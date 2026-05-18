Colombia

Falso predicador es acusado de robar y agredir sexualmente a tres mujeres en comercios de Bogotá, tras manipularlas con químicos

Una de las víctimas relató que el implicado empleaba discursos religiosos y sustancias químicas para doblegar la voluntad de las mujeres, que después entregaban dinero y eran sometidas a acciones consideradas agresiones de tipo sexual

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Un hombre en traje oscuro y corbata recibe billetes de Pesos Colombianos de las manos de tres mujeres; se ven billetes de 5.000, 50.000 y 100.000.
Un supuesto predicador vestido de traje habría robado y agredido sexualmente a mujeres en comercios mediante el uso de sustancias químicas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las tres mujeres que denunciaron haber sido víctimas de un mismo sujeto en establecimientos comerciales de Bogotá describieron una experiencia confusa y perdida de control sobre sus acciones.

El relato apunta a la presunta utilización de una sustancia química que habría anulado su capacidad de reacción y facilitado tanto el robo como las agresiones sexuales.

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Las víctimas aseguran que el hombre, vestido con corbata y portando un maletín, se presentaba como predicador que elegía lugares atendidos exclusivamente por mujeres y, tras un breve acercamiento, ellas comenzaban a sentirse desorientadas. Esto facilitaba al agresor efectuar el hurto y abusar sexualmente de ellas.

Actualmente, una de las afectadas permanece en urgencias, mientras que las autoridades investigan los hechos bajo la figura de hurto calificado y otros posibles delitos sexuales.

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Las cámaras de seguridad captaron cómo las víctimas entregaron dinero al atacante tras sufrir pérdida de control por una sustancia no identificada - crédito Captura de video CityTV
Las cámaras de seguridad captaron cómo las víctimas entregaron dinero al atacante tras sufrir pérdida de control por una sustancia no identificada - crédito Captura de video CityTV

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo las mujeres le entregaban sumas de dinero al presunto agresor, al que también acusan de manipularlas física y psicológicamente durante el asalto.

Las investigaciones buscan esclarecer el uso de la sustancia y determinar si existen más víctimas, dado que tras la divulgación del caso en redes sociales aparecieron nuevos testimonios de mujeres que describen un modus operandi similar en distintas zonas de la ciudad.

Relato de una de las víctimas

Una de las mujeres ofreció un testimonio detallado a CityTv: “Él me dijo como que sí sabían mis patrones. Yo le dije que no, que sí creía en la Virgen San Miguel. Le dije que no. Y él manifestó una oración. Y en esa oración yo creo que me perdí. No sé qué pasó”, contó, describiendo el momento en que perdió el control sobre sus acciones.

La misma víctima continuó: “Este tipo le dijo que cogiera como en la mano, como un aluminio. Eso tenía un polvo blanco y olía mucho a químico. Según su declaración, la sustancia habría sido determinante para que las víctimas actuaran según las indicaciones del sujeto.

Robo a través de escopolamina.
Las mujeres afectadas relataron que el agresor utilizaba discursos religiosos para ganar su confianza antes de cometer los delitos en establecimientos atendidos por mujeres - crédito Redes sociales

El efecto de la sustancia quedó registrado en imágenes de seguridad: las víctimas entregaron voluntariamente cerca de $2.400.000 y otra suma en dólares, según describió una de ellas. “Se ve que yo le doy dinero de la caja al señor. Más o menos fueron $2.400.000 que yo entregué. Adicional a eso, eh, me preguntó si tenía dólares. También le entregué los dólares que tenía”, detalló al medio regional.

El testimonio añade un componente de agresión sexual: “El tipo me metió los dedos en la boca; sacó un aceitico, me hizo desabrocharme la blusa que yo tenía y me puso ese aceitico en el ombligo, me volvió a meter los dedos en la boca y adicional a eso, el tipo me dice como que coja mi fluido vaginal y lo unte en algo que le pasó envuelto, que no sé qué era”.

Según las víctimas, tras la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General de la Nación, el miedo persiste y piden que las autoridades actúen con celeridad para evitar que más mujeres sean afectadas.

Abuso sexual-Colombia-23-10-2021
Las denunciantes exigen que las agresiones sexuales reciban la misma atención investigativa que el hurto por parte de la Fiscalía y las autoridades competentes - crédito Colprensa

“Quiero pedirles que, por favor, le pongan el ojo a este señor, que den con el paradero de este sujeto e investiguen a fondo, porque sí está pasando algo raro con este sujeto”, reclamó una de las mujeres a City TV.

El caso ha adquirido mayor resonancia luego de que se viralizaran los testimonios originales. En los días siguientes, emergieron reportes de más mujeres que aseguran haber sido abordadas en circunstancias similares, lo que ahora amplía la investigación a posibles hechos realizados en otras localidades de la ciudad.

La visibilidad, tanto en medios como en plataformas digitales, ha motivado a más víctimas a presentarse y a exigir acciones efectivas y rápidas de las autoridades contra el agresor, cuya identidad al cierre de la información aún no ha sido revelada por la Fiscalía.

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