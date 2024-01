Tiktoker responsable por videos “Javeriana vs. Andes” respondió a las críticas:

Concejales y exconcejales de la ciudad se mostraron en desacuerdo con las declaraciones de los estudiantes que participaron del video - crédito Josué Rodríguez

Orgulloso y sin rastro de arrepentimiento, el “siempre polémico” creador de contenido Josué Rodríguez respondió a las críticas por sus últimos dos videos, en los que enfrenta a estudiantes de Los Andes y la Javeriana para establecer qué universidad es mejor, basados en el atractivo de sus estudiantes e instalaciones.

“Esa vaina de las universidades se fue viral. Los Andes es tendencia número 2 en Twitter (X) la javeriana es (tendencia) número 7 en Twitter (X), un exconcejal ya habló del tema y hay un montón de memes por ahí que, la verdad, me dan es risa ¿Qué universidad sigue?”, celebró a través de sus Instagram stories, provocando aún más a quienes se mostraron en desacuerdo con la dinámica.

Entre ellos está el precandidato a la Alcaldía de Bogotá Carlos Carillo, a quien hizo referencia en su respuesta. El también exconcejal lamentó que plataformas como TikTok fueran utilizadas para compartir contenido como el que crea Josué e insistió:

Lejos de avergonzarse por su contenido, el influencer celebró que se hiciera viral - crédito @itsjosuerodriguez_ / Instagram

“Esto no es humor, no sé ni por qué lo vi. Es un bodrio, pero es extremadamente frívolo y superficial. Hey, ojito. Esto no es humor, esto no es gracioso. Esto es patético. No sé si realmente los padres de estos chicos sean todos multimillonarios, porque las matrículas de Los Andes son absurdas, sería más barato irse a estudiar a Europa ¿y pagan toda esa plata para aprender esto?”.

A la conversación también se sumó el actual concejal Ángelo Schiavenato, quien ha grabado con Rodríguez en al menos dos ocasiones. Lejos de cuestionar al tiktoker, Schiavenato se centró en las respuestas de los estudiantes, excusados por su corta edad por algunos usuarios de la plataforma de entretenimiento china:

“A mí este video me parece terrible. Yo no sé qué tienen en la cabeza estos mocosos que salen hablando en el video y no hablo de Josué, Josué simplemente hace una entrevista. Son las personas que contestan. Yo no sé qué les está pasando y algunos dicen que es porque son niños o son chiquitos, pero, cuando yo tenía 19 años ya tenía especialización y no era así de pendejo como estos mocosos que, con un discurso de odio, de plata que no han trabajado ellos, van a criticar a los demás. Yo creo que por eso hay tantas personas que terminan quebrando porque lo único que le queda a uno en la vida es la educación y estos mocosos que no van a terminar haciendo nada por sus vidas, nos van a dar muchos espacios a las personas que sí queremos salir adelante y que cada día trabajamos con esfuerzo para ser mejores”.

En sus redes habló de la "doble moral" de sus críticos - crédito @itsjosuerodriguez_ / Instagram

¿Qué más dijo el influencer?

Rodríguez puso en evidencia lo que el llama “la doble moral” de algunos de sus críticos, que se centraron en la apariencia de quienes participaron en el video para desacreditar sus respuestas:

“Todos los que están criticando a los que salieron en el video, los que (critican) que hayan metido (el tema de la) plata, bla, bla, bla... los atacan con los mismos argumentos que los que utilizan en el video; es decir, se meten con el físico de los que salen en el video, con cómo se visten, cómo hablan. Siento que están jugando con la misma doble moral y (aclaro) no es toda la universidad, no todos los de los Andes son así. Es un grupo que participó y no significa que todos sean iguales”.

Además, desmintió que entregara “beneficios” o “regalos” por participar de la dinámica, poniendo fin a los rumores según los cuales entrega cortesías para entrar a discotecas del sector de la calle 85 en Bogotá:

“¿Desde cuándo yo regalo cortesías para la 85 si salen en un video mío? Yo no le dije a nadie que le iba a dar X o Y si decían algo ‘denso’ y ¿cortesías para la 85? ¿desde cuándo soy promotor de bares en la 85? Otros dicen que edité y que puse las respuestas más polémicas, cuando literalmente todo lo que puse fue tal cual respondieron. Me da risa ver eso”.

Y, por último, compartió el éxito ‘Nadie sabe’ del artista puertorriqueño Bad Bunny que, en su letra, al igual que Rodríguez, se pregunta “¿Quién puñeta dijo que yo quiero ser ejemplo?