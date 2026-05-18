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Con 10 nacionalizados, rival de Colombia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo jugará por segunda vez en su historia la Copa del Mundo, luego de eliminar a Jamaica en el repechaje internacional de marzo

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La República Democrática del Congo debutará el 17 de junio en el estadio NRG de Houston, Texas - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
La República Democrática del Congo debutará el 17 de junio en el estadio NRG de Houston, Texas - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El entrenador Sebastián Desabre, entrenador de la República Democrática del Congo, presentó la lista de 26 jugadores convocados para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde enfrentará a la selección de Portugal, a la selección Colombia y a la selección de Uzbekistán.

En la lista destacan jugadores de experiencia como Chancel Mbemba y Cédric Bakambu. Pero también se destaca el alto número de jugadores que en algún momento de su carrera profesional jugaron para otras selecciones y hoy son importantes para la República Democrática del Congo como Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa y Axel Tuanzebe.

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Respecto a la lista de los jugadores convocados para el partido contra Jamaica, que dio la clasificación a la Copa del Mundo a los africanos, se destaca la presencia de Gédéon Kalulu (Aris, Grecia), Gaël Kakuta (Larissa, Grecia) y Meschack Elia (Alanyaspor, Turquía) que no estuvieron en aquella lista. Entre tanto, Jeremy Ngakia (Watford, Inglaterra) y Grady Diangana (Elche, España) se quedaron por fuera del Mundial.

Esta es la lista de 26 jugadores convocados por la República Democrática del Congo para el Mundial 2026

La selección africana enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito República Democrática del Congo

Arqueros

  • Timothy Fayulu (FC Noah)
  • Lionel Mpasi (Le Havre)
  • Matthieu Epolo (Standard Liège)

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
  • Gedeon Kalulu (Aris)
  • Chancel Mbemba (LOSC)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC)
  • Dylan Batubinsika (Larissa)
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC)
  • Arthur Masuaku (RC Lens)
  • Joris Kayembe (KRC Genk)

Volantes

  • Samuel Moutoussamy (Atromitos)
  • Ngal’Ayel Mukau (LOSC)
  • Gaël Kakuta (Larissa)
  • Charles Pickel (Espanyol)
  • Noah Sadiki (Sunderland)
  • Edo Kayembe (Watford FC)

Delanteros

  • Théo Bongonda (Spartak M.)
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier)
  • Cédric Bakambu (Betis)
  • Simon Banza (Al-Jazira)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC)
  • Brian Cipenga (Castellón)
  • Yoane Wissa (Newcastle)
  • Meschack Elia (Alanyaspor)

Los jugadores que fueron nacionalizados en la selección de República Democrática del Congo

Aaron Wan-Bissaka registra 16 partidos con la selección de la República Democrática del Congo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Aaron Wan-Bissaka registra 16 partidos con la selección de la República Democrática del Congo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

1. Aaron Wan-Bissaka (West Ham)

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  • Nacido en Inglaterra, jugó para selecciones juveniles de Inglaterra antes de optar por la República Democrática del Congo.

2. Axel Tuanzebe (Burnley FC)

  • Nacido en la República Democrática del Congo, pero criado y formado futbolísticamente en Inglaterra, país al que representó en selecciones juveniles.

3. Rocky Bushiri (Hibernian FC)

  • Nacido en Bélgica, jugó para selecciones juveniles de Bélgica antes de elegir representar a la República Democrática del Congo.

4. Samuel Moutoussamy (Atromitos)

  • Nacido en Francia, jugó en categorías juveniles de Francia antes de representar a la República Democrática del Congo.

5. Gaël Kakuta (Larissa)

  • Nacido en Francia, representó a Francia en selecciones juveniles y luego optó por la República Democrática del Congo.

6. Charles Pickel (Espanyol)

  • Nacido en Suiza, jugó para selecciones juveniles de Suiza antes de jugar para la República Democrática del Congo.

7. Edo Kayembe (Watford FC)

  • Nacido en la República Democrática del Congo, desarrolló su carrera en Bélgica e Inglaterra. No jugó para otra selección, pero su carrera se desarrolló fuera del país.

8. Yoane Wissa (Newcastle)

  • Nacido en Francia, representó a Francia en categorías menores antes de optar por la República Democrática del Congo.

9. Nathanaël Mbuku (Montpellier)

  • Nacido en Francia, jugó para selecciones juveniles de Francia.

10. Brian Cipenga (Castellón)

  • Nacido en Francia.

Estos son los partidos del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La República Democrática del Congo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de ganar 1-0 a Jamaica - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
La República Democrática del Congo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de ganar 1-0 a Jamaica - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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