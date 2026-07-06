Portugal vs. España: hora y dónde ver en Colombia el partido de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo es la máxima figura de la Selección de Portugal, Lamine Yamal de España. Las selecciones que se enfrentarán el próximo lunes 6 de julio a partir de las 2:00 p.m. - crédito AFP

La fase de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece uno de los partidos más atractivos de toda la llave de eliminación directa. Portugal y España protagonizarán una nueva edición del clásico ibérico con un boleto a los cuartos de final en juego, en un compromiso que enfrentará a dos de las selecciones más poderosas del fútbol europeo y que tendrá como grandes protagonistas a Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del fútbol de selecciones, y a Lamine Yamal, la joven figura llamada a liderar el futuro del combinado español.

Después de superar la primera ronda de eliminación directa, portugueses y españoles tuvieron varios días para preparar un partido en el que no existe margen de error. El vencedor obtendrá el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 y continuará en la lucha por conquistar el trofeo más importante del fútbol, mientras que el derrotado pondrá punto final a su participación en el certamen.

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Goles y resumen del partido entre la Selección de Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que terminó con la clasificación del equipo de Cristiano Ronaldo - crédito TyC Sports

Hora y dónde ver Portugal vs. España en Colombia

Portugal y España jugarán el lunes 6 de julio desde las 2:00 p. m., hora colombiana, y los aficionados podrán seguir todas las emociones del compromiso a través de DSports, además de la plataforma de DGO, que tendrá la transmisión para Colombia.

El escenario del compromiso será el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, uno de los estadios más modernos e imponentes de Estados Unidos y una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El recinto cuenta con una capacidad superior a los 80.000 espectadores y habitualmente alberga los partidos de los Dallas Cowboys de la NFL.

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Será la primera vez que Portugal y España se enfrenten en este escenario dentro de una Copa del Mundo. Ambos equipos buscarán aprovechar las excelentes condiciones del terreno de juego para imponer sus estilos y conseguir el paso entre los ocho mejores equipos del planeta.

Goles y resumen del partido entre España y Austria por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, que terminó con la clasificación para el equipo de Lamine Yamal - crédito TyC Sports

Posibles formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Neves, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Portugal y España protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026 - crédito EFE

Un duelo entre generaciones

Uno de los principales atractivos del compromiso será el enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El delantero portugués afronta una nueva fase decisiva en una Copa del Mundo con el objetivo de seguir ampliando un legado que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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A sus 40 años, Cristiano continúa siendo la principal referencia ofensiva de Portugal gracias a su capacidad goleadora, liderazgo y experiencia en partidos de máxima exigencia. En el Mundial 2026 ha vuelto a demostrar que sigue siendo determinante para el conjunto luso.

En el otro lado aparece Lamine Yamal, quien con apenas 18 años se ha consolidado como una de las grandes sensaciones del fútbol internacional. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper líneas defensivas lo convierten en el futbolista más desequilibrante del ataque español y en uno de los principales candidatos a convertirse en la gran figura de la próxima década.

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Un clásico europeo por un cupo en cuartos

Portugal y España han construido una de las rivalidades más importantes del fútbol europeo. A lo largo de la historia se han enfrentado en Mundiales, Eurocopas, Liga de Naciones y encuentros amistosos, protagonizando partidos marcados por la intensidad táctica y el equilibrio.

España mantiene una identidad basada en la posesión del balón, la circulación rápida y el protagonismo ofensivo, mientras que Portugal combina la calidad técnica de sus mediocampistas con la velocidad de sus extremos y la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo.

El cuerpo técnico portugués ha insistido durante la preparación del encuentro en la importancia de mantener el orden defensivo para controlar el talento ofensivo de España, especialmente el desequilibrio que generan Lamine Yamal y Nico Williams por las bandas.

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Por su parte, desde la concentración española han reconocido la jerarquía de Portugal y la influencia que sigue teniendo Cristiano Ronaldo en los partidos importantes. El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará monopolizar la posesión del balón y evitar que los portugueses encuentren espacios para explotar los contragolpes.