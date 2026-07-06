Jhon Arias superó la depresión que sufrió en Brasil para brillar con la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es su historia

Jhon Arias celebrando su gol con la Selección Colombia ante Ghana para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/Reuters

Antes de convertirse en el hombre que llevó a Colombia a los octavos de final del Mundial de 2026, Jhon Arias tuvo que ganar un partido mucho más difícil que cualquiera disputado dentro de una cancha.

El atacante colombiano, autor del gol de la victoria 1-0 sobre Ghana, atravesó uno de los momentos más complejos de su vida cuando apenas comenzaba su aventura en el fútbol brasileño. Aquella etapa estuvo marcada por una profunda depresión, una situación que logró superar hasta convertirse en una de las grandes figuras del continente.

El compromiso frente al conjunto africano significó un momento inolvidable para el futbolista de 28 años. Su anotación no solo aseguró el paso de la Tricolor a los octavos de final de la Copa del Mundo, sino que además representó su primer gol en un Mundial.

PUBLICIDAD

Este es el momento exacto en el que el balón cruza la línea del arco para el gol de la Selección Colomiba ante Ghana, en la segunda ronda del Mundial 2026 - crédito Shipiwe Sibeko/Reuters

Después del encuentro, Arias dejó claro lo que representa vestir la camiseta de la Selección Colombia. “Creo que el mayor honor para cualquier deportista es representar a su país, a su gente y a su cultura. Cuando uno ve a los niños con esos sueños, con esas aspiraciones, cuando observa esto por televisión como un simple espectador, sueña con estar al otro lado de la pantalla. Sueña con vivir noches como esta. Estoy feliz, viviendo el sueño que hoy es una realidad”, afirmó en declaraciones concedidas a Caracol Televisión.

Lejos de conformarse con haber sido el héroe de la clasificación, el extremo dejó claro que todavía quiere seguir escribiendo páginas importantes con la camiseta nacional. “Soy ambicioso, tengo hambre de más, hambre de vivir más noches como esta para seguir haciendo historia”, añadió.

PUBLICIDAD

Con el tanto frente a Ghana, Arias alcanzó siete goles con la Selección Colombia desde su debut en 2022, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Sin embargo, llegar hasta este presente estuvo lejos de ser sencillo.

Jhon Arias con la camiseta de Independiente Santa Fe enfrentando a Fluminense, el equipo donde terminaría llegando al fútbol brasileño. Foto del 12 de mayo de 2021 en el Maracaná de Río de Janeiro - crédito Sergio Moraes/Reuters

La biografía de Jhon Arias

Nacido en Quibdó, Arias entendió desde muy joven que el fútbol podía convertirse en el camino para transformar su vida. Su carrera profesional comenzó en Patriotas Boyacá y posteriormente pasó por América de Cali, donde conquistó el título de la Liga colombiana en 2020. Un año después fichó por Independiente Santa Fe y sus actuaciones en la Copa Libertadores despertaron el interés de Fluminense.

PUBLICIDAD

Lo que parecía el gran salto internacional terminó convirtiéndose en el episodio más duro de su vida. En septiembre de 2021 falleció su abuela, Concepción Becerra Rentería, quien había sido su principal apoyo emocional. La pérdida provocó una profunda depresión mientras intentaba adaptarse a Brasil, una situación que también afectó su rendimiento deportivo.

Jhon Arias con su abuela y su mamá en el pasado - crédito @lafechadeportes/Tik Tok

La recuperación comenzó gracias al respaldo que encontró dentro de Fluminense. El club le brindó acompañamiento psicológico con Emily Gonçalves, además del apoyo permanente de sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados. Ese entorno le permitió recuperar la confianza y volver a disfrutar del fútbol. Tiempo después, el propio Arias resumió lo que significó ese respaldo con una frase que conmovió al fútbol brasileño.

PUBLICIDAD

“Fluminense me salvó la vida”

Superada aquella difícil etapa, el colombiano explotó definitivamente como futbolista. Se convirtió en una de las figuras de Fluminense y fue protagonista de la histórica conquista de la Copa Libertadores de 2023 frente a Boca Juniors en el estadio Maracaná. En 2024 volvió a ser decisivo al marcar dos goles que le dieron al club la Recopa Sudamericana ante Liga de Quito.

Su rendimiento lo llevó a cumplir el sueño de jugar en la Premier League con Wolverhampton Wanderers en 2025. Aunque su paso por Inglaterra fue breve, la experiencia fortaleció su crecimiento antes de regresar al fútbol brasileño.

PUBLICIDAD

En 2026 Palmeiras realizó una millonaria inversión para contratarlo. Con el dorsal 11, Arias lideró al equipo hacia el título del Campeonato Paulista y llegó al Mundial en el mejor momento de su carrera.

El gol frente a Ghana no solo clasificó a Colombia a los octavos de final; también simbolizó la recompensa para un futbolista que logró levantarse después de atravesar uno de los episodios más dolorosos de su vida. La historia de Jhon Arias demuestra que la resiliencia puede ser tan decisiva como el talento cuando se trata de alcanzar la cima del fútbol mundial.