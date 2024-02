El “Cantante del gol” recibiría duro golpe de cara a la Superliga BetPlay Dimayor

Javier Fernández lanzó duras críticas contra el directivo Tulio Gómez - crédito @tulioagomez/X, Colprensa

Desde su salida del Gol Caracol, el narrador de fútbol Javier Fernández, mejor conocido como el Cantante del Gol, ha estado envuelto en más de una polémica gracias a sus declaraciones, que lo han llevado a tener cruces con su compañero de trabajo en Win Sports.

Recientemente, el relator vallecaucano, de 58 años, estuvo el ojo del huracán luego de criticar la gestión de Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, tras la derrota de la mechita en la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor ante Águilas Doradas.

Por medio de un video publicado en su cuenta de YouTube, Javier Fernández aseguró que los directivos del cuadro Escarlata, estaban “jugando” con la hinchada. De hecho, el relator afirmó que él puso su “granito de arena” en el momento en el que el club caleño disputó la segunda división del fútbol colombiano.

“Deben pensar más en el grueso de una hinchada, que es muy grande en todo el país, que en lo que pueden estar pensando una o dos personas de una familia. Lo digo con todo el respeto para don Tulio, su hija, sus hijos, su esposa… a quienes les tengo un aprecio muy especial”, dijo el Cantante del gol en su canal YouTube.

Dichas palabras podrían salirle caro al Cantante del Gol, según la publicación vía X (antes Twitter) del periodista Paolo Arenas.

“Tengo confirmado, de múltiples fuentes: 1. “El Cantante” no sigue en Noticias RCN. Neira su reemplazo. 2. Hará relato radial, y no principal, de la Superliga. El domingo avisaron. ¿Le cobran las palabras contra Tulio? ¿Habrá otro relator para la Selección? Estoy averiguando”.

RCN le cobraría las declaraciones de Javier Fernández sobre Tulio Gómez - crédito @PaoloArenas/X

Cabe recordar que al periodista deportivo le llovieron cientos de críticas luego de que Eduardo Luis López narrará el encuentro por eliminatoria de la selección Colombia ante Brasil, que se jugó en noviembre de 2023 en Barranquilla.

El Toxirelator reemplazó a Fernández, que por quebrantos de salud no estuvo en la trasmisión de Canal RCN de dicho encuentro, que terminó con una histórica victoria de la Tricolor sobre la Verdeamarela 2-1 con doblete de Luis Díaz.

La ausencia del Cantante del Gol provocó que los usuarios de las redes sociales pidieran que Eduardo Luis fuera el narrador oficial de los juegos de la selección Colombia, luego de un comentario de su hija Valeria, que afirmó que Javier “ya pasó de moda”.

Después de varios minutos el mensaje fue eliminado para evitar problemas a futuro con el Canal RCN y su padre Eduardo Luis - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

La publicación generó malestar en el vallecaucano, que durante una trasmisión de un partido entre Atlético Nacional y América de Cali, válido por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor, lanzó pullas contra su colega.

El comentarista Campo Elías Jr, actual director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena, se excusó por no hacer la presentación de Javier Fernández como el “narrador oficial de la selección Colombia”.

El Cantante del gol no dudó en responder al comentario de Campo Elías Terán: “No se preocupe, no pasa nada, eso lo sabe la gente”. Tras la intervención de Javier Fernández, el exportero Farid Mondragón dijo: “Eso se sabe, eso se sabe”.

Posteriormente, López se refirió a esta situación durante una entrevista que concedió a La Tele Letal:

“Yo soy muy convencido, y eso me ha traído éxito y problemas. Cuando yo estaba en el colegio yo siempre era el muchacho que levantaba la mano para pasar al tablero, iba a todos los actos cívicos… y toda la vida me he creído que soy un ‘berraquito’, lo que llamo convencimiento. Algunos no lo saben identificar porque hay una línea muy delgada entre el ego y la arrogancia. Pero el convencimiento es el éxito (...) el primer paso para una persona exitosa es creer en el éxito. Y creer que es bueno. Cuando uno cree que es bueno en algo, la gente lo identifica. Siente esa seguridad”