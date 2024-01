Camilo Sánchez reveló que tiene un admirador político de derecha que nadie conocía: “Qué chimba”

Camilo Sánchez, el reconocido comediante de "Especial Este" y "Fucks News", reveló en una entrevista detalles sobre un inesperado admirador político - crédito @dejemequieto/Instagram

Camilo Sánchez, conocido por su especial de stand-up Especial Este, el cual llegó a los cines, y su participación en el show Fucks News junto a Camilo Pardo, reveló cómo se enteró de que un político de derecha era fan de su comedia, a pesar de que en sus programas hablan mal de él.

Te puede interesar: Camilo Sánchez recordó por qué voto por Gustavo Petro: “Que el país se vaya para la mierda”

En una entrevista reciente con Infobae Colombia, el famoso y controvertido comediante reveló información sobre un seguidor que le sorprendió, llegando a afirmar que incluso los colombianos no se lo hubieran imaginado.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: En Medellín hay 40 colegios en “estado crítico”, según Federico Gutiérrez

Recordó también las elecciones territoriales de 2023, específicamente en Medellín (Antioquia), donde Federico Fico Gutiérrez resultó ganador. Sánchez y Pardo expresaron en el Centro de Espectáculos la Macarena, justo en ese momento que anunció su victoria, que no querían que él ganara, pero, a pesar de sus diferencias políticas, manifestaron su deseo de que el alcalde logre mejorar la ciudad y silenciar sus críticas.

“En Medellín nos pasó algo muy chistoso cuando fuimos a La Macarena que allá ganó Fico [Federico Gutiérrez] nosotros dijimos como ´marica nos parece re mal que haya ganado Fico’, lo dijimos en vivo en La Macarena, pero ojalá nos calle la geta, o sea, de verdad que Medellín sea la mejor ciudad del mundo. Ojalá nos calle”, contó Sánchez.

"Durante una presentación en La Macarena, Camilo Sánchez revela en detalle la inesperada revelación de que Fico Gutiérrez, a pesar de las críticas, era un seguidor de su humor -crédito Infobae

Esa situación ocurrió durante el espectáculo, sin embargo, sin tener conocimiento de que la persona que estaban criticando era, en realidad, un admirador de su humor, el cual para muchos es considerado polémico, controvertido y ha estado sujeto a denuncias judiciales.

Te puede interesar: Artista paisa asegura que estatua de J Balvin en el parque Lleras de Medellín es una “idea robada”: estas son las versiones

“Al otro día, nuestro productor, que nos llevó allá, nos dijo, ‘oiga marica, ¿sabe quién quería ir al show y no pudo ir?’, nosotros dijimos ‘¿quién?’ Dijo Fico ‘él es re fan de Fucks News’ nos dijo”, agregó el comediante.

El comediante explicó que nunca se le ocurrió invitar al alcalde a sus shows, que en ese momento era candidato a la administración de Medellín, ya que siempre lo había conocido a través de críticas negativas. Sin embargo, la revelación de que Fico Gutiérrez era fan de su comedia cambió un poco la percepción de Sánchez sobre el político de derecha.

“Nunca se me ocurrió invitarlo. Yo lo conozco, pero nosotros siempre hemos hablado mal del man. Él (el productor) le preguntó por qué era tan fan de nosotros, si nosotros hablamos muy mal de él y que él (Fico) dijo: ‘pues sí, pero es que son chistosos”.

“A mí me gusta así hayan hablado mal de uno porque hablan mal de todo el mundo, o sea, ellos votaron por Petro, pero cuando Petro la ha cagado, han hablado mal de Petro y eso me gusta”, señaló Camilo Sánchez sobre lo que dijo el alcalde de Medellín del show de comedia.

"La sorpresa de Camilo Sánchez al descubrir que el alcalde Fico Gutiérrez era fan de su comedia, narrada en una entrevista con Infobae Colombia, cambió su perspectiva sobre el político de derecha - crédito @dejemequieto/Instagram

En respuesta a esto, mencionó que el conocimiento de esa información alteró su percepción de Fico, no necesariamente en términos políticos, pero sí en su mentalidad. Resultó sorprendente descubrir que al político le agradaba el tipo de humor y comedia que ellos presentan, considerando que para los políticos, especialmente de derecha, es algo pesado e incluso objeto de críticas.

“Eso me cambió un poquito la percepción de Fico, no es que ahora vaya a votar por él, pero cambió un poquito la percepción de que el man es muy pilo en ese sentido.”

Sánchez expresó su sorpresa al descubrir que algunos seguidores de Fico Gutiérrez, a quienes describió como “torpes”, eran críticos agresivos de su comedia. Sin embargo, destacó la importancia de estar dispuesto a escuchar diferentes opiniones y estar abierto al diálogo.

“Porque nunca me imaginé que el man nos siguiera, o sea, todos los amantes de Fico sí son todos torpes en ese sentido, son como ‘este pirobo petrista y ojalá se muera’ y son los que nos amenazan y sin saber que a él es al que más le gusta, entonces como que nunca me lo había imaginado, absolutamente, me pareció interesante de pronto conocerlo y cuando me enteré eso, de verdad que lo que hacemos es chistoso, es una crítica con humor, es nuestra manera de expresar nuestro dolor con lo que pasa en el país, lo hacemos a través de los chistes”, señaló Sánchez.

El comediante expresó su deseo de poder sentarse con Fico Gutiérrez para discutir diversos temas, incluyendo política y asuntos del país. Destacó la importancia de superar las diferencias y encontrar puntos de encuentro, incluso en el ámbito político.

“Me parece muy chévere y le dije. Ah, cómo oiga, qué chimba me puedo sentar con él, ¿no? Ni siquiera como a hacer un vídeo o hacer una entrevista, sino simplemente hablar con él de todo, de pronto porque yo siento que uno nunca se debe cerrar a que lo que uno diga es la verdad absoluta. Siento que eso lo hacen los torpes, yo no, quiero siempre estar dispuesto a escuchar” agregó el comediante.