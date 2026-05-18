Caso Yulixa Toloza: Fue hallado el vehículo en el que fue movilizada la mujer de 52 años, está cerca a la frontera con Venezuela

El lunes festivo 18 de mayo, según información preliminar, fue encontrado el vehículo Chevrolet Sonic gris utilizado para trasladar a Yulixa Toloza, en una zona fronteriza con Venezuela.
El hallazgo del automóvil constituye una de las principales pistas en la investigación sobre el paradero de la mujer de 52 años, según precisó Noticias Caracol.
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