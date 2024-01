Egresado de la Javeriana estalló por el polémico video de “Javeriana vs. Andes”: “Mentalidad de niños”

El joven aseguró que, al parecer, están recién graduados del colegio y, por eso, los invitó a que "piensen más" y se permitan salir de la burbuja, aprovechando la universidad - crédito martinlondono/TikTok

“Qué va, esos son unos menores. La mala pa’ los de Los Andes”, “Son picados, solamente porque tienen plata”, Yo digo que se queda en palabra, para entrar a los Andes solo necesita la platica, nada más”,“Primero, no pueden pagar la matrícula y segundo, no pasaron a los Andes”, “Honestamente, las declaraciones son un poco estrato dos”, “Puro levantado que por tener un millón de pesos cree que tiene mucha plata”.

Estos fueron los comentarios que estudiantes de la universidad de Los Andes y de la Javeriana hicieron cuando fueron entrevistados por el creador de contenido Josué Rodríguez, que preguntó cuál institución educativa consideran que es mejor. Las respuestas generaron controversia; varios han cuestionado los puntos de vista de los jóvenes entrevistados, al considerarlos clasistas.

A la ola de críticas se unió Martín Londoño, egresado de la Javeriana, que, en un video publicado en su cuenta de TikTok, se despachó contra los estudiantes que, basados en ese tipo argumentos, quisieron defender la institución en la que estudian.

El joven que no pasó a la Javeriana

Martín Londoño aseguró que quedó sorprendido con lo bien que le fue al joven aspirante, pero, al parecer, no fue aceptado - crédito Getty Images

Para demostrar su punto, Londoño contó la historia de cómo ingresó a la universidad y lo que aprendió luego de pasar por una entrevista grupal, a la que llegó un joven que no tenía los suficientes recursos económicos para pagar un semestre en la Javeriana.

“Yo entré a la entrevista con dos aspirantes, una mujer y hombre; yo estaba en el medio. La mujer, que se volvió una de mis mejores amigas, en ese momento de su vida, porque sus papás en un punto lucharon bastante para salir adelante, era una persona con privilegios y con un estatus socioeconómico alto (sic). Pero, a mi izquierda, yo tenía a un pelao’ que contó que era un hijo de un obrero y de una empleada de servicio”, empezó a relatar el egresado.

Dijo que, en medio de la entrevista para la admisión, los docentes que estaban presentes preguntaron al joven cómo iba a pagar la carrera, teniendo en cuenta que sus padres, por la profesión que tenían, no contaban con el dinero para ello. El aspirante respondió: “Yo sabía que me iban a preguntar esto y, la verdad, no lo sé, pero voy a hacer todo lo posible para poder estudiar acá, porque es un beneficio, es un privilegio estudiar en una universidad como en la universidad Javeriana”.

El egresado aseguró haber quedado sorprendido con lo bien que le fue al joven en la entrevista. Sin embargo, al parecer, no estudió en la Javeriana. “Nunca volví a ver si a saber de ese man, y lo más probable es que no lo hayan aceptado, precisamente, por plata. Entonces, cuando veo videos como este, pienso en la desigualdad del país. Pero, también pienso en lo poco que somos capaces de reconocer nuestros privilegios día a día”

“Mentalidad de niños”

A los jóvenes que respondieron a las preguntas del creador de contenido les dio el beneficio de la duda, porque, al parecer, están recién graduados del colegio y todavía tienen “mentalidad de niños”, basada en la rivalidad.

Sin embargo, precisó que, el tipo de respuestas que dieron, en las que se habla de los estratos sociales bajos como algo “peyorativo” o de las mujeres por “qué tan buenas están”, demuestra que han caído en la “ignorancia” por su propia voluntad. Dijo que, a pesar de que, probablemente, los padres de los entrevistados han trabajado duro por conseguir una buena formación para ellos, a los jóvenes les ha faltado “empatía” y “humildad”.

“Si algo tiene que hacer la universidad es sacarlos a ustedes de esa burbuja que tuvieron durante el colegio y durante la infancia, en la que usted solo se va a rodear de gente que tenga su mismo poder adquisitivo. Porque, usted fácilmente puede tener mañana al lado al man que yo tuve en la entrevista, pero que no pasó”, dijo.

Adicionalmente, precisó que, a pesar de la diferencia de estratos, una persona con bajos recursos económicos puede llegar a ser “mejor” que una persona privilegiada en el entorno laboral. Y añadió: “Conozco gente con un bachiller e incluso menos, más levanta y más echada pa’ adelante que una persona que estudió en Estados Unidos”. Entonces, concluyó invitando a los estudiantes a “pensar más”.