestales registrados en algunos sectores de los Pirineos, la organización anunció restricciones para el acceso de aficionados en parte del recorrido francés, aunque la etapa se disputará con un trazado adaptado.

Hora y dónde ver la tercera etapa en Colombia

La tercera etapa del Tour de Francia se disputará este lunes 6 de julio. Los aficionados colombianos podrán seguir toda la jornada a través de ESPN y de la plataforma Disney+, que emitirán la carrera en directo desde las primeras horas de la mañana. Además, la transmisión también estará disponible por Caracol Televisión y Caracol Sports en sus diferentes plataformas digitales para el público colombiano.

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