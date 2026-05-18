Colombia

Un motociclista resulta gravemente herido tras invasión al carril exclusivo de TransMilenio en Bogotá

Las imágenes evidenciaron cómo un grupo invadió una vía exclusiva, provocando una colisión grave en pleno recorrido y reactivando la vigilancia sobre conductas riesgosas motivadas por grabaciones para redes sociales

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El video muestra cómo una moto de frente contra un bus lo esquiva y se desestabiliza, ocasionando que su compañero ciaga al piso también - crédito @PasaenBogota/X

El accidente registrado por un motociclista en el carril exclusivo de TransMilenio, en la calle 26 de Bogotá, dejó en evidencia la peligrosidad de maniobras imprudentes que varios conductores ejecutan para grabar videos en redes sociales.

De acuerdo con la grabación, el impacto se produjo durante una rodada, en la que múltiples personas invadieron la vía restringida, lo que desencadenó una serie de hechos que dejaron al menos un herido de gravedad.

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Las imágenes difundidas muestran cómo un grupo de motociclistas, sin esperar la señal del semáforo, ingresó al carril reservado y avanzó en sentido contrario a los articulados.

En cuestión de segundos, la imprudencia se tradujo en tragedia: uno de los motociclistas, al intentar esquivar un bus, fue alcanzado por el vehículo y perdió el control de su moto, colisionando finalmente contra una pared.

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Momento en el que los motociclistas invaden el carril de Transmilenio - crédito @PasaenBogota/IG

El registro visual también captó el instante en que el autor del video impactó con la motocicleta y el conductor herido, quien recibió ayuda de otros presentes.

Este episodio ha reavivado la preocupación por la conducta de algunos conductores en Bogotá.

Las autoridades y la ciudadanía se preguntan cómo frenar estas acciones que, por buscar notoriedad en redes sociales, terminan poniendo en riesgo la integridad y vida de todos los actores viales. El hecho ocurrió cuando un grupo decidió atravesar la calle 26 en una maniobra coordinada, mientras debatían por qué ruta desviarse, según se escucha en la grabación.

Reacción de TransMilenio

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Momento en el que el bus articulado viene de frente al motociclista invadiendo su carril - crédito @PasaenBogota/IG

TransMilenio expresó su rechazo al suceso y a cualquier acto que amenace la seguridad de los usuarios, operadores y demás personas en la vía.

En su pronunciamiento, la entidad indicó que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos, poniendo a disposición el ente gestor para todas las investigaciones necesarias.

“Hacemos un llamado especial para el respeto y la tolerancia en la vía y procurar siempre salvaguardar la vida y la integridad de los usuarios del transporte público”, afirmó la entidad. TransMilenio insistió en la importancia de mantener la seguridad y acatar la normativa para evitar incidentes similares.

Rechazo de la Secretaría de Movilidad a propuesta de eximir a las motos del Soat

Un aumento del 13% en muertes por siniestros viales preocupa a la administración de Bogotá, que reportó 162 fallecidos entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026. Las autoridades atribuyen el fenómeno principalmente a la siniestralidad de motociclistas, quienes representan el 44% de las víctimas fatales en las vías de la capital. Los peatones integran el 38%, seguidos de ciclistas y usuarios de otros vehículos.

La Secretaría de Movilidad, encabezada por Claudia Díaz, considera que la situación constituye una “pandemia” y reclama acciones urgentes para frenar la tendencia. El análisis oficial muestra que el 62% de los fallecimientos involucra motocicletas, con los choques entre motociclistas y peatones o transporte de carga como los episodios más letales.

Soat - Colombia
Experto indicó que la propuesta es poco viable, pero serviría para comenzar con un proyecto similar - crédito Visuales IA

El debate se intensificó tras una propuesta en el Congreso para exceptuar del Seguro Obligatorio de Tránsito (Soat) a las motos de hasta 250 centímetros cúbicos. Claudia Díaz rechazó públicamente la iniciativa y señaló que este cambio incentivaría la compra de motocicletas, incrementando la siniestralidad y agravando el panorama hospitalario. “Es un incentivo perverso”, afirmó la funcionaria, quien advirtió que muchos de los fallecidos son jóvenes con poca experiencia al volante.

En Bogotá, más de 700.000 vehículos circulan sin Soat, lo que dificulta la atención inmediata de víctimas y pone presión sobre el sistema de salud. Circular sin este seguro conlleva una multa superior al millón de pesos y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con la ley vigente.

La secretaria insistió en la necesidad de corresponsabilidad y comportamientos responsables por parte de todos los actores viales. Destacó que la seguridad vial debe priorizar la vida y la salud pública, evitando medidas que incrementen el riesgo en las calles de la ciudad.

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