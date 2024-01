Más cambios para James Rodríguez en el São Paulo: el colombiano usará nuevo número

James Rodríguez debutará el 27 de enero en el Campeonato Paulista ante Portuguesa - crédito SPFC Play

El debut de James Rodríguez en el 2024 con el São Paulo ha tenido que ser postergado debido a una pequeña lesión muscular, que no le ha permitido entrenarse al 100%. Sin embargo, el colombiano, cuyo futuro en el conjunto paulista estuvo en duda en los últimos días, sigue siendo noticia por motivos extrafutbolísticos, ahora relacionados con su uniforme y el número que usará para la próxima temporada.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del São Paulo FC, ha decidido cambiar su número de camiseta de 19 a 55, una jugada que busca dar un nuevo aire a su etapa en el equipo paulista. La novedad se produce en un momento en el que Rodríguez aún no ha disputado partidos oficiales en este 2024, pero continúa siendo un tópico de interés en la prensa brasileña. Se espera que estrene el dorsal número 55 en su próximo encuentro en condición de local contra la Portuguesa, según reveló Globo Esporte.

Este cambio tiene un significado especial para James, ya que la suma de los dígitos del número 55 resulta en el 10, dorsal emblemático que el jugador deseaba y que actualmente pertenece a Luciano, otro jugador del plantel. Tras no obtener la titularidad deseada y experimentar desafíos como fallar dos penales y lograr un único gol en el Brasileirão, Rodríguez busca con esta transformación revitalizar su rendimiento y aportación al club.

La última participación de James en un partido oficial fue el 26 de noviembre de 2023 frente a Cuiabá, y a pesar de los cambios en la dirección técnica con la llegada de Thiago Carpini, aún se encuentra en preparación para alcanzar su máxima capacidad física y técnica.

Desde la perspectiva del entrenador, James necesita aún tiempo para integrarse plenamente a la dinámica del equipo, manteniendo un enfoque cuidadoso para lograr su mejor forma y prevenir futuras lesiones. Pese a las expectativas de la afición y la inversión en su figura, el jugador ha tenido hasta ahora una participación limitada en el fútbol brasileño, acumulando 675 minutos en 14 encuentros.

El São Paulo FC también proyecta un incremento en las ventas de indumentaria oficial con la presencia de Rodríguez, quien es el capitán de la Selección Colombia. El club y sus seguidores se mantienen atentos a la evolución de James, deseosos de ver su contribución a la plantilla en los próximos compromisos.

Los motivos de la ausencia de James Rodríguez en el São Paulo

James Rodríguez estará ausente en las primeras fechas del Campeonato Paulista por lesión - crédito São Paulo FC

En el inicio del Torneo Paulista, el club de fútbol São Paulo obtuvo una victoria 3-1 sobre Santo Andre. A pesar de la destacable actuación del equipo, el jugador colombiano James Rodríguez no hizo parte de la plantilla debido a no estar físicamente al 100%. El recién incorporado técnico, Thiago Carpini, mencionó que ciertos jugadores aún no están inscritos, como Michel Araujo y Rafinha, pero aclaró que las inscripciones permanecen abiertas hasta el 16 de febrero. Rodríguez se espera que esté en la cancha para la tercera fecha del torneo.

Thiago Carpini, en una rueda de prensa, subrayó que la ausencia de ciertos jugadores no representaba un desinterés por parte del club, sino que obedecía a criterios de preparación y estado físico óptimo. En relación a James Rodríguez, se espera que su debut se produzca en el enfrentamiento de São Paulo contra Portuguesa el 27 de enero en el estadio Morumbí. Por su parte, el club transmitió tranquilidad respecto al futuro de Rodríguez, indicando que no han recibido ofertas para su traslado y que su contrato se extiende hasta junio de 2025.