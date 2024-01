Shakira tuvo un curioso reencuentro con su exsuegra tras la separación

Shakira se reencontró con su exsuegra luego de 12 años de alejamiento y generó preguntas entre sus seguidores - crédito Europa Press

Todo indica que los pasos de Shakira seguirán siendo noticia en 2024. Si bien la cantante parece haber encontrado algo de calma luego de su separación de Gerard Piqué hace casi dos años —interrumpida con cada uno de los lanzamientos musicales en los que hizo del exfutbolista y empresario su blanco preferido—, su futuro inmediato sigue siendo motivo de especulación y seguimiento por parte de los paparazzi, especialmente desde que anunció que 2024 verá su primer álbum de estudio tras ocho años.

La ruptura de la barranquillera con el español alcanzó un nivel mediático que superó cualquier expectativa, especialmente desde que la Bzrp Music Sessions, Vol. 53, publicada hace un año, contenía en sus letras una serie de dardos específicos, no solo contra Piqué, sino contra su actual pareja, Clara Chía, y los padres del exdefensa del FC Barcelona.

Pero esa no fue la primera separación de Shakira. En 2011 se dio a conocer que la cantante había terminado una larga relación con Antonio de la Rua, que también fungía como su manager. Aunque inicialmente la separación se dio en buenos términos, esta tampoco terminó bien, pues el argentino demandó a la artista por 100 millones de dólares, argumentando que era el principal artífice de su éxito. El proceso no surtió efecto y marcó un distanciamiento entre ambos. Este parecía ser definitivo, hasta que una foto comenzó a circular en redes sociales.

Shakira y Antonio de la Rua mantuvieron una relación entre 2000 y 2011 - crédito Jeff Kravitz/FilmMagic

En la imagen, que según el diario Vanguardia fue subida por la propia Shakira en su cuenta de Instagram, se observa a la cantante acompañada de Inés Pertiné, madre de Antonio. También aparece allí una tercera mujer, Gabriela Vaca, amiga de la colombiana desde que fuese pareja del hermano de Antonio, Aíto. Actualmente, esta última se encuentra casada con Jorge Brito, presidente de River Plate.

Todas ellas se ven sonrientes y en clara complicidad, algo que marca un contraste directo con la forma en que terminó la relación personal entre Shakira y Montserrat Bernabeu, la madre de Piqué.

“Con nuestra exsuegra amada”, reza el comentario que acompañaba la foto que, todo indica, fue borrada horas después por la cantante. No obstante, nada de eso impidió que la foto se difundiera en redes sociales y generara reacciones acerca del entorno con el que lidió Shakira durante sus años en Barcelona. “Yo analizo esta foto y me doy cuenta que la familia Bernabéu son un clan organizado, porque no encuentro otra explicación”, expresó una usuaria.

Por otra parte, en las distintas plataformas digitales se han preguntado si acaso esto no se trataría de una nueva indirecta de la cantante hacia Montserrat.

Shakira y su amiga Gabriela Vaca acompañaron a Inés Pertiné, madre de Antonio de la Rua y exsuegra de ambas - crédito @shakira/Instagram

Problemas entre Piqué y Clara Chía: sigue sin haber fecha de boda

Mientras Shakira parece encontrar algo de paz, las cosas no han resultado tan cómodas para el exfutbolista. Su relación con Clara Chía todavía es un blanco predilecto para la prensa rosa ibérica, y su noviazgo se ha tenido que abrir paso ante los paparazzis que los acosan diariamente, sumado a la presencia mediática de Shakira.

Según reportó El Nacional de Cataluña, hay tensión entre ambas familias y esto ha puesto en entredicho la posibilidad de una boda, así como la posibilidad de que Clara Chía sea madre. “La decisión repentina de desestimar estos proyectos apunta directamente al conflicto con los padres de Clara como la raíz del problema”, indicó el portal.

Esta situación hace que los padres de Piqué consideren que “su hijo está siendo tratado injustamente”, como reza el medio. “Consideran que él ha hecho esfuerzos significativos para otorgarle a Clara un lugar relevante en su vida y evitar que sea percibida como la tercera en discordia, la causante de la tristeza de Shakira y sus dos hijos, Milan y Sasha”, aseguran desde España.