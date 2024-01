Jurgen Klopp confirma su salida del Liverpool de Luis Díaz

Luis Díaz bajo la confianza de su entrenador Jurgen Klopp - crédito Reuters

Liverpool sorprendió a sus seguidores y al mundo del fútbol tras dar a conocer la noticia de que su entrenador Jurgen Klopp no seguirá en el cargo de director técnico en el club inglés, cerrando uno de los ciclos más exitosos en la historia de la institución y que seguro dejará un vacío difícil de llenar.

Luis Díaz ha sido uno de los grandes nombres del Liverpool, pero no hubiese llegado al club si el técnico alemán no se hubiese enamorado de las características y lujos del colombiano que tendrá que esperar la decisión de ver al nuevo reemplazante. ¿Klopp si tiene un reemplazo de nivel? Aquí repasaremos sus números y lo logrado con uno de los equipos más grandes del mundo.

La noticia

Jurgen Klopp en modo reflexivo inicia hablando en un video publicado por el club en su canal de YouTube, en el cual sus primeras palabras fueron: “Voy a dejar el club apenas termine la temporada”, asegurando que el cuerpo tiene límites y que “quiero recordar esta etapa con una sonrisa en mi cara”. La noticia sorprendió a todos por completo y los ‘Reds’ tendrán que buscar un entrenador que le dé la talla a lo hecho por el que fue entrenador del Borussia Dortmund y ahora es uno de los mejores del mundo.

Jürgen Klopp volvió a mostrar su apoyo al colombiano Luis Díaz previo al juego entre Liverpool y Bournemouth por la Premier League - crédito Dylan Martinez/Reuters

En las otras palabras de Klopp, en el video titulado Por qué tomé la decisión de dejar el Liverpool, el mismo entrenador confirmó que “entiendo que esto será una noticia importante para muchos, pero lo puedo explicar o intentarlo, para que los hinchas entiendan que yo amo absolutamente todo en este club, la ciudad y los hinchas”, pero luego dio un giro y aseguró que “es una decisión de la cual estoy convencido, porque me estoy quedando sin energía y pienso que lo anunciaré de forma oficial, pero ahora quiero contarles que es difícil hacer el mismo trabajo una y otra vez”.

El entrenador alemán, Jurgen Klopp, habló sobre su salida del Liverpool a mitad de temporada (Activar subtítulos) - crédito LFC

Además, confirmó que lo mínimo que puede hacer es “ser sincero” por el agradecimiento que le tiene a todas las personas que hacen parte del club inglés, descartando que se trata de un tema de salud “Estoy bien, no está pasando nada extraño. Estoy saludable. Tengo algunas molestias que son normales a mi edad”.

¿Cuál es el futuro de Klopp?

Aunque para muchos es una sorpresa, el entrenador también envió otra noticia de alto calibre asegurando que “Si en este momento pienso en dirigir después de Liverpool, les digo que no”, esto sin duda dejó otro panorama que entristece a más de un seguidor del fútbol que quería ver a uno de los mejores por muchos años más, pero el ciclo tiene que terminar en algún punto.

El entrenador alemán habló sobre su salida del club y el agradecimiento a todo el contexto Liverpool, que desde su llegada le abrió las puerats - crédito Reuters Liverpool

“En los tiempos actuales no se puede mantener un secreto de este estilo, porque debo ser sincero con mi grupo de trabajo y con el club. Ellos deben enterarse con tiempo de estas decisiones y de lo que voy a hacer para que puedan prepararse”, señaló Klopp.

Además aseguró que esta forma de hacer las cosas siempre ha sido parte de su mentalidad. “Hay dos caminos para informar esto, un poco temprano y un poco tarde. Con la segunda opción todo es lo peor y es un caos, pero con tiempo pude confirmar que ya estaba agotado con este tema que me tenía pensativo” añadiendo luego que: “Tengo un mensaje especial para los hinchas”.

Klopp y los hinchas de Liverpool: una relación de locura eterna

Para finalizar entregó un mensaje directo a los hinchas del club, con los cuales ha podido celebrar de diferentes formas y han vivido momentos que se quedarán en las páginas doradas del club. El final de un ciclo se acerca.

Hinchas del Liverpool alentando al equipo en el mítico estadio de Anfield - crédito Reuters

“Quiero que acepten esta decisión y sería lindo que estos partidos no piensen en mi, saben muy bien que siempre he querido que el apoyo sea para todo el equipo. No necesito que alguien me diga como es nuestra relación y todo lo que hemos vivido en este proceso. De pronto en el último partido sería lindo un homenaje, pero durante todos estos partidos quiero lo mejor para el grupo por parte de ustedes”, finalizó Klopp.

¿Más salidas en el club?

Así mismo el cuerpo técnico de Klopp también confirmó su salida de la institución, además que Liverpool confirmó la salida del director deportivo Jorg Schmadtke’s del cargo cuando finalice el mercado fichajes de enero. ¿Está pasando algo más en la interna del club?