Colombia

Caso Yulixa Toloza: Fue hallado el vehículo en el que fue movilizada la mujer de 52 años, está cerca a la frontera con Venezuela

Las autoridades lograron ubicar el carro que fue utilizado para transportar a la ciudadana desaparecida luego de un tratamiento estético irregular en el sur de Bogotá

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La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook
La víctima detalló que la sedación administrada la llevó al borde de la inconsciencia, mientras el personal le comunicaba una disminución alarmante de los signos vitales - crédito Yulixa Tolosa/Beauty Láser M. D./Facebook

El lunes festivo 18 de mayo, según información preliminar, fue encontrado el vehículo Chevrolet Sonic gris utilizado para trasladar a Yulixa Toloza, en una zona fronteriza con Venezuela.

El hallazgo del automóvil constituye una de las principales pistas en la investigación sobre el paradero de la mujer de 52 años, según precisó Noticias Caracol.

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