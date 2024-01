Jessi Uribe causó sorpresa en sus fans al revelar que tiene un tatuaje en su zona pélvica

Jessi Uribe confesó que tiene un tatuaje en su zona pélvica - crédito @jessiuribe3/Instagram

El reconocido cantante de música popular colombiano Jessi Uribe causó un revuelo entre su fanaticada después de que entre bromas el intérprete de Dulce pecado revelara en una dinámica de Instagram que tiene un tatuaje en una zona íntima, hecho que incrementó cientos de comentarios entre los 6,5 millones de seguidores de su red social.

Pese a las críticas y comentarios, además de la polémica tras su decisión de cubrir unos tatuajes con una técnica de Blackout, la confesión de su tatuaje en la zona pélvica generó una serie de especulaciones sobre que figura o escrito tendrá.

El artista bumangués tiene un tatuaje en la zona pélvica - crédito Jessi Uribe/Instagram

Cuál fue el tatuaje que Jessi Uribe se tapó

El colombiano en una sesión de tatuaje se cubrió de tinta negra su antebrazo derecho, técnica conocida como Blackout. Este procedimiento lo realizó para tapar las iniciales de su expareja Sandra Barrios y las de dos de sus hijas, Sarah y Luna, “Je-San-Lu-Sh”.

El artista oriundo de Bucaramanga, que se ha ganado un lugar destacado en la escena de la música popular colombiana, afrontó reacciones divididas tras su decisión. Algunos seguidores expresaron su desagrado instándolo a no tatuarse más y criticando el resultado estético, mientras que otros apoyan su libertad de expresión personal: “Por favor no te tatúes más”, “es un estilo de tatuaje, pero quizás lo uso para tapar mas que por gusto propio”, “Se le ve horrible ese brazo”, “borró el pasado 🥴 para darle gusto al presente 🤭”, “Los recuerdos no se los va a poder tapar”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Tatuaje de Jessi Uribe antes y después de ocultarlo - crédito Jessi Uribe/Instagram

Paola Jara y Jessi Uribe se hicieron un tatuaje juntos

Los cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe decidieron sellar su amor de una manera más permanente con un tatuaje conjunto. Esta pareja, reconocida en el ámbito de la música popular colombiana y que ha logrado captar la atención de sus seguidores por su romance, compartió con sus admiradores a través de sus historias de Instagram.

El tatuaje que ambos artistas eligieron para simbolizar su unión es un diseño que incluye la fecha de de su boda: el 14 de mayo de 2022 y la palabra love, amor en español.

Tatuaje de Paola Jara y Jessi Uribe - crédito @paolajara/Instagram

La pareja de artistas colombianos han recibido cientos de criticas a lo largo de su relación amorosa, pero los esposos tratan de evitar los mensajes de los detractores y la intérprete de Murió el amor habló con Infobae Colombia acerca de su reacción cuando recibe estos tipos de comentarios.

La cantante oriunda de Apartadó, Antioquia, reveló a este medio que cuando este recibe comentarios negativos en las redes sociales los ignora: “Sobre los comentarios que estorban, uno les va diciendo: ‘bye’, yo simplemente los voy ignorando”

Además, la colombiana agradeció a sus fanáticos que le brindan apoyo a su música y a su vida en general: “Yo pienso que es es el pago más lindo que podemos tener los artistas y es tener el cariño del público, que nos sigan, que nos apoyen con sus aplausos en cada show. El hecho de que se tomen el tiempo para ir a vernos, de comprar una boleta para ver cada uno de nuestros shows. Son las personas que siempre están ahí, que te motivan, que te alientan, que, incluso, muchas veces llegan a mí. Muchas veces leo sus comentarios y me conmueven tanto, que me dan ganas de llorar. Es esa motivación y ese motor que tenemos. Sin los fans yo creo que no seríamos nada, porque finalmente le debemos todo, todo, todo, a ellos, así que solamente agradecimiento y amor, es lo que es lo que sentimos por ellos”.