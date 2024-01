Australia está desilusionando a migrantes: colombiana radicada en ese país explicó la razón

El sueño australiano a prueba: realidades enfrentadas por migrantes latinos - crédito @angelicaladino/TikTok

Muchos colombianos migran a otros países con el sueño de aprender un nuevo idioma, estudiar un pregrado o posgrado, tener nuevas experiencias o mejorar su situación económica. Durante los últimos años, en especial después de la pandemia por covid-19, miles de connacionales fueron los que tomaron la decisión de dejar tierras cafeteras y emprender nuevos rumbos con destino a Estados Unidos, Canadá, Malta, España, Polonia, entre otros.

Uno de los países que se ha vuelto muy atractivo para jóvenes recién salidos del colegio o que cuenten con un título técnico, tecnólogo o profesional, es Australia. La nación oceánica ofrece un sistema educativo reconocido mundialmente, con varias universidades e institutos posicionadas entre los mejores gracias a su excelencia académica y oportunidades de investigación. Además, promueve una política de permisos de 24 horas semanales de trabajo para estudiantes internacionales de inglés, lo que a diferencia de Estados Unidos y Canadá lo pone en ventaja.

Angélica Ladino, una colombiana que lleva varios años radicada en el lejano país, habló desde su cuenta de TikTok y explicó por qué muchos se están devolviendo para Colombia.

“¿Por qué la gente se está devolviendo de Australia?, qué pasa con ese sueño australiano que no se está dando y que últimamente se escucha muchísimo «Yo fui y me devolví», o los que están acá, estamos escuchando, «Miren, esto no es para mí, yo me devuelvo comprando tiquetes». Y esta razón que les voy a decir es solamente una de las razones y, de pronto, la más principal y por esto la menciono, pero no es que a todo el mundo le vaya igual, hay que decir que cada camino migratorio es diferente”, indicó.

La migrante relató que llegó a esa conclusión debido a que a diario habla con muchos latinos que coinciden en lo mismo.

“Depende de la vida que usted tenía en el país antes de emigrar, va a depender si usted va a desear estar, luchar y cómo mantenerse en este estilo de vida australiano. ¿Por qué? Porque si usted tenía una vida muy bonita en Colombia o en el país del que viene, pues van a ser muy difíciles los cambios a los que se tiene que adaptar”, añadió.

Desafíos del migrante en Australia: entre el esfuerzo y la nostalgia crédito Freepik

En este panorama, puso como ejemplo a las personas que en Colombia tenían un trabajo cómodo en lo que estudiaron, con buen salario, podían viajar seguido y llegan al país desarrollado a laborar inicialmente en oficios varios y no vivir cómodamente, al punto de compartir cuarto:

“Si usted, por ejemplo, tenía su carro y tenía su trabajo. Trabajaba profesionalmente, puede que le gustara, no le gustara, pero era chévere, estaba escalando profesionalmente; usted vivía con sus padres y no se preocupaba por muchas cosas en la casa; o usted vivía ya solo, pero tenía a alguien que le ayudara con el servicio; usted de pronto salía a comer por fuera un montón, viajaba un montón. Iba de rumba, la plata le rendía de alguna manera en el país y quería venir a Australia porque de pronto se ve mejor, porque de pronto se ve que se gana más y decía, no, pues lo voy a intentar”.

La mujer explicó que algunas personas que estaban cómodas en su lugar de origen cuando migran no están dispuestas a lo que hay que hacer, por al menos muchos años, hasta que la vida allí se vuelve cómoda de nuevo.

“Es decir, tú llegas acá, si no hablas el inglés, pues vas a tener que trabajar en lo que salga, ponerte de limpiador en las tardes, salir en bicicleta a entregar domicilios en las noches, buscarse una lavada de platos para la noche. Tres trabajos y cosas que usted no hacía y, de pronto, llegar a pagar renta, que es un montón, llegar a compartir cuarto y todo se hace como muy complejo”.

Al respecto, agregó que esa es una de las razones que más escucha por la que las personas a los seis meses, un año o un año y medio se regresan, porque la vida que tenían era mucho más bacana de la que están construyendo en Australia.

Finalmente, amplió su relato, poniendo el ejemplo de quienes están al otro lado de la balanza. Aquellos colombianos y latinos que en su tierra no la estaban pasando bien y llegan a este nuevo lugar y sienten el cambio para bien, pese a los sacrificios que les toca hacer.

“Y si usted está en el otro extremo, como yo, que llegué acá y desde la primera semana para mí fue mejoría, porque por primera vez pude hacer cosas que no hacía en mi país, pues de pronto usted tiene más chances de que diga «Bueno, voy a lucharla bacano y con verraquera en Australia, porque voy a construir una vida que en mi país me costó, me costaba mucho, que no tuve»”, concluyó.