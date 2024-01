Fuad Char dio pistas del regreso de Teófilo Gutiérrez al Junior de Barranquilla

El jugador barranquillero quiere jugar con el Junior - crédito Colprensa

Mucho se ha especulado con el futuro del jugador barranquillero Teófilo Gutiérrez, que ha estado en el radar de varios equipos del fútbol colombiano, como también del balompié internacional. Sin embargo, la intención del nacido en el barrio La Chinita es jugar con el Junior.

En declaraciones con los medios de comunicación, Fuad Char dirigente del conjunto Tiburón, se refirió a la posibilidad de contar con Teo para la presente campaña en la que tendrán participación en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores.

“Es una situación que a nosotros se nos sale de las manos. Es una propuesta que viene de allá, de él hacia el equipo. Entonces nos toca manejar, hemos armado un equipo. Ustedes saben el equipo que hemos armado”.

Y agregó: Yo no sé cuántos números diez tenemos, son cuatro. Es un tema muy delicado y la llegada de Teo se daría con el aval del cuerpo técnico y de la directiva. No lo tengo claro todavía porque todo ha sido de improvisto, se volvió noticia hoy, lo de Teo, en los noticieros y todo”.

Así mismo, el dirigente explicó que no han conversado con el futbolista y su regreso dependerá tanto del concepto del entrenador Arturo Reyes como la parte económica, esto teniendo en cuenta el esfuerzo que hizo el vigente campeón de Colombia para cerrar las contrataciones de Yimmy Chará y Víctor Cantillo.

“También, tengo que consultar con el técnico, tengo una cita esta noche con él, conversar cómo lo ve. Luego tengo una junta directiva planeada para la mañana. Entonces, denos ese tiempo para tomar una decisión. No queremos molestar, él quiere venir, es la información que yo recibo, pero no hemos hablado con él. La directiva, no he hablado con él”.

¿Cuándo se definirá el futuro de Teófilo Gutiérrez?

El máximo accionista del club no dio respuesta clara y rechazó la pregunta del periodista sobre el fichaje del ex Deportivo Cali - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

El máximo accionista del conjunto Rojiblanco, expresó que el martes 30 de enero podría ser definitivo para concretar o descartar la llegada del ex River Plate, que de acuerdo con los rumores de la prensa firmaría un contrato por cinco meses.

“De pronto mañana al mediodía, de parte nuestra, de parte técnica, de parte de la directiva, tendríamos una posición. Y si todo sale favorable a Teo, pues sería reunirlo y tratar de definir algún contrato con él”.

De llegar a un acuerdo con el cuadro Tiburón, Teófilo Gutiérrez cumpliría su cuarto ciclo con el Junior, con el que ha disputado por todas las competiciones un total de 209 encuentros con saldo de 62 goles y 36 asistencias.

En su haber, el jugador, de 38 años, ha ganado cinco títulos con el equipo de la Puerta de Oro de Colombia con el que espera colgar los guayos, dado que según Gutiérrez este será su último año como profesional.

¿Cómo le fue en su última campaña?

Teófilo Gutiérrez marcó cuatro goles en su segundo ciclo con Deportivo Cali - crédito Colprensa

Tras un paso poco fructifico en Atlético Bucaramanga, durante el primer semestre de 2023, el Perfume recaló en julio de ese mismo año en las filas del Deportivo Cali, con el que fue campeón de liga en 2021. Sus números en su segunda etapa con el Azucarero fueron de 18 partidos en los que logró convertir cuatro tantos.

Su salida del cuadro caleño estuvo marcada por la polémica debido a las acusaciones de una mujer de logística en Ibagué, que aseguró que el futbolista, con pasado en Rosario Central de Argentina, se propasó con ella durante un encuentro contra el Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro.