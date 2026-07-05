Suiza, un rival más fuerte de lo que se cree: colombiano que juega en ese país analizó al próximo adversario de la Tricolor

Suiza y Colombia se verán en los octavos de final del Mundial 2026, el próximo martes 7 de julio a partir de las 3:00 p.m. Un partido que, según el futbolista colombiano que actúa en ese país Jonatan Mayorga, puede resultar muy parejo - crédito Diego Suárez/Infobae

La selección Colombia enfrentará a Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026 en un partido que, sobre el papel, parece accesible para el equipo de Néstor Lorenzo. Sin embargo, quienes conocen de cerca el fútbol suizo insisten en que el conjunto europeo representa mucho más que un rival de transición hacia los cuartos de final.

Uno de ellos es Jonatan Mayorga, futbolista colombiano que actualmente juega en Suiza y que, desde su experiencia en ese país, lanzó una advertencia clara antes del compromiso.

“Las fortalezas del fútbol suizo es que son jugadores que también están al mismo nivel de los colombianos a base de inteligencia, saber manejar el juego. Son buenos”, aseguró en entrevista con Infobae Colombia.

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De acuerdo con el futbolista colombiano que actúa en la liga de Suiza, Jonatan Mayorga, las fortalezas de Suiza es que son dinámicas e inteligentes - crédito Diego Suárez/Infobae

El cambio generacional de Suiza

La opinión de este jugador colombiano cobra relevancia en un momento en el que Suiza atraviesa una renovación interesante. El equipo dirigido por Murat Yakin mantiene la experiencia de referentes como Granit Xhaka y Breel Embolo, pero también ha comenzado a incorporar jóvenes talentos como Johan Manzambi, una de las revelaciones del torneo.

El camino de los suizos hasta los octavos confirma que no llegaron por casualidad. En la fase de grupos compartieron zona con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar, y posteriormente eliminaron a Argelia en la ronda de 32. Ahora buscarán meterse entre los ocho mejores del campeonato frente a una Colombia que viene de dejar en el camino a Ghana.

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Para el futbolista Jonatan Mayorga, la principal diferencia del fútbol suizo está en la lectura táctica de los encuentros. “Saben manejar el juego”, repite al explicar por qué considera que el rival europeo suele ser subestimado. En lugar de depender exclusivamente de la velocidad o la improvisación, Suiza prioriza el orden, la ocupación de espacios y la toma de decisiones.

Las diferencias radican en la calidad de los estadios, en la viveza de cada jugador y en el dinamismo del juego. Por eso, para Jonatan Mayorga, futbolista colombiano en Suiza, ese fútbol es mejor que el colombiano - crédito Diego Suárez/Infobae

La historia de Suiza en Copas del Mundo

Esa característica se ha convertido en una constante histórica. Aunque nunca ha conquistado una Copa del Mundo, Suiza ha logrado instalarse con frecuencia en las fases finales de los grandes torneos y ha sido un adversario incómodo para selecciones de mayor tradición. Su capacidad para competir en partidos cerrados le ha permitido eliminar o complicar a potencias europeas en diferentes ediciones de la Eurocopa y el Mundial.

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Más allá de la polémica que pueda generar esa declaración, el colombiano cree que el verdadero riesgo para la Selección está en confiarse por el nombre del rival.

“No cualquier selección llega a esta instancia de un Mundial y si Suiza lo logró fue por algo”, señaló.

Desde el punto de vista táctico, el partido promete un contraste interesante. Colombia suele apoyarse en la explosión de sus extremos, la creatividad de sus mediocampistas y la capacidad de desequilibrio individual. Suiza, en cambio, apuesta por bloques compactos, presión coordinada y transiciones rápidas cuando recupera el balón.

En la imagen aparecen los capitanes de las selecciones que se medirán en el Estadio de Vancouver, el próximo martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. James Rodríguez y Granit Xhaka, respectivamente - crédito Reuters

La experiencia de Xhaka en el mediocampo será una de las claves para controlar el ritmo del encuentro, mientras que Embolo representa una amenaza constante en el juego directo y las jugadas de segunda pelota. Del lado colombiano, el desafío estará en imponer velocidad y evitar que el partido se convierta en un duelo de paciencia, un escenario en el que los europeos suelen sentirse cómodos.

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En la previa, muchos aficionados colocan a Colombia como favorita por el talento individual y el momento reciente del equipo. No obstante, la advertencia del futbolista que compite en Suiza invita a mirar más allá de los pronósticos. Para él, el conjunto europeo posee argumentos suficientes para competir de igual a igual.

“Están al mismo nivel de los colombianos”, concluye. Y en una Copa del Mundo, donde un detalle puede decidir una eliminatoria, esa igualdad podría convertirse en el principal desafío para la Tricolor.