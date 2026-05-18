Gustavo Petro no se quiso quedar con las ganas y mostró su lámina personalizada del álbum Panini: “Juego por la vida”

La imagen digital de Gustavo Petro al estilo Panini se viraliza y genera debate en redes sociales de Colombia - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Instagram

Cada vez falta menos para que ruede el balón e inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos, uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo.

Mientras los aficionados a este deporte aguardan para que ruede la pelota, varios se ocupan llenado el famoso álbum oficial de la competición deportiva, fabricado por la marca italiana Panini.

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Así mismo, otros han aprovechado el momento para crear láminas digitales personalizadas, por medio de la utilización de la inteligencia artificial, una tendencia que ha captado la atención de los usuarios de las redes sociales en el mundo.

Una de las personas que se sumó a esta moda fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que aparece presentado como si fuera una ficha coleccionable.

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La ficha coleccionable muestra al presidente Petro con datos de su carrera política y sus políticas principales - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

La ‘mona’, como se dice coloquialmente a estas figuras pegables en Colombia, contiene la imagen del jefe de Estado sudamericano vestido con la camiseta de la Selección Colombia, acompañado de datos sobre su carrera política y los ejes principales de su administración.

La gráfica, inspirada en el popular formato de álbumes de fútbol, resalta a Petro como un mandatario orientado a la transformación social, la justicia agraria y ambiental, así como la protección de los trabajadores y el derecho a la vida. En la publicación puede leerse una consigna utilizada frecuentemente en sus discursos públicos.

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“Juego por la vida, la justicia social y la democracia de Colombia”, expresó el presidente Petro en su publicación hecha en su cuenta de Instagram.

La publicación generó respaldo y críticas hacia el mandatario, convirtiéndose en tema de tendencia digital - crédito @gustavopetrourrego/Instagram

La publicación de su lámina personalizada generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde se incluyó tanto mensajes de humor y valoración de la creatividad de la pieza como muestras de respaldo y crítica hacia el jefe de Estado, situando la imagen como un punto central de conversación digital.

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“VAMOOOS, Mi petrico te amo besos”; “PETROSKI DE TITULAR”; “lo mejor k (que) le ha pasado a Colombia”; “Jajaja no te lo crees ni voz mismo”; “Economista de la san José igual que la juliana”; “Jajaja ya perdimos”; “Quítese esa camisa, que esa es solo para los que amamos Colombia”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en la publicación de Petro.

La ‘repetida’ de Petro

Esta no es la primera vez que el mandatario colombiano aparece como si fuera una lámina del álbum Panini. El Ministerio de Salud y Protección Social también recreó una ficha personalizada del presidente colombiano, en reconocimiento por su gestión en la materia.

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“Ellos hacen parte del equipo del Gobierno de la Vida: un equipo que trabaja todos los días por transformar la salud en Colombia”, expone la cartera en su publicación en Instagram, en la que presenta al presidente Gustavo Petro como líder de un equipo conformado por los cinco funcionarios más altos de la cartera, como si estuvieran emulando la selección nacional.

El presidente fue incluido en el equipo del Gobierno de la Vida - crédito @minsaludcol/IG

Los otros funcionarios que también tuvieron su lámina personalizada fueron:

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Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: ministro de Salud y Protección Social.

Rodolfo Enrique Salas Figueroa: secretario general de Salud.

Jaime Urrego: viceministro de Salud Pública.

Luis Alberto Martínez: viceministro de Protección Social.

El mensaje difundido por el Ministerio, reproducido en la publicación, reconoció además al personal de salud del país. “Este álbum sigue abierto, porque en cada territorio hay quienes también se ponen la camiseta por la salud: médicos, enfermeras, odontólogos, auxiliares, vacunadores y personal hospitalario que, con su trabajo, cuidan la vida de millones de personas“, detalló el comunicado.

La iniciativa del Ministerio reconoce al personal de salud colombiano como parte esencial del equipo nacional - crédito @minsaludcol/IG

La fiebre por el álbum Panini se intensificó con la proximidad del evento deportivo, e impulsó la aparición de herramientas digitales accesibles para el público general. Utilizando la plataforma de inteligencia artificial Google Gemini, cualquier usuario puede generar en pocos segundos una lámina digital personalizada en el estilo oficial de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o James Rodríguez.

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El procedimiento, divulgado por cuentas especializadas como la de saaaantiiiiiiiii en Threads, permite subir una fotografía propia y solicitar: “Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal [...] Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional”.

Con solo tres pasos, la aplicación web o móvil de Gemini entrega la lámina digital personalizada que mantiene los elementos gráficos originales del álbum, como la camiseta, escudos, banderas y estilo visual, según el prompt recomendado en redes.

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Google Gemini permite a cualquier usuario generar su propia lámina digital estilo Mundial FIFA en segundos - crédito Gemini

Este es el ‘prompt’ sugerido

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro. Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica). Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual. Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad. Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme".