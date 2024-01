Millonarios quiere una fortuna para vender a Álvaro Montero: este sería su precio ante Estudiantes

Estudiantes de La Plata busca a Álvaro Montero, portero de Millonarios que le puso un alto precio para su venta - crédito Colprensa

Millonarios afronta una nueva posibilidad de que se vaya uno de sus jugadores más importantes, debido a que Álvaro Montero tiene una oferta de Estudiantes de La Plata, pero el cuadro azul está buscando la manera de que no se vaya fácil y gane más dinero de lo esperado por el guardameta.

Siendo uno de los hombres fundamentales en la nómina del técnico Alberto Gamero, el cuadro Embajador le habría dejado claro al equipo argentino el precio que deberá pagar para quedarse con el arquero de 28 años, además que sería una cifra innegociable para los bogotanos.

Queda por saber si Estudiantes, que también jugará la Conmebol Libertadores como los azules, estará dispuesto a dar el dinero que piden por Montero, el cual afrontará la Superliga el miércoles 24 de enero ante Junior, se encuentra contento en Millonarios porque le permitió ser parte de la selección Colombia.

Una millonada por Montero

Desde el lunes 22 de enero se conoció que Álvaro Montero se encontraba en la mira de Estudiantes, que busca a un guardameta de grandes condiciones y recorrido, pero Millonarios sabe que un hombre de sus condiciones tiene un valor alto en el mercado.

Según el programa El Vbar Caracol, además del periodista César Augusto Londoño, señalaron que los azules habrían pedido un precio entre los cinco y seis millones de dólares, que sería lo mismo presentado a Peñarol en el momento que preguntó por el guajiro.

Millonarios no quiere que Álvaro Montero se vaya del equipo por un precio bajo al fútbol internacional - crédito @cesaralo/X

Sumado a eso, el periodista Julián Capera aseguró que Estudiantes enviaría una última propuesta a los Embajadores, cuyo valor no se conoce, pero que, de rechazarla, descartaría por completo el fichaje de Montero y las otras opciones que el club tendría son Carlos Lampe y Pedro Gallese.

Estudiantes no quiere más líos con Millonarios y prepararía otra propuesta, antes de descartar el fichaje de Álvaro Montero - crédito - @JulianCaperaB/X

Se espera que el tema quede definido antes de que finalice enero, debido a que el 2 de febrero se cierra el periodo de transferencias en Argentina y el Pincharrata corre contra el tiempo para encontrar un guardameta con experiencia para la Copa Libertadores.

Guerra habría sido sondeado

Desde el domingo 21 de enero, los hinchas de Millonarios quedaron sorprendidos por la actuación de Edgar Guerra, extremo que marcó tres goles en la goleada 5-0 sobre Medellín, debido a que tuvo varias presentaciones irregulares desde su debut en 2020.

Sin embargo, aparentemente el jugador tenía opciones de salir en el mercado de fichajes, según la información del periodista Javier Hernández en el programa radial Blog Deportivo, ya que lo habría buscado Deportivo Pereira, Águilas Doradas y Junior de Barranquilla, además de un conjunto en España.

En su primer partido como titular en 2024, Edgar Guerra marcó tres goles en la goleada 5-0 frente a Medellín - crédito Colprensa

La razón para que no saliera, al parecer, fue que la institución azul quería más dinero por Guerra, pese a no ser recurrente en la formación titular, y por eso dichos negocios se cayeron, pero hasta el momento no está confirmado si realmente existieron esas ofertas.

¿Cómo jugar la Superliga ante Junior?

El sorpresivo esquema de dos delanteros ante Medellín rindió resultado para Millonarios con el 5-0, pero el técnico Alberto Gamero dejó claro que sigue evaluando posibilidades para enfrentar a Junior por la Superliga, ya que está perdiendo la serie por la mínima diferencia.

Estos son los convocados de Millonarios para la vuelta de Superliga frente a Junior en Bogotá - crédito Millonarios FC

“Nosotros jugamos con pases largos frente a Medellín. Silva ya está y vamos a mirar dónde lo vamos a ubicar, mañana en la charla decidimos, él es muy importante para nosotros y va a jugar mañana”, dijo el entrenador durante una rueda de prensa el 23 de enero.

Gamero explicó que dicho esquema, sumado a dos extremos y sin volante creativo, la conoce bien y la tiene en cuenta: “La estructura del 4-4-2 las manejamos en muchos entrenamientos, mañana hay un rival con buenos jugadores y hay que tener paciencia para buscar el juego. Esa estructura es una posibilidad”.