Gustavo Bolívar señala que sería “sano” acabar con los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer

En relación con la solicitud de la Procuraduría General de la Nación a la Presidencia de la República para poner fin a los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, por no ser servidora pública y no poder recibir viáticos, el exsenador Gustavo Bolívar expresó su opinión al respecto en una entrevista con la emisora colombiana la W Radio.

Bolívar comentó que la propuesta del ente de control “sería sana para que cesen los comentarios”. Afirmó que la figura de la primera dama no tiene un respaldo jurídico y no está reglamentada. Subrayó que la primera dama no debería ser un mero adorno y, si ella no desea serlo, estaría de acuerdo con la propuesta.

Aunque reconoció el deseo de la primera dama de participar activamente en la política internacional, Bolívar enfatizó que para ello debería ser una servidora pública. En este sentido, expresó que no vería con malos ojos la propuesta de la Procuraduría.

Es importante destacar que el Ministerio Público ha presentado la solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco de un proceso liderado por el magistrado Luis Manuel Lasso, donde se evalúa la posibilidad de poner fin a los costosos viajes de Alcocer y su comitiva. La solicitud se basa en que Alcocer no es una funcionaria pública y, por lo tanto, no debería continuar realizando este tipo de viajes.

Tras la polémica que han desatado los gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, en sus viajes alrededor del mundo, se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia poner un alto a la inversión que hace el Gobierno nacional con la esposa del presidente Petro.

De acuerdo con un documento que se dio a conocer, la Procuraduría General de la Nación pidió al tribunal considerar que la primera dama no es una funcionaria, por lo que no debería estar recibiendo viáticos y funciones de representación oficial del Estado.

Al respecto, la senadora opositora Paloma Valencia se pronunció con una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en la que pidió que se le exija al Gobierno de Gustavo Petro detener el gasto con la primera dama.

En su mensaje, Valencia también se refirió a las críticas que recibió el expresidente Iván Duque por los gastos en su gobierno y aseguró que Gustavo Petro ya ha gastado más que el cuatrienio de su antecesor.

“Importante observar si la rama judicial puede exigirle autoridad al gobierno Petro. Criticaban al presidente Duque y ya han gastado en este año y medio más de lo que el anterior gobierno gastó en los 4 años”.

<b>Qué le piden al Tribunal de Cundinamarca</b>

En un concepto de 19 páginas, el Ministerio Público llamó la atención del tribunal para que evalúe el papel de Verónica Alcocer en el Gobierno nacional, pues al no ser servidora pública, no puede recibir viáticos ni nombramientos de representación.

Es menester acotar que en enero de 2023, el presidente de la República designó a su esposa como embajadora en una Misión Especial ante el Vaticano, en la que extendió una invitación al papa Francisco para que visitara Colombia.

El nombramiento fue confirmado en el concepto 015491 de 2020 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dapre), aunque se destaca que la primera dama no ostenta el carácter de servidora pública y no forma parte del Departamento.

Aun así, la primera dama se podrá seguir desempeñando en las actividades asociadas a su rol como cónyuge del presidente de la República, pues está en plena capacidad de asistir y colaborar en tareas protocolarias, tener iniciativa en asistencia social, participar en labores de beneficencia pública y realizar actividades análogas.