Cómo es trabajar con Karol G: esto respondió el reconocido dj de ‘la Bichota’

El músico colombiano trabajó en el Tour Mañana será bonito Estados Unidos junto a la artista paisa - crédito Agudelo888/Instagram

El DJ y músico colombiano Agudelo 888, nacido en Medellín, participó en el Mañana será bonito tour Estados Unidos, la aclamada gira de la artista Karol G. En esta gira el artista participó en quince fechas en distintas ciudades del país norteamericano.

La recién nominada a los premios Grammy 2024, en la categoría Mejor álbum de música urbana por su álbum Mañana será bonito, cuenta con un gran equipo de trabajo para sus presentaciones musicales para brindar un show único a sus fanáticos. Todo el esfuerzo de Carolina Giraldo para que sus conciertos sean exitosos genera una duda acerca de cómo es ‘La Bichota’ como jefe.

El DJ de la artista paisa reveló cómo es La Bichota de jefe - crédito Agudelo888/Instagram

“No, Karol no es brava, cero, es un amor de persona e inspira todos los días, enseña todo el tiempo, está pendiente del show, me dice: ‘ensaya eso’, ‘porque no haces esto’, ‘prueba esto’, ‘haz esto así, porque yo sé que te va mejor’, realmente es una maestra bien brutal”, expresó el artista paisa en diálogo con Infobae Colombia.

Agudelo 888, conocido por su iniciativa Puestos pa’l perreo, se encargó de abrir los conciertos, para animar a los espectadores mientras empezaba el concierto de Karol G. Durante el la gira de conciertos de La Bichota sucedieron varios percances que fueron contados por el músico para este medio.

Agudelo 888 ha acompañado a Karol G en varias de sus presentaciones internacionales (Cortesía - Prensa Paola España)

“Nos pasaron muchas cosas, muchísimas, desde que se nos vaya el sonido en pleno show, hasta que Karol nos llame así de la nada: ‘venga, ayúdeme con algo en la tarima que no me salió bien tal cosa’”, agregó el músico.

El DJ con mayor crecimiento en el género urbano de Colombia reveló a este medio que trabajar con la artista considerada una de las máximas exponentes del reguetón ha sido de unas de las experiencias más enriquecedoras de su carrera, con la cual ha logrado distinciones, incluidas nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2022 y 2023 en la categoría de Mejor Artista DJ/Productor Dance Electrónico, así como a Mejor DJ del año en los Premios Juventud.

Agudelo 888 y Kapo estrenan su canción ‘Modo avión’ - crédito Elsa Barrera/ Infobae

“Después de Puestos pa’l perreo en la pandemia se abrió como otra puerta que era hacer los shows en vivo y eso fue como como otra historia y otra etapa súper bonita de Agudelo que fue cuando empezamos a hacer los shows con J Balvin, de ahí no fuimos a hacer nuestros propios shows por Colombia, después de eso empezó tour con Karol G que eso fue como como un paso súper gigante para mi carrera y en el 2023 se presenta la oportunidad de hacer moda con Éxito con la colaboración de la marca People y este año había que empezar con con algo diferente que es la colaboración con Kapo que es Modo avión”.

El destacado dj paisa se estrenó como artista productor junto al reconocido cantante y compositor del género urbano Kapo al lanzar el tema Modo avión, el cual habla de una mujer que se entrega a la fiesta y al “perreo”.

“Con Kapo empezamos nosotros a cantar en los shows y un día dijimos dejemos de cantar canciones y hagamos una (...) me acuerdo que eso fue un enero y nos sentamos en el estudio de los dos como que listo empecemos desde cero y fue la primera canción que salió Modo avión. Es un perreo que realmente representa a Agudelo 888 y a Kapo, realmente como que nos sentamos todos en el equipo, después de trabajar dos años con muchas más canciones y hacer muchas más cosas, para repasamos todo lo que habíamos hecho dijimos esto es eso es lo que queremos”, declaró el paisa para este medio.