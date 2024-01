Así van los retrasos de la Av. 68, un dolor de cabeza para la movilidad en Bogotá

El tramo 4 destaca por sus desafiantes 12,91% de atraso, según reportes del desarrollo urbanístico de la ciudad - crédito IDU

En el corazón de Bogotá, la construcción de la Avenida 68 se erige como una obra monumental que busca transformar la infraestructura vial de la capital. Sin embargo, el camino hacia su culminación no ha estado exenta de desafíos y preocupaciones, delineando un panorama complejo que captura la atención de la comunidad y las autoridades locales.

De los nueve tramos de la construcción, emerge el tramo número 4 como el epicentro de preocupaciones. Con un desalentador retraso del 12.91%, este segmento enfrenta obstáculos palpables, desde montañas de escombros hasta una baja actividad laboral.

Las denuncias ciudadanas sobre la oscuridad en la zona y los riesgos asociados plantean interrogantes sobre la seguridad e integridad de quienes transitan por el área. Darío Hidalgo, profesor de movilidad de la Universidad Javeriana, reflexiona en una entrevista con City Tv, que: “Es un proyecto que desde el año 2000 aparece en los planes de la ciudad y que por fin va a ver la luz para el disfrute y beneficio de los bogotanos”.

Y es que, efectivamente, desde los inicios de este proyecto, que se remontan al año 2000, la Avenida 68 ha representado un anhelo para los habitantes de la ciudad. Con una extensión de 16.71 kilómetros y dividida en nueve grupos, la magnitud de la obra prometía conectividad, movilidad y un impacto positivo en la calidad de vida de los bogotanos.

Retrasos y obstáculos marcan la construcción del proyecto que promete mejorar la movilidad en la capital, afectando el desplazamiento de los ciudadanos y el comercial zonal - Alcaldía de Bogotá

Por otra parte, aunque es el tramo cuatro el que presenta la mayoría de las demoras, la dimensión de los retrasos se traduce en cifras concretas en diversos tramos. El tramo 1 presenta un 6.3% de atraso, el tramo 2 un 5.85%, y el tramo 3 registra un 9.81% de demora. El contraste es evidente en el tramo 5, con apenas un 1,39% de retraso, mientras que los tramos del 6 al 9 acumulan un preocupante 48% de atraso, en contraste con el cronograma original, según lo destacó City Tv.

El alcalde Carlos Fernando Galán, en su rol de líder y observador constante de la situación, ha expresado en diversas ocasiones su inquietud por el devenir de la obra. Durante su visita al tramo 6, constató la insuficiente cantidad de personal de mano de obra calificada y la baja ejecución de las obras.

Galán afirmó, para Publimetro: “Esta es una obra de 16.71 km., en totalidad, tiene nueve grupos, estamos en el punto seis que tiene 2.8 km, esta parte de la obra es de 216.000 millones de pesos y no vimos más de 15 trabajadores, no hay maquinaria moviéndose, efectivamente la obra no está avanzando”,

La preocupación del alcalde se manifiesta en sus acciones, solicitando al director del IDU que cite al contratista (Consorcio LHS) e interventor para explicar el retraso de las obras. Con un atraso superior al 48%, según el IDU, este contrato se encuentra en una situación crítica en relación con el cronograma inicial. Galán subraya la necesidad de acciones inmediatas para garantizar la percepción positiva de los ciudadanos hacia el avance de las obras.

A medida que la obra avanza, la situación en el tramo 7 revela una dualidad. Aunque se entregaron y pusieron en funcionamiento 3 nuevos carriles para tráfico mixto el 19 de enero, los comerciantes lamentan bajas en sus ventas y la comunidad señala un incremento en la inseguridad y la presencia de habitantes de calle. Este escenario contradice las expectativas positivas generadas por la expansión de la infraestructura vial.

Esto dijo el actual alcalde de Bogotá - crédito X

En este complejo entramado de desafíos, el tramo 7 emerge como un respiro, evidenciando avances favorables. Con 3,05 km de vía nueva, un puente vehicular y varias estaciones de TransMilenio en construcción, este segmento proyecta una imagen de progreso.

Sin embargo, la inquietud persiste en cuanto al impacto en el espacio público, con la construcción de 65.642 m2 y 19.735 m2 de zonas verdes, 3,02 km de ciclorruta y dos puentes peatonales.

El alcalde Galán, al concluir su recorrido, reitera su compromiso de supervisar periódicamente las obras de la ciudad y colaborar estrechamente con las entidades involucradas. Mientras tanto, el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) informa que entre los años 2020 y 2023 se entregaron 65 obras en la capital, destacando la importancia de mantener un equilibrio entre la ejecución de proyectos y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.