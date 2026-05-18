Mamá de Yina Calderón mostró cómo cicatrizaron las heridas de su cara tras accidente de tránsito

Merly Ome aseguró que ya se encuentra mejor y dejó ver las cicatrices que le quedaron por las heridas - crédito @enlamovidacol/IG

La madre de Yina Calderón, Merly Ome, mostró recientemente en sus redes sociales el estado actual de su rostro después del accidente de moto que sufrió en julio de 2025. Las imágenes publicadas reflejan la notable evolución de sus cicatrices tras varios meses de tratamiento.

El accidente ocurrió mientras la mujer realizaba una práctica de conducción en motocicleta, perdiendo el control y cayendo al suelo.

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De acuerdo con las imágenes que se conocieron en redes sociales, las lesiones más graves se concentraron en su rostro, especialmente en la oreja izquierda, donde fue necesario aplicar once puntos de sutura. Además, sufrió rasguños en los brazos, situación que documentó y relató a sus seguidores apenas ocurrió el hecho.

Recuperación y tratamiento con plasma

Merly Ome afirmó que los puntos de sutura que tiene en su cara ya están secando - crédito @merlyomeoficial/Instagram

Durante su proceso de recuperación, la madre de la empresaria optó por un tratamiento con plasma para mejorar el aspecto de las cicatrices. “Estoy preparando la piel; me ha servido bastante para el accidente que tuve… eso me rellenó todo esto (la piel). El plasma es lo mejor”, relató a través de un video en su cuenta de Instagram, donde posee una gran cantidad de seguidores.

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Las imágenes expuestas en sus historias muestran una mejoría visible: la piel luce más uniforme y las cicatrices son menos evidentes. El avance, según Merly, ha sido progresivo y motivador para continuar el tratamiento.

Apoyo y reacciones en redes sociales

La recuperación de Merly ha generado una ola de mensajes positivos y muestras de apoyo entre sus seguidores. El acompañamiento emocional y el seguimiento médico han sido claves en su proceso, como ella misma lo ha compartido en sus publicaciones.

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El incidente ocurrió durante una práctica de manejo y le causó lesiones en la oreja y brazos - crédito @merlyomeoficial/Instagram

Los seguidores de la mamá de Yina Calderón no dudaron en dejar sus comentarios respecto a este proceso que enfrenta Merly, con mensajes como: “Bueno, por fortuna no pasó a mayores y ya después de tanto tiempo se viene recuperando”; “Ya sabemos de dónde sacó la locura su hija”; “La razón por la que Yina es medio corrida de a teja, ahí la tienen”, entre otros.

Yina se retractó de los comentarios contra participante de ‘La casa de los famosos’

La reciente controversia en La casa de los famosos 6, producción de Telemundo, involucró a Yina Calderón, panelista de La mesa caliente, quien fue obligada a retractarse tras comentarios contra el participante Josh Martínez.

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El incidente se originó cuando Calderón, en su rol de panelista, realizó observaciones sobre la orientación sexual de Martínez, señalando al aire: “Josh es una mujer, porque abiertamente lo ha dicho, que es bisexual, y en el mundo gay los bisexuales no existen. Pero hay que abonarle que está jugando y aprovechando el público de Argentina”.

La declaración, divulgada luego en redes de la cadena, provocó la reacción inmediata de la familia del concursante.

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A través de sus redes sociales, Yina Calderón difundió un comunicado firmado por sus representantes legales en el que acató la orden de retractarse de sus comentarios sobre Josh Martínez - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La hermana de Josh, Maytee Martínez, exigió públicamente a Calderón que presentara pruebas de sus afirmaciones en un plazo de 24 horas, mientras que la exparticipante Laura Zapata aseguró que la familia consideraba iniciar acciones legales por difamación.

La situación escaló cuando la familia contrató al abogado Guillermo Pous Fernández, quien solicitó a Calderón retractarse, disculparse y abstenerse de comentarios similares, a fin de evitar consecuencias legales.

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En respuesta a la presión, Yina Calderón difundió un comunicado firmado por su representante legal y su hermana, en el que expresó: “Reconocemos que algunas de dichas expresiones pudieron ser interpretadas de manera ofensiva, desafortunada o lesiva”.

La panelista aclaró su retractación, manifestó disculpas públicas y subrayó que no tuvo intención de vulnerar derechos personales ni fomentar estigmatizaciones.

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Así las cosas, la colombiana no podría estar teniendo el mismo juego que en Colombia con famosos con los que no comparte y sus ataques no son bien vistos por los equipos legales de los participantes.