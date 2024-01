Dímelo King: el barranquillero que da visibilidad a nuevos talentos a través de su video pódcast

Elkin de la Hoz es un barranquillero que le apostó a su talento para crear uno de los canales de videopodcast más importantes en Colombia - crédito prensa Dímeso King

Elkin De La Hoz se ha dado a conocer en Colombia gracias a las entrevistas que comparte en su canal de YouTube Dímelo King, un proyecto que busca dar visibilidad a nuevos artistas y que le ha permitido entrevistar a celebridades nacionales e internacionales.

Pero, los sueños de ese joven barranquillero, que salió de su ciudad natal para llegar a Medellín y crear una plataforma para visibilizar artistas emergentes y que poco a poco se convirtió en uno de los canales de video pódcast más importantes del país, no terminaron con el alcance de las visualizaciones en YouTube, pues se aventuró a abrir Vanguardia, un restaurante en la capital antioqueña al que describe como una experiencia única para los comensales.

Para conocer más sobre la persona que está detrás de las entrevistas, Infobae Colombia conversó con Elkin De La Hoz sobre sus inicios, ideas de negocios, lo que ha significado para él el crecimiento de Dímelo King y la aventura de abrir, junto a varios socios, Vanguardia.

Infobae Colombia: ¿De dónde surgió la idea de las entrevistas y el canal de Dímelo King?

Elkin De La Hoz: Yo había hecho radio como auxiliar de la Policía Nacional en la emisora de la Policía y eso fue una experiencia superdura que me marcó, después de eso me dediqué a otras cosas y navegué por otros negocios que no funcionaron.

Ya en 2017 recordé que había algo en lo que yo me destacaba y eso era la comunicación, por más que no lo había estudiado, dije, vamos a hacerlo de manera digital, vamos a crear nuestro propio medio y fue cuando empecé a darle todo a lo digital, al principio, como todo, fue bastante difícil tener credibilidad y todo este tipo de cosas en Barranquilla.

Entre las celebridades que ha entrevistado Dímelo King se encuentra la actriz de entretenimiento para adultos Esperanza Gómez - crédito DimeloKing/YouTube

Infobae Colombia: ¿cuándo empezó a sentir que las cosas iban por buen camino?

Elkin De La Hoz: Fue en Medellín donde empecé a ver como mucha luz en el camino de este gran proyecto y una entrevista me fue llevando a la otra. En cuanto a los nuevos talentos, yo sabía que había muy poco apoyo y que de pronto para hacer una gira de medios nacionales era muy costosa o aparecer en medios tradicionales les costaba mucho a los pelados y decidimos abrir ese nicho y de ahí empezaron a salir figuras como Blessd, Ryan Castro o Nat y fuimos ganando esa credibilidad de muchos artistas supertop como J Balvin, Maluma o artistas de Puerto Rico.

Infobae Colombia: ¿Cómo fueron sus inicios con los artistas del género urbano?

Elkin De La Hoz: Yo le hice una entrevista a Farruko y la verdad estaba bastante nervioso, pero creo que ayudó el hecho de que lo vi a él bastante cómodo, luego pasó Tainy, que es un productor reconocido también, y esa me llenó de muchísima más de confianza y fíjate que primero me dieron entrevistas los artistas internacionales y ahí fue que muchos artistas colombianos dijeron vamos a hacerlo.

Elkin De La Hoz llegó a Medellín con la idea de ayudar a talentos locales que no tenían mucha visibilidad en medios de comunicación tradicionales - crédito prensa Dímelo King

Infobae Colombia: Actualmente, Blessd es uno de los artistas más relevantes en Colombia, ¿qué recuerda de ese joven paisa que nadie conocía, pero se quería comer el mundo?

Elkin De La Hoz: Recuerdo que una vez un amigo me escribió y me dijo: “Estoy verificando cuentas, mira este pelado”, desde ahí empecé a seguir lo que él estaba haciendo y en ese tiempo él metido mucho en el tema del freestyle, y recuerdo un día que nosotros hicimos una entrevista a Reykon y en esa entrevista Blessd dejó un comentario y mucha gente estuvo de acuerdo con el comentario que hizo y ahí me llamó la atención porque habló con mucha seguridad y vi su perfil, le escribí le dije: “Papi quisiéramos una entrevista” y ahí comenzó todo.

Infobae Colombia: Con Dímelo King ha tenido la oportunidad de entrevistar a personalidades alejadas del género urbano y de artistas emergentes como es el caso de la actriz de entretenimiento para adultos Esperanza Gómez o el cantante de vallenato Silvestre Dangond, ¿cómo ha sido intentar llegar a un nuevo público?

Elkin De La Hoz: Aquí detrás de todo esto, por más que ya tenemos un nicho supergrande que consume nuestros videos, creo que la exposición que tienen este tipo de artistas en nuestra plataforma tiene también un fin detrás y es que esta comunidad siga creciendo para seguir impulsando los nuevos talentos, esa es nuestra verdadera misión, porque si hacemos una entrevista con Esperanza Gómez van a llegar muchos interesados en esa entrevista, pero quizás al día siguiente le mostramos un talento nuevo y también pueda que se enamore de ese nuevo talento, entonces queremos abrir un poquito más el espectro de solo lo urbano porque se va quedando corto el nicho.

Según Elkin De La Hoz, Vanguardia es un social club y restaurante inspirado en el cabaret Moulin Rouge de París - crédito prensa Dímelo King

Infobae Colombia: ¿Qué viene para Dímelo King?

Elkin De La Hoz: Yo creo que nosotros nos estamos preparando para tener a cualquier personaje que sea de interés del público, desde Sofía Vergara hasta un presidente Petro, porque yo siento que nosotros nos basamos mucho en lo que el oyente, el televidente, el fanático quiere escuchar, por ejemplo, si hacemos una entrevista con el presidente no es netamente política porque no sería solo sus pensamientos o los planes que tiene a futuro, entonces creo que en las entrevistas se pueden tener muy buenas conversaciones y podemos conocer mucho de lo que hay en la mente de las personas.

Infobae Colombia: ¿Qué lo llevó a pensar en abrir un restaurante como Vanguardia?

Elkin De La Hoz: Desde hace mucho tiempo yo tenía eso en mente. El hecho de tener un restaurante porque me gusta mucho la gastronomía y probar los diferentes platos de cada región. Entonces me gusta mucho ese tema y se dio la oportunidad.

Infobae Colombia: ¿Qué van a poder encontrar los comensales que visiten Vanguardia?

Elkin De La Hoz: Es comida internacional, son platos que vienen trabajados por un chef que tiene unas manos mágicas. Yo creo que también tiene un formato muy interesante, muy fino, que yo sé que cuando vayan con su familia se van a sentir muy cómodos. Tenemos una extensión de platos increíble, la atención es fantástica, también hay show en vivo, entonces yo creo que es una experiencia única que no se van a arrepentir.

Infobae Colombia: ¿Cómo se siente Elkin De La Hoz como empresario de restaurantes?

Elkin De La Hoz: Es muy bueno que este tipo de proyectos como Dímelo King me van dando ingresos que me gustaría diversificar en otros sectores porque, por ejemplo, soy amante al fútbol, soy amante a la gastronomía y mi intención es tener proyectos en cada una de esas áreas. Empezamos con Vanguardia en donde nos reunimos grandes personas y decidimos unirnos para sacar adelante este proyecto y ya estamos trabajando para crear otro restaurante en la ciudad de Medellín.