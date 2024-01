La Voz Kids: participante hizo reír al jurado con pulla que le tiró a Andrés Cepeda por su edad

Juan Mora sorprendió al jurado de La Voz Kids con regalos - crédito Caracol Televisión

La ternura que los niños les causan a los televidentes de La voz kids se hace más grande después de cada capítulo. Con su capacidad musical en el diamante, logran convencer técnicamente al jurado, pero con su chispa y ocurrencias acaban robándose las miradas del público en general en el país.

Un momento curioso corrió por cuenta de un niño en la competencia. Durante el episodio del 23 de enero, Juan Andrés Mora dejó sin palabras a algunos espectadores con la sorpresa de no clasificar a la siguiente ronda, a pesar de su sobresaliente interpretación.

Sin embargo, no fue el hecho más memorable de la aparición del menor santandereano. Después de haber finalizado su puesta en escena, las sillas de los entrenadores se voltearon de manera automática y cada uno intentó animar como pudo al pequeño eliminado.

“Cantas muy bien, eres muy bueno y muy afinado, pero queríamos escuchar más tus agudos. No te rindas, regresa a La voz kids la próxima temporada”, le dijo Aleks Styntek.

Alex Syntek es uno de los jurados de La Voz Kids - crédito @syntekoficial/Instagram

Con la mejor actitud, el joven oriundo del municipio de Barbosa agradeció a los mentores por los consejos y procedió a darles un regalo especial a cada uno. “Yo colecciono carros y para este me inspiré en dárselo a sumercé porque es la más joven, la más deportiva y la más bonita, por decirlo así”, expresó al entregarle un Camaro a escala a Greeicy Rendón.

“Este regalo es un cuatro por cuatro. Es ideal porque le va a servir para recorrer toda Colombia y ojalá por Santander”, le comentó al mexicano al darle un modelo de una camioneta Jeep roja. El intérprete se emocionó al recibir el detalle, pues no lo esperaba.

Por último, Andrés Cepeda se acercó a Juan y este último le pasó un ejemplar similar al Cadillac El Dorado. “Mire, este carro es clásico porque me he dado cuenta que ha sumercé le gustan las cosas clásicas y la verdad es el más viejo de todos”, le expresó entre risas al bogotano, quien aseguró que le “encantó porque es uno de tu colección. Cuando uno regala lo que más quiere y más le gusta es porque está dando un pedacito de su corazón”.

Finalmente, el niño conmovió a los demás cuando habló que parte de su gusto por los automóviles es una herencia de su padre y que la profesión del mismo tiene que ver con ello, a lo que se refirió con orgullo. “Mi papá es mecánico y cuando llegan engrasados a la casa no lo saludan o de lejitos, pero a mí no me importa, me encanta abrazarlo cuando llega así”, apuntó.

Juan Mora da a los entrenadores de La Voz Kids un valioso regalo - crédito Caracol Televisión

Una participante de La Voz Kids hace llorar a los jueces

Las emociones se han vivido a flor de piel en el reality. Hace algunos días, Nikol Romero se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida, el cual fue cuando se le informó que su madre sufría de cáncer. “Me llevaron al hospital de Bogotá y ahí pude mirarla. Me dijeron que ella tenía cáncer y me di cuenta de que estaba sufriendo mucho por esa enfermedad”, comenzó expresando la joven.

Mientras tanto, al ver el éxito conseguido por su pequeña, Yuri Ardila, la madre, dijo tras bambalinas que “yo sé que mi hija está para cosas grandes, y decía: ‘Señor, permítame vivir un tiempo más’. Ella me cantaba y eso para mí era vida”.

La concursante añadió que su familia siempre la apoyó, a pesar de las adversidades. “Así ella no tuviera fuerzas, ella se levantaba y me daba consejos y así me fui soltando a cantar rancheras. Ella ya se paraba a hacer oficio y yo sentía que ella se sanaba cuando yo cantaba, ella sigue acá por nosotras y por la familia”, concluyó.