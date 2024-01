Karol G apareció en la serie “Griselda” de Netflix por algunos minutos: esta fue su participación

Karol G participó unos minutos en varios capítulos de Griselda, la serie de Netflix - crédito captura de pantalla/Netflix

La miniserie de Netflix Griselda: la reina de la cocaina, protagonizada por Sofía Vergara y que narra la vida de la conocida narcotraficante colombiana Griselda Blanco, cuenta con la participación de la cantante de reguetón Karol G en el papel de Carla.

La cantante paisa, en su primer debut actoral, participa en la producción con un rol secundario, con menos de cinco minutos repartidos a lo largo de varios episodios. La serie se compone de seis episodios centrados en la figura de Griselda Blanco, apodada La Madrina de la cocaína, y su papel en el tráfico de drogas en Miami durante las décadas de 1970 y 1980.

La cantante Karol G soló estuvo apareció unos minutos en la serie Griselda - crédito Netflix

Karol G admitió sentirse nerviosa por su primera incursión en la actuación y reveló en una entrevista con ET Online que inicialmente se le había ofrecido un papel más prominente en la serie. Sin embargo, la artista prefirió comenzar con un personaje más pequeño para poder aprender y absorber todo lo posible sobre la actuación.

“Estaba muy nerviosa (...) Creo que vinieron a mí con un personaje diferente [para interpretar] me querían más en la serie, pero pensé: ‘Espera, esta es la primera vez que hago esto y creo que voy a aceptar algo menos’ (...) Yo quería empezar a aprender primero”, indicó la colombiana para el medio.

La paisa interpretará a una mujer que se dedicaba al trabajo sexual, pero que luego se convierte en una de las confidentes de Griselda dentro de su organización - crédito captura de video Netflix

De esta manera, la pareja del también cantante Feid tomó la decisión de reducir su participación, concentrándose en ser una “esponja” y aprender de sus compañeros de reparto durante su primera experiencia frente a las cámaras: “Fui una pequeña esponja absorbiendo todo en el set y aprendiendo mucho de mis otros compañeros de reparto y estoy súper feliz (...) Creo que todo es tan hermoso. Quedó tan hermoso. Estoy muy emocionado por lo que nos depara el futuro”, agregó la paisa.

La actriz barranquillera alagó el trabajo de la paisa, a pesar de que era su primer debut como actriz: “Yo llegaba al set y todos estábamos ahí embobados con Karol G y no solo eso, yo creo que profesional, o sea ella no es actriz, está comenzando quiere comenzar a hacer cosas de actuación y a mí me pareció espectacular su trabajo”, indicó Sofía Vergara para Fm Dos.

Sofía Vergara y Karol G trabajaron juntas en la serie Griselda - crédito @karolg/Instagram

Cuantos capítulos aparece Karol G en “Griselda”

El personaje de Karol G, Carla, acompaña a Griselda Blanco desde Medellín hasta Miami. En la narrativa, Carla comienza dedicándose al trabajo sexual, para finalmente convertirse en una de las más fieles confidentes de la protagonista. Las apariciones de la artista paisa se distribuyen en tres capítulos de Griselda, siendo en el segundo episodio donde aparece más la colombiana.

En el capítulo 2 la cantante aparece por primera vez en la producción debido a que aterriza en Miami con sus compañeras trabajadoras sexuales que transportaban droga en sus cuerpos para Griselda Blanco. Durante el transcurso de ese episodio aparece en total de 5 minutos distribuidos a lo largo del capitulo que tiene una duración total de una hora.

Karol G interpreta a Carla en la serie Griselda Blanco junto a la actriz colombiana Sofía Vergara - crédito cortesía

Durante el episodio 3 la intérprete de Mañana será bonito aparece tan solo en dos escenas de un minuto cada una en compañía de Griselda Blanco y sus compañeras. El cuarto capítulo y último en el que aparece la artista Karol G solo está un minuto mientras está en un sofá teniendo una conversación con Isa, interpretado por Paulina Dávila.

El proyecto es una nueva apuesta de la plataforma de streaming Netflix dentro de la temática de narcotráfico. La actuación de Sofía Vergara como la narcotraficante es otro de los grandes atractivos de la producción. En general, la serie busca narrar la historia de Griselda Blanco, enfocándose en el retrato de una mujer en un entorno violento y despiadado.