“Procuradora actúa como una fanática del Centro Democrático”, dijo congresista del Pacto Histórico en defensa del canciller Álvaro Leyva

Procuradora Margarita Cabello y el canciller Álvaro Leyva - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación anunció el miércoles 24 de enero la separación temporal del cargo del canciller Álvaro Leyva Durán, debido a los problemas que surgieron sobre la fallida licitación para elegir a la empresa encargada de la elaboración de pasaportes en Colombia.

Te puede interesar: Canciller de Colombia denunciará en Estados Unidos el ataque contra la hija de Gustavo Petro

La decisión del Ministerio Público generó una ola de reacciones por parte de varios políticos, entre ellos, el representante a la cámara por el Pacto Histórico y excandidato a la Gobernación del Valle Alejandro Ocampo, quien no tardó en defender al Ministro de Relaciones exteriores que estará tres meses sin poder ejercer funciones como tal.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Ariel Ávila arremetió contra la Procuraduría por suspensión del canciller Álvaro Leyva

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Ocampo expresó su descontento, sugiriendo que la suspensión de Leyva fue impulsada por una “fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de Procuradora”.

Además, Ocampo acusó a la procuradora de estar más preocupada por los intereses de una empresa en particular que por el bienestar de Colombia. En sus declaraciones, señaló que la Procuraduría no ha tomado medidas contra la corrupción del gobierno pasado.

Te puede interesar: Procuraduría suspendió al canciller Álvaro Leyva por caso de pasaportes

El congresista siguió su mensaje destacando algunos hechos que, considera, no han sido adecuados por parte de la procuradora Margarita Cabello: “A Álvaro Leyva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de procuradora. No ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de la paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas; porque a ellos los tapa, su misión es perseguir al gobierno de Gustavo Petro”.

Según Ocampo, estas omisiones reflejan una supuesta parcialidad de la procuradora, que, en su opinión, está más enfocada en perseguir al gobierno de Gustavo Petro que en garantizar la justicia y la transparencia en el país.

“Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en qué termina todo el proceso, no tenía que suspenderlo. Está más preocupada por los intereses de una empresa que por Colombia”, afirmó Ocampo.

El congresista Alejandro Ocampo se fue contra la procuradora por suspensión de canciller Leyva - crédito @alejandrocampog/X

Estas fuertes declaraciones han avivado el debate sobre la imparcialidad de las instituciones gubernamentales y han puesto en entredicho la decisión de la Procuraduría en este caso.