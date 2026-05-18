María Fernanda Cabal desata comentarios entre sus seguidores por publicación en vestido de baño: presumió su figura

La congresista llamó la atención de sus seguidores con el mensaje que transmitió - crédito @mariafernandacabal/IG

María Fernanda Cabal se prepara para su salida del Congreso de la República en próximo 19 de julio tras 8 años como senadora de la República, habiendo asumido el cargo por primera vez el 20 de julio de 2018 tras haber sido elegida inicialmente y luego reelegida en el 2022.

Fuera de la contienda a la presidencia y lejos del escrutinio por su posición dentro de la política nacional, Cabal se ha dedicado en sus redes sociales a compartir cómo es su día a día previo a dar fin a su periodo legislativo, así como a promover emprendimientos con divertidos videos.

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Uno de esos fue el recientemente publicado en su canal de Instagram en el que acumula cerca de 430.000 seguidores. La caleña abrió el video en el que muestra cómo se ve un vestido de baño color turquesa en un maniquí.

La senadora sacó más de un comentario por su apariencia y el guiño al 'Diablo viste a la moda' - crédito @mariafernandacabal/IG

Posteriormente, la cámara se enfoca por completo en ella y dice “así se me ve a mí, comprado en Silvania”, un municipio cercano a la capital del país. Como si se tratara de una campaña de este tipo de accesorios para las vacaciones o los paseos familiares, Cabal pone sus manos en la cintura y muestra su figura.

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La congresista llamó la atención además, por aparecer natural con poco o nada de maquillaje, resaltando que los retoques a los que se sometió en su rostro la rejuvenecieron.

Sin embargo, algo que llamó la atención en la publicación fue el comentario que dejó su hijo Juan José Lafaurie, en el que con chistar dijo: “Voy a borrarte Instagram”, lo que provocó una ola de comentarios quienes le decían que no era para tanto y destacaron la frescura de la aún congresista.

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El hijo de María Fernanda Cabal le dijo que le cerraría la cuenta de Instagram por su más reciente publicación - crédito @mariafernandacabal/IG

Otros comentarios que recibió la congresista fueron: “Divina”; “Tiene demasiada personalidad desde que comenzó como influenciadora”; “Creo que puede llegar lejos compartiéndonos su rutina de skincare”; “Que nos diga cómo tiene ese cuerpo a su edad”, entre otros.

Así va su faceta como creadora de contenido

No es la primera vez que publica contenido de este tipo. En sus redes abundan videos similares, en los que comparte cenas y momentos cotidianos, consolidando una imagen más próxima a la de una creadora de contenido que a la de una figura política tradicional.

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En las últimas semanas, María Fernanda Cabal ha llamado la atención en redes sociales por motivos que poco tienen que ver con sus debates políticos habituales. Un video grabado en el Senado, acompañado por la canción “Bonita Bonita” del dominicano Poeta Callejero, propició que la senadora se volviera tendencia digital y recibiera comentarios centrados en su imagen personal y no en su rol legislativo.

María Fernanda Cabal innovó en redes sociales al mostrar su rutina de belleza de noche - crédito @mariafernandacabal/TikTok

El material fue difundido por Yimmy Picón, quien sumó una frase irónica al video: “Cuando el debate del bono escolar parece interesante”.

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En la grabación se observa a la congresista sentada en su curul, mientras la letra de la canción resalta atributos como “demasiada personalidad” y “mucha actitud”. Esta publicación marcó un giro en la conversación digital sobre Cabal, pues los mensajes se alejaron del enfrentamiento partidista y se concentraron en su presencia y carisma.

Tras la competencia interna del Centro Democrático por la candidatura presidencial, concluida en diciembre de 2025, la senadora perdió ante Paloma Valencia. Desde entonces, su actividad en redes reflejó un viraje: dejó en segundo plano las discusiones políticas y comenzó a compartir aspectos de su vida cotidiana, rutinas de belleza y opiniones personales.

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Actualmente, Cabal interactúa con temas de belleza, gastronomía y experiencias personales. Esta transformación ha sido bien recibida por una parte de sus seguidores. Algunos usuarios han expresado preferirla como creadora de contenido digital antes que en su faceta de senadora.