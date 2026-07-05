Un futbolista colombiano que juega en Suiza aseguró que la liga de ese país es mejor que la de Colombia por esta razón

Las diferencias radican en la calidad de los estadios, en la viveza de cada jugador y en el dinamismo del juego. Por eso, para Jonatan Mayorga, futbolista colombiano en Suiza, ese fútbol es mejor que el colombiano - crédito Diego Suárez/Infobae

Cuando el deportista colombiano Jonatan Mayorga decidió probar suerte en Suiza esperaba encontrar diferencias económicas y de infraestructura. Lo que no imaginaba era que el cambio más grande estaría en la manera de entender el juego.

Tras competir en la segunda división de ambos países, el futbolista de 20 años asegura que el contraste es evidente desde el primer entrenamiento.

“En Colombia la segunda división es muy aguerrida, se corre bastante. Los equipos cuando van ganando suelen quemar bastante tiempo. En Suiza, por el contrario, el fútbol es muy dinámico y no se para tanto”, explicó en entrevista con Infobae Colombia.

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Suiza y Colombia se verán en los octavos de final del Mundial 2026, el próximo martes 7 de julio a partir de las 3:00 p.m. Un partido que, según el futbolista colombiano que actúa en ese país Jonatan Mayorga, puede resultar muy parejo - crédito Diego Suárez/Infobae

Su percepción coincide con una realidad que el fútbol colombiano ha intentado corregir en los últimos años. En el Fútbol Profesional Colombiano, el tiempo efectivo de juego ronda los 52 minutos por partido, es decir, el balón permanece en movimiento durante menos del 60% del tiempo reglamentario. Las interrupciones por faltas, reposiciones y demoras para administrar el resultado siguen siendo una de las principales críticas al campeonato.

La Dimayor implementó recientemente nuevas medidas disciplinarias y arbitrales para reducir esas pausas y acercarse a estándares internacionales. Aun así, el colombiano considera que la diferencia con Suiza sigue siendo notoria.

Según su experiencia, en la Challenge League, la segunda división suiza, el tiempo neto de juego suele ubicarse entre los 60 y 65 minutos. Esa continuidad obliga a los futbolistas a mantener la concentración y la intensidad durante prácticamente todo el encuentro.

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De acuerdo con el futbolista colombiano que actúa en la liga de Suiza, Jonatan Mayorga, las fortalezas de Suiza es que son dinámicas e inteligentes - crédito Diego Suárez/Infobae

Dos ligas, dos filosofías

La diferencia no es solo estadística. También responde a la estructura de cada campeonato. La Superliga de Suiza fue creada en 1897 y hoy cuenta con un sistema de ascensos y descensos que conecta directamente con la Challenge League. Los clubes suelen trabajar con proyectos deportivos estables, presupuestos controlados y una fuerte inversión en formación de jóvenes.

En Colombia, la Primera B nació en 1991 y ha servido como plataforma para cientos de jugadores, pero enfrenta desafíos distintos: largos desplazamientos, diferencias económicas entre clubes y una alta presión por conseguir el ascenso en torneos cortos.

“Bajo mi opinión el fútbol suizo es mucho mejor que el de Colombia, por lo menos en las segundas divisiones de cada uno, que es donde he jugado”, afirmó el entrevistado.

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En la imagen aparecen dos futbolistas que son insignias en la liga donde actúan, Teófilo Gutiérrez en la colombiana y Xernan Shaquiri en la suiza - crédito Dimayor/AFP

La “viveza” colombiana

Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el comportamiento dentro de la cancha. “Aquí realmente son muy correctos. No pasa eso de que un jugador le pegue a uno una patada como pasa en Colombia. Nosotros tendemos a tener viveza dentro de la cancha y cien por ciento la tenemos más que los suizos”, comentó.

Para él, esa “viveza” forma parte de la identidad competitiva del futbolista colombiano: saber manejar los tiempos, presionar al árbitro o sacar ventaja en determinadas situaciones. En Suiza, en cambio, predominan el respeto por las reglas y la continuidad del juego.

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Más que fútbol

El colombiano cree que esa diferencia nace en la vida cotidiana. “La gente aquí es muy tranquila, cada quien vive en su mundo. Todo es muy correcto”, señaló.

Adaptarse a esa cultura fue tan importante como adaptarse al fútbol. Horarios estrictos, respeto por las normas y una organización constante terminaron influyendo también en su manera de entrenar y competir.

Sin embargo, lejos de renegar del fútbol colombiano, reconoce que fue precisamente esa exigencia la que lo formó como jugador. Antes de llegar a Europa hizo parte de un proceso con la Selección Colombia de fútbol sala, experiencia que considera fundamental para su crecimiento.

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“Fui muy feliz con todo lo que viví y aprendí. Todo eso lo va forjando a uno para ser mejor”, recordó.

Lo que más extraña y lo que más valora

Cuando compara ambos países, admite que extraña el ambiente que rodea al fútbol colombiano: la pasión de las tribunas, la cercanía con la gente y la intensidad con la que se vive cada partido.

Pero también reconoce que en Suiza encontró un entorno que favorece el desarrollo deportivo. “La tranquilidad en la que se vive acá es top”, resume.

Después de haber jugado en las dos realidades, su conclusión es simple: Colombia y Suiza entienden el fútbol de maneras distintas. En un lado predomina la intensidad y la picardía; en el otro, la disciplina y el juego continuo. Y para un futbolista que ha experimentado ambos mundos, esas diferencias se sienten mucho antes de que ruede el balón.

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