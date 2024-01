Rifirrafe entre estudiantes de Los Andes y la Javeriana sobre cuál universidad es “mejor” genera indignación

El polémico creador de contenido Josué Rodríguez sembró la semilla de la discordia al realizar su dinámica en el campus de ambas universidades - crédito montaje Infobae

Entre falacias e insultos, nuevamente, los estudiantes de Los Andes y la Javeriana se encuentran en el ojo del huracán, luego de que el polémico creador de contenido Josué Rodríguez realizara una dinámica en ambos campus, con preguntas como ¿Qué opina de los estudiantes de X que piensan que es mejor que Y?, ¿Usted cree que los que estudian en X es porque no pasaron a Y?, ¿Qué opina de los que dicen que las mujeres de X son más lindas que las de Y?, ¿Por qué no le gusta el ambiente en X universidad?

En el pasado, Rodríguez ha sido blanco de críticas por crear contenido machista y elitista, en el que se mide a las personas por su estilo de vida y se cosifica a las mujeres. Sin embargo, su último video viral en las redes sociales ha dado mucho de qué hablar y replantear en el interior de dos de las mejores universidades del país.

“Es porque no pudieron entrar acá”, “Nada que ver, los estudiantes que están en los Andes es porque no entraron a ml Javeriana, les tocó irse para allá”, “Tengo un amigo que no pasó en la Javeriana, pero lo recibieron en los Andes”, “Qué va, esos son unos menores. La mala apa’ los de Los Andes”, “Son picados, solamente porque tienen plata”, “Llevo tres días en la Javeriana, pero es la mejor”, “Yo digo que se queda en palabra, para entrar a los Andes solo necesita la platica, nada más”, “Jave siempre va a ser Jave”, “Son muy crecidos, se creen la última Coca Cola del desierto”, respondieron a sus preguntas algunos estudiantes de la Javeriana.

Pero, los alumnos de Los Andes, definitivamente, no se quedaron atrás: “Honestamente, a mí me parecen unos resentidos que no les alcanzó para entrar acá”, “Que boleta y eso es de todos los de la Javeriana, siempre se creen lo mejor y no, arriba los Andes”, “La verdad, se me hace que son un poco resentidos, no saben de lo que está hablando”, “Primero, no pueden pagar la matrícula y segundo no pasaron a los Andes”, “Lo más difícil de pasar en la Javeriana es la séptima”, “Es muy llena, cualquiera puede entrar”, “Honestamente, las declaraciones son un poco estrato dos”, “El campus es público”, “Con toda la gente que entró, el ambiente se dañó mucho, hay muchos grillos”, “Puro levantado que por tener un millón de pesos cree que tiene mucha plata”, “Los Andes es mejor, nos regalaron vapo en el primer día, en la Javeriana no creo que pase eso”.

Otros creadores de contenido reaccionaron a la dinámica de Rodríguez y expresaron su desacuerdo con publicar videos que inciten al odio o dejen un sin sabor en las redes sociales luego de convertir plataformas como TikTok en campos de batalla, en lo que “todo se vale”. Este es el caso de Rodri Perdomo, Laura Daza y Camila Reyes:

“Creo que no hay nada que aborrezca más que ese tipo de videos. Me parecen realmente inútiles en cualquier sentido. Es contenido vacío que, simplemente, genera polémica vacía y está hecho para molestar e irritar a las personas ¿Qué impacto vas a dejar en las personas (Josué)?”, cuestionó el creador de contenido especializado en gastronomía Rodrigo Perdomo.

“No puedo no decir mi opinión con respecto al video de Josué. No hay nada que se me haga más ridículo que criticar a alguien por donde estudia. Yo estuve con un man que me criticaba porque estaba en la Javeriana y él era de Los Andes. Él se creía mejor que yo y que todo el mundo. Eso no lo hace más ni menos que nadie, lo único que importa es que usted se sienta orgulloso y feliz de donde estudia”, opinó la también influencer Laura Daza.

“Yo no vengo aquí a decir qué universidad es mejor que la otra, pero me pregunto ¿qué nivel de inmadurez el de este video? Tan pronto como lo vi no podía creer que estudiantes que ya están en la universidad utilicen argumentos del tipo: A los de X no les alcanzó la plata para entrar a Y y por eso Y es mejor ¿De verdad? ¿Ese es el argumento que tienen? Sentí tanto odio, tanto resentimiento y tanta riña al ver ese video”, lamentó la tiktoker Camila Reyes, mejor conocida como La Chica o La Chica Camis.