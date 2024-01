La millonaria deuda que adquirió Camilo Sánchez para que su especial llegara a cine: “Yo tengo el riesgo de perder toda esa plata”

Camilo Sánchez, uno de los presentadores de 'Fucks News' presentará su especial de comedia en cine - crédito @dejemequieto/Instagram

El 18 de enero se estrenó Especial Este, el show de Camilo Sánchez que es el primero de un comediante colombiano en ser presentado en cine, una hora y media de humor en el que el oriundo de Chía no solo busca hacer reír a los espectadores, sino también exponer sus más grandes miedos.

Te puede interesar: Así fue el estreno del polémico Camilo Sánchez: estas fueron los influenciadores que lo acompañaron

En diálogo con Infobae Colombia, el comediante reveló detalles de lo que fue el proceso para lograr que su show llegará a cine, sumado a los retos y sensaciones que trajo consigo este proyecto a su vida, que, además, lo tiene con una deuda que espera poder salvar con la taquilla que genere el especial.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Camilo Sánchez quiere romper récord con un especial que le dedica a la gente que tiene sueños

¿Cómo fue la combinación de estrés y felicidad del estreno?

“Fue muy desgastante. La primera hora y medía era solo entrevistas y obviamente entre más hablo más me muevo, estoy pensando mucho, el tourette tiene algo aparte de los tips y lo evidente, y es que mi cabeza repite mucho las cosas, mientras respondo algo mi cabeza puede estar en otra cosa, eso me ayuda en la comedia, pero el día del estreno con todo lo que estaba pasando, veía pasar a mi mamá y otra pregunta, pero yo estaba pensando si estaba orgullosa y todo eso. Al final tuve que pedir 10 minutos, me encerraron en un cuarto con traperos porque yo sentía que me iba a desmayar. Fue abrumador, pero bonito”

Te puede interesar: Camilo Sánchez denunció censura por parte de importante empresa en Colombia

¿Qué pasa por su cabeza cuando piensa que hace unos años estaba vendiendo películas?

“Yo me sentía en un sueño ese día, yo me imaginé ese día todos los días, desde hace tres años, cuando solo tenía la idea, me imaginaba salir, mis papás orgullosos y ya tenerlo ahí era muy bonito todo. Yo hablada con Óscar, un amigo, y le decía que en el especial habló de eso, de que yo antes me sentía un perdedor, me iba a matar, me sentía un inútil y ese día ver los medios, mi cara gigante, la gente, era un contraste en el que viajaba al pasado y yo mismo me decía: “antes vendía películas y ahora estoy en una”, todas esas cosas hicieron que tuviera ganas de llorar, pero no lo hice porque con el tourrete aprendí que no puedo llorar, genere como esa repulsión”

¿Qué temas difíciles o pesados cree que toca el especial?

“Es más la educación del stand up en algunas personas. En el especial yo hablo de prostitutas y algunas personas se quedarán con eso y dirán que solo sé hablar de eso, pero en realidad les estoy contando una de las peores frustraciones de juventud, que yo sentía que no podía acercarme a una mujer sino solo pagando y que la primera vez hasta una prostituta me rechazo por mi enfermedad, era tan bicho raro que hasta una prostituta me rechazo, ver lo mal que se puede sentir un hombre por el rechazo. Muchas veces se quedan con la grosería, pero no ven que les estoy entregando mis miedos más grandes. Yo hablo de eso porque es la realidad, es la profesión más longeva del mundo, los putiaderos no viven del Estado”

En el show, el comediante expone la frustración que tuvo durante varios años al no saber relacionarse con las mujeres - crédito @dejemequieto/Instragram

Desde su condición (tourette) ha dejado en varias ocasiones que no busca dar lástima. ¿Cómo plasmar eso en el especial?

“Por eso el especial se llama ‘Especial Este’, para decir que no me traten especial, que no me traten como discapacitado, nunca me ha gustado, cuando me trataban así yo sentía que mentalmente lo caga a uno, porque uno se lo comienza a creer y se termina victimizando y no se cree capas de nada. Yo sé que soy raro, pero prefiero pensar que todos lo somos. Es un mundo de raros”

Por fuera de la comedia también ha salido de esos señalamientos y prejuicios, como recibir la licencia de conducción. ¿Cómo ha sido ese proceso?

“Me da mucha risa porque la gente es la que busca ponerme límites, yo sé que puedo y que no puedo hacer. Con la licencia me decían muchas veces que yo no podía, pero yo no soy bruto, si no pudiera no lo haría porque me voy a matar. Así pasa con muchas cosas, en el especial hay un chiste que voy a servir gaseosa y mi papá me quita la botella, eso pasa muchas veces, la gente cree que yo no puedo. Es chistoso porque la gente lo hace de bonita, pero no me gusta, crecí con esa vaina de demostrar que sí puedo, tengo una fijación de demostrar que sí puedo”

Producir un especial es costoso ¿Camilo Sánchez tiene riesgo de perder dinero con este proyecto?

“Tengo un riesgo de perder no solo yo, nos gastamos en publicidad 500 millones de pesos, de los cuales 200 me los presto el mago, los otros 200 otros amigos y 100 los tenía ahorrados. Yo tengo el riesgo de perder toda esa plata sino también de perder tres amistades (risas), ellos confiaron en mí, pero yo tengo que pagar eso, en teoría hay riesgo de no recuperar. Cuando yo decía el dinero que iba a gastar mucha gente me miraba como pensando “qué estás haciendo”, pero si uno no confía en lo que hace, entonces quién, ahora vamos bien, ojalá alcancemos a recuperar todo”

¿Entendiendo la inversión, eso refleja la frustración de que Cine Colombia hubiera rechazado el especial a última hora?

“Todo lo que he hablado y dicho es por eso, claro que CineColombia puede no poner el especial, están en todo su derecho, lo que más cagada me dio fue que me habían dicho que sí lo iban a poner y alcanzaron a anunciarlo en redes sociales; cuando ya habíamos hecho lo de marketing nos dicen. Yo digo, por qué juegan conmigo, juegan con mis sueños, con mi plata, nosotros contábamos con ellos, y listo, pero digan la verdad, no es porque fuera pesado, porque ya lo habían visto y lo habían aprobado, me dio rabia es que nos hagan perder trabajo por una mentira. Yo siento, no puedo comprobarlo, pero sé que es por su negocio y por no dañar la taquilla de otras películas, hay algo más allá”